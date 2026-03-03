虹彩光電3日啟用台北辦公室 強化全球營運布局

真全彩膽固醇液晶（ChLCD）顯示技術領導者虹彩光電3日舉行台北辦公室落成啟用典禮，由董事長暨總經理廖奇璋博士與虹彩科技董事長蔡朝正共同主持揭牌。典禮邀請客戶、供應商、膽固醇液晶電子紙產業供應鏈夥伴與各界貴賓參加，宣示虹彩光電再新增北台灣營運據點，以更完善的整體解決方案與客戶服務，強化產業實力，深耕台灣、布局全球。

虹彩光電董事長暨總經理廖奇璋博士在致詞中表示，虹彩光電提供超過1,600萬色的「真全彩、超寬溫、低功耗」膽固醇液晶電子紙模組與整機產品，目前在台灣有三個營運據點，除位於台南的企業總部及位於竹北的業務服務辦公室外，為因應業務需求，於台北設立辦公室與產品展示廳，提供完整的產品資訊與整機業務服務。全球布局方面，亦設有上海子公司與東京辦公室。

虹彩光電以自有膽固醇液晶全彩電子紙技術為核心，透過產品化顯示方案、系統整合、合作生態與國際拓展，提供全球首創的超寬色域全彩電子紙顯示幕、先進的ChLCD全彩電子紙與光電技術整合解決方案，以及可進行大尺寸拚接的模組化顯示系統。產品應用涵蓋戶外交通資訊、醫療照護、生活零售與藝文教育等智慧領域，帶動城市、企業與日常生活導入「綠色顯示」，逐步替代傳統紙張，為人類美好生活創造永續價值。