信錦老董親帶隊再戰太空產業 3年計畫轉型事業上看30%

經濟日報／ 記者王郁倫/台北報導
信錦董事長創業47年，他坦言70歲仍樂於差旅拜訪客戶，確認客戶需求再推動專業經理人決策。記者王郁倫／攝影
信錦董事長創業47年，他坦言70歲仍樂於差旅拜訪客戶，確認客戶需求再推動專業經理人決策。記者王郁倫／攝影

太空產業正因SpaceX將於3月遞送IPO文件，目標6～7月完成掛牌上市，估值上看1.7兆美元，讓太空產業熱鬧不已。AMAZON轉投資的藍色起源預計2027年底發射5000多顆衛星追趕，SpaceX目前已有近萬顆衛星發射到太空，更已向主管監理單位FCC申請發射100萬顆額度。

SpaceX在今年2月向美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，FCC）申請發射100萬顆衛星以建立其軌道資料中心系統計畫，每顆衛星將具算力功能，圍繞地球利用太陽能進行散熱，信錦（1582）董事長陳秋郎指出，太空衛星有能源跟散熱需求，信錦打入太空精密沖壓件3年，客戶開出數倍訂單需求，為此信錦已經做好東南亞產能佈局。

陳秋郎指出，信錦從太空衛星精密沖壓件做起，由於品質良率受肯定，供貨比持續拉高，從最初降噪蓋跟天線等產品逐步擴大，目前手握五類零組件，未來供貨比還會增加，而下半年新動能來自地面接收站（UT）業務，鎖定市場主流Mini及V4等產品。

由於需求放量，SpaceX正積極擴大供應商，不願意單一零件獨供，而期望擴大尋找第二供應商，這也讓台灣低軌衛星供應鏈相當熱鬧。

信錦是顯示器軸承底座大廠，由於今年面臨顯示器螢幕換機潮，又打入三星閨蜜機移動顯示器供應鏈，雖PC產業景氣不佳，但仍樂觀預估會有穩健表現，而他更積極督軍要帶著業務向前衝，今年要頻繁赴美跟品牌客戶確認需求，他指出這是他創業47年以來最新的3年計畫：為信錦轉型低軌衛星及保密事業加快行動，為此他也設下目標今年至少赴美拜訪品牌客戶5趟，顯示其決心。

陳秋郎透露，客戶給的訂單是數倍之多，但今年產能已經做好準備。信錦2026年低軌衛星業務將倍增，營收貢獻將達10%以上，陳秋郎說，轉型成績沒有讓新事業（低軌衛星＋計畫中業務）合計占三成以上就不算成功。

對於新佈局事業，陳秋郎不願曝光，他表示該產品正在做前半段製程投資生產，等取得成功，後半段設備投資會更龐大，而上半段製程最快下半年會有初步成果，後半段製程投資要看上半段製程進度。

今年信錦資本支出也將擴大，為下半年低軌衛星量產做準備，而泰國兩座新廠產能預計2026年底開出，2027年加入生產，未來低軌衛星客戶要求在地交貨，越南跟泰國將成重要製造基地，也意味中國製造比重將進一步降低，主力產能轉進東南亞。

信錦是老牌顯示器底座樞紐龍頭廠商，圖為董事長林秋郎。記者王郁倫／攝影
信錦是老牌顯示器底座樞紐龍頭廠商，圖為董事長林秋郎。記者王郁倫／攝影

東南亞 IPO 衛星

