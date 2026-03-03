快訊

宏碁遊戲雙引擎模式帶動 看好今年營運優於去年

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
由左至右為宏碁遊戲董事長高樹國、總經理徐挺洋。宏碁遊戲／提供
宏碁遊戲（6908）將於4日舉辦創新板上市前業績發表會，憑藉著獨創的「通路代理」與「美術代工」雙引擎商業模式，帶動公司營收與獲利持續攀升。2025年營收55.2億元，年增28.4%。展望後市，宏碁遊戲看好在代理產品及市場增加，加上子公司唯晶科技同步增長下，宏碁遊戲目標今年營運將優於去年。

宏碁遊戲受惠於遊戲硬體通路的市占率快速擴張，2022年至2025年營收年均複合成長率（CAGR）高達34.64%。宏碁遊戲將市場機會轉化為實際獲利，並非仰賴疫情期間的短暫紅利，而是透過長期策略性布局，推動業績穩健成長。

隨著全球遊戲產業產值突破千億美元大關，宏碁遊戲建構獨創的「通路代理」與「美術代工」雙引擎商業模式，迅速在亞洲市場建立競爭壁壘。宏碁遊戲在下游通路掌握多個重量級硬體代理權，憑藉著對線下實體通路與線上電商的精準掌握，自2020年成立以來，成功於5年內將獲利模式複製到香港、菲律賓及新加坡，構建龐大的區域銷售網路，為國際大廠進入亞洲市場的首選合作夥伴 。

宏碁遊戲亦透過併購在新加坡和倫敦雙重掛牌上市的全球知名美術代工廠唯晶科技，成功串聯產業上游的內容開發與下游的品牌通路，強化公司在產業鏈整合上的競爭力。

展望未來，宏碁遊戲將持續拓展東南亞與全球市場，透過資源整合與技術導入，提升營運效率與服務能力；並以穩健的財務結構與清晰成長的策略，持續創造長期價值。宏碁遊戲的代理業務及遊戲代工版圖，兼具穩定營收及高成長潛力，可望推動公司在全球數位娛樂產業中持續擴大影響力。

在台做整機外銷都騙人的！神基軍用無人機接單翻10倍 憑什麼喊第一？

強固型電腦大廠神基2日法說會，軍工布局備受關注，董事長黃明漢指出，公司定位為「無人機生態系第一大解決方案供應商」，會整合周邊設備夥伴推軟硬解決方案，歐美潛在或已轉換的軍工新客戶案例已經超過100家，一年來深入研究軍工無人機，他鐵口斷言：說能在台灣做軍用無人機「整機」都是騙人的。

信錦老董親帶隊再戰太空產業 3年計畫轉型事業上看30%

太空產業正因SpaceX將於3月遞送IPO文件，目標6～7月完成掛牌上市，估值上看1.7兆美元，讓太空產業熱鬧不已。AMAZON轉投資的藍色起源預計2027年底發射5000多顆衛星追趕，SpaceX目前已有近萬顆衛星發射到太空，更已向主管監理單位FCC申請發射100萬顆額度。

台灣第一家！Arm入股通寶半導體打造AI生態圈

Arm安謀國際科技1月參與影像及智慧控制系統晶片業者通寶半導體（QBit）B輪募資，成為領投者，通寶半導體也成為Arm打造生態系計畫中第一家投資的台灣業者；這家團隊來自高通及英國音訊晶片廠CSR的IC設計業者，以三合一系統單晶片（SOC）研發能力獲得Arm青睞。

工研院組聯盟推中長程技術布局AI、機器人 強化產業競爭力

面對全球AI快速發展與供應鏈重組挑戰，製造業景氣不確定性升高，台灣產業正處轉型關鍵期。工研院今天發布中長程技術策略藍圖，以「攜手創新」為核心，結合17個研發法人籌組法人匯智聯盟，並與33所南部大專院校合作，整合研發能量，布局AI、機器人、無人載具等關鍵技術，強化產業與中小企業競爭力，深耕台灣、布局全球。

AI server 儲存需求暴增 去年第4季 NAND 前五大品牌廠營收季增23.8%

根據TrendForce最新調查，2025年第4季全球NAND Flash產業營收持續受惠於AI建置需求，前五大品牌廠營收合計大幅季增23.8%，達211.7億美元。尤其北美雲端服務供應商(CSP)布建AI server基礎設施，刺激enterprise SSD需求爆發式成長，加乘HDD嚴重缺貨、交期過長帶來的轉單效應，整體NAND Flash短缺情況惡化，推升價格漲勢，供應商營收因此受益。

聯發科攜手 SpaceX MWC 秀衛星直連手機「緊急警報」服務

IC設計龍頭聯發科（2454）3日宣布與SpaceX旗下星鏈（Starlink）合作，在2日開始的2026世界行動通訊大會（MWC 2026）現場展示以低軌衛星通訊支援行動裝置接收緊急通報的最新成果。即使身處缺乏地面行動網路覆蓋的區域，用戶仍可透過低軌衛星接收重要警報資訊，涵蓋商用行動警報系統（CMAS）、無線緊急警報（WEA）及地震與海嘯警報系統（ETWS），強化災害等緊急情境下的資訊不中斷。

