美以伊衝突升溫 恐對智慧型手機市場帶來物流與成本壓力

智慧手機今年面臨供應鏈結構轉變帶來記憶體漲價的壓力，美國、以色列與伊朗之間的戰事更將對智慧手機產生物流影響。研調機構Counterpoint Research分析師Ahmad Shehab表示：對智慧型手機產業而言，物流仍是主要風險因素。全球大多數智慧型手機以空運方式運輸。儘管成本高於海運，但因產品單價高且「銷售週期」短，空運仍為首選。快速運輸有助避免缺貨與價值折損，尤其是在新機上市期間。若中東危機持續，可能影響全球智慧型手機市場的航線安排、營運成本與庫存規劃。

Counterpoint Research指出，美國、以色列、伊朗間的衝突在2025年持續升溫，成為中東危機的重要階段。雙邊關係自2025年中開始惡化，並於2026年2月進一步升級，美國與以色列對伊朗發動聯合軍事打擊。此舉提高區域地緣政治風險，也加深全球市場不確定性。2025年6月，以伊曾爆發為期12天的衝突，伊朗核設施亦成為攻擊目標。儘管當時衝突影響雙方，但對全球經濟的實質衝擊有限。包括中東、歐洲、非洲與美洲在內的智慧型手機市場僅出現短期波動，未產生結構性干擾。

但Counterpoint Research指出，本次升級情勢更為複雜，且可能持續時間更長。區域內軍事部署規模擴大，並涉及更具戰略性的政治目標。若衝突延續，恐對區域穩定與全球貿易帶來更深遠影響。

OEM透過多條相互連結的航線，供應中東、歐洲、非洲與美洲主要市場。中東在此網絡中扮演核心角色。阿聯酋杜拜國際機場與卡達哈馬德國際機場為重要技術降落與貨物轉運樞紐，使貨物得以集中與再分配後運往歐洲、非洲與美國東岸。

在當前情勢下，雖然存在改道選項，但需付出代價。例如，運往歐洲的貨物可能轉向中亞樞紐如塔什干（烏茲別克首都）；運往美國東岸的航線則可能改經東亞與北美。部分非洲及區域市場亦可能改由衣索比亞或埃及轉運。然而，這些調整本質上是從效率導向轉為韌性導向。

更關鍵的是，伊朗宣布關閉荷姆茲海峽。根據美國能源資訊署（EIA）數據，該航道約占全球石油供應量20%。此消息已在3月2日引發油價即時上漲約6%。隨著地緣政治緊張升級，加上波斯灣油輪遇襲與沙烏地阿美因無人機攻擊而暫停拉斯坦努拉（Ras Tanura）煉油廠營運，能源市場進一步收緊，推高燃料價格與整體運輸成本。

以波音777F長程貨機為例，根據AVIEX資料，每小時巡航約消耗7至8噸燃油。依EIA 2026年預測，燃油成本平均每小時約8,250美元。若航程超過14小時，依2026年飛行員薪資估算，聘用兩名機師成本約為12,000美元。

在多數情況下，改道至少增加2至3小時飛行時間。額外3小時飛行僅燃油成本就可能增加約25,000美元，另須加計停靠地面處理費、航線與目的地相關保險費，以及額外人力成本。若改道使總飛行時間延長12至14小時以上，依飛行員休息規定，可能需增加機組人員，額外勞務成本可能再增加約24,000美元以上。

另外，衝突影響亦延伸至二手手機市場。新機以空運為主，但二手手機所需零組件多以海運方式運送。若杜拜傑貝阿里港（Jebel Ali Port）等關鍵轉運港口受限，將對二手手機供應鏈造成更明顯的營運壓力。

目前全球智慧型手機供應鏈已面臨記憶體成本上升的壓力，壓縮OEM獲利空間。若物流干擾持續，整體物流費用（包括保險費調整與地面處理時間延長）將進一步上升。

雖然一架貨機可承載數十萬支智慧型手機，單位成本分攤後看似有限，但在本就偏低的單機物流成本結構下，即便絕對成本增加幅度不大，也可能轉化為顯著的單機成本成長，逐步對全球市場的獲利結構、定價策略與庫存規劃帶來壓力。