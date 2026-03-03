聯發科攜手 SpaceX MWC 秀衛星直連手機「緊急警報」服務

IC設計龍頭聯發科（2454）3日宣布與SpaceX旗下星鏈（Starlink）合作，在2日開始的2026世界行動通訊大會（MWC 2026）現場展示以低軌衛星通訊支援行動裝置接收緊急通報的最新成果。即使身處缺乏地面行動網路覆蓋的區域，用戶仍可透過低軌衛星接收重要警報資訊，涵蓋商用行動警報系統（CMAS）、無線緊急警報（WEA）及地震與海嘯警報系統（ETWS），強化災害等緊急情境下的資訊不中斷。

聯發科指出，此次展示以搭載聯發科M90數據機的智慧型手機，連結Starlink Mobile通訊服務。聯發科M90為全球首款整合衛星通訊技術的5G數據機，透過S頻段（S-Band）衛星連線，讓使用者可即時接收緊急通報。

聯發科進一步表示，這項合作促使WEA服務成功於美國、加拿大、日本三國開通，並已讓超過440萬名使用者在緊急狀況時，能透過Starlink Mobile服務維持通訊。聯發科無線通訊事業部總經理暨資深副總經理徐敬全強調，雙方結合聯發科衛星通訊技術與Starlink Mobile全球衛星網路，可補足災害或緊急狀況下常見的行動網路涵蓋缺口，也被視為邁向標準化5G NR-NTN（非地面網路）技術商用的重要一步。