工研院董事長：研發活動不能停　盼政府預算趕快通過

中央社／ 新竹3日電

政府預算審查延宕，可能會影響工研院一些研究活動延後啟動，董事長吳政忠表示，工研院有6、7000名員工，支出龐大，研發活動不能停下來，希望政府預算能夠趕快通過。

工研院今天舉行媒體交流會，工研院院長張培仁說，工研院研發收入有一大部分是來自政府，希望政府預算能夠越快通過越好。

張培仁表示，政府預算雖然還在審議中，不過，工研院的腳步並沒有停下來，所有的作業都繼續往前進行，日前啟動的先進半導體研發基地，一開始設計階段是用工研院自有資金。

張培仁說，政府預算審查延宕，可能會影響一些研究活動延後啟動，不過，工研院會盡量讓影響降到最低。

吳政忠表示，工研院有6、7000名員工，支出大，且研發活動不能停下來，估算到3、4月時，他的責任就是去借錢，所以希望政府預算可以趕快通過。

吳政忠說，很多產業界與工研院進行協作，政府預算盡速通過，對於法人及產業界都會有幫助。

吳政忠 董事長 活動

