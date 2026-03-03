快訊

三星S26 Ultra兩大亮點功能別錯過！電子防窺好神奇 水平鎖定不怕手抖

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
三星Galaxy S26 Ultra為全球首款內建智慧防窺的手機。記者黃筱晴／攝影
三星Galaxy S26 Ultra為全球首款內建智慧防窺的手機。記者黃筱晴／攝影

三星Galaxy S26 Ultra上週剛發表，不只硬體規格升級、AI體驗更直覺友善，更針對使用者兩項日常使用痛點：隱私安全與動態攝影穩定性，新增「智慧防窺」與「水平鎖定」兩大功能。實際試用後，可以明顯感受到這些功能並非話題噱頭，而是在特定情境下確實發揮實質幫助。

在搭乘大眾交通工具、排隊或於咖啡廳等公共場域使用手機時，手機螢幕內容很容易就被旁人看光光，在意的人以往只能選擇貼上防窺膜，但可能會影響顯示亮度、可視角度與操作手感。此次Galaxy S26 Ultra導入的「電子防窺」技術，提供了非常直覺的解決方案，不只能讓使用者隨時透過設定開啟或關閉，也可以自行選擇針對特定應用程式，或在彈出視窗啟用防窺模式，使用更有彈性。

其運作原理相當巧妙，啟動後會關閉螢幕的廣角LED，僅保留集中角度的LED發光，降低從側邊觀看時的清晰度。實際開啟後，只要稍微上下左右傾斜手機，可視畫面範圍明顯變暗，正面觀看則維持原有清晰度。透過軟硬體技術結合，達成防窺目的卻不影響觀看畫質清晰度與操作體驗，完美兼顧使用便利性與個資安全 。

另外，Galaxy S26 Ultra這次也挑戰了手持攝影的極限，拍影片時「超穩定動態攝影」新增「水平鎖定」功能，結合了內建的加速器、陀螺儀與AI演算法進行即時運算與校正。實際使用即使在錄影過程中將手機角度大幅翻轉或產生劇烈晃動，畫面依然能如同專業運動攝影機般維持原本的構圖，搭配原本就有的「自動取景」功能，讓使用者在移動中也能隨手拍出穩定且構圖精準的專業級影片。

而透過客製化Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器與升級後的散熱技術，更讓手機中各種AI運算功能可以長時間流暢運作。不管是讓日常使用更安心的隱私防窺設計，還是讓專業攝影門檻大幅降低的水平鎖定功能，都能感受到讓實用科技自然融入每天都用得到功能的巧思，真正讓AI成為日常生活小幫手。

開啟「智慧防窺」後（左），同樣角度下螢幕可視狀態差別極大。記者黃筱晴／攝影
開啟「智慧防窺」後（左），同樣角度下螢幕可視狀態差別極大。記者黃筱晴／攝影

「智慧防窺」功能可隨時開啟或關閉，也可以自行選擇針對特定應用程式，或在彈出視窗啟用防窺模式。記者黃筱晴／攝影
「智慧防窺」功能可隨時開啟或關閉，也可以自行選擇針對特定應用程式，或在彈出視窗啟用防窺模式。記者黃筱晴／攝影

啟動水平鎖定後，不管螢幕怎麼傾斜、搖晃，拍攝的影片都會維持一開始按下快門的取景角度。記者黃筱晴／攝影
啟動水平鎖定後，不管螢幕怎麼傾斜、搖晃，拍攝的影片都會維持一開始按下快門的取景角度。記者黃筱晴／攝影

