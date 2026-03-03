宏碁遊戲雙引擎模式帶動 看好今年營運優於去年

宏碁遊戲（6908）將於4日舉辦創新板上市前業績發表會，憑藉著獨創的「通路代理」與「美術代工」雙引擎商業模式，帶動公司營收與獲利持續攀升。2025年營收55.2億元，年增28.4%。展望後市，宏碁遊戲看好在代理產品及市場增加，加上子公司唯晶科技同步增長下，宏碁遊戲目標今年營運將優於去年。

宏碁遊戲受惠於遊戲硬體通路的市占率快速擴張，2022年至2025年營收年均複合成長率（CAGR）高達34.64%。宏碁遊戲將市場機會轉化為實際獲利，並非仰賴疫情期間的短暫紅利，而是透過長期策略性布局，推動業績穩健成長。

隨著全球遊戲產業產值突破千億美元大關，宏碁遊戲建構獨創的「通路代理」與「美術代工」雙引擎商業模式，迅速在亞洲市場建立競爭壁壘。宏碁遊戲在下游通路掌握多個重量級硬體代理權，憑藉著對線下實體通路與線上電商的精準掌握，自2020年成立以來，成功於5年內將獲利模式複製到香港、菲律賓及新加坡，構建龐大的區域銷售網路，為國際大廠進入亞洲市場的首選合作夥伴 。

宏碁遊戲亦透過併購在新加坡和倫敦雙重掛牌上市的全球知名美術代工廠唯晶科技，成功串聯產業上游的內容開發與下游的品牌通路，強化公司在產業鏈整合上的競爭力。

展望未來，宏碁遊戲將持續拓展東南亞與全球市場，透過資源整合與技術導入，提升營運效率與服務能力；並以穩健的財務結構與清晰成長的策略，持續創造長期價值。宏碁遊戲的代理業務及遊戲代工版圖，兼具穩定營收及高成長潛力，可望推動公司在全球數位娛樂產業中持續擴大影響力。