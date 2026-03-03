快訊

微星結合 NVIDIA AI Aerial 解決方案打造可擴展 AI-RAN

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
MSI結合NVIDIA AI Aerial解決方案打造可擴展AI-RAN。微星／提供
MSI結合NVIDIA AI Aerial解決方案打造可擴展AI-RAN。微星／提供

全球高效能伺服器解決方案領導品牌MSI微星（2377）於 MWC 2026展示其最新AI-vRAN解決方案，以因應次世代電信網路持續演進的需求。MSI的AI-vRAN軟體堆疊整合GPU伺服器解決方案，將AI能力導入網路核心運營架構，支援日益成長的電信工作負載，並加速行動網路邁向AI化的轉型。

微星企業平台解決方案事業部總經理許言聞表示，AI正快速重塑電信產業樣貌，MSI致力於協助營運商透過單一整合式基礎架構，打造具備可擴展性的網路架構，以支援語音、資料、影音串流及AI等多元應用。此AI驅動的vRAN架構，不僅為5G及未來6G網路部署帶來更高彈性，也能加速新服務的上市時程。

為支援AI驅動的電信網路發展，MSI推出統一式AI-vRAN平台，簡化O-RAN、私有5G及虛擬化RAN環境的部署流程。此整合架構使營運商在導入AI網路功能的同時，能維持分散式與集中式網路基礎架構的一致性。

在本次MWC展會中，MSI重點展示 CG480-S6053 與 CG290-S3063 兩款平台，專為多樣的AI-vRAN部署需求所設計。CG480-S6053支援高密度GPU配置，可滿足高運算需求的AI推論與加速工作負載；2U設計的CG290-S3063，能兼顧空間與能源效率，適合邊緣及分散式網路環境部署。兩款平台皆提供GPU、NIC、DPU與儲存資源的彈性配置，協助營運商在一致性的基礎架構下優化效能、擴展性與成本效率。

此外，2U的 CX271-S4056平台（HE SKU） 則是針對AI工作負載提供均衡的資料處理能力，適用於重視運算效率與系統平衡性的應用場景。

MSI的AI-vRAN解決方案的一大核心能力為動態GPU資源分配，可依即時需求，在5G通訊工作負載與AI工作負載之間靈活調整資源配置。透過在同一套基礎架構中同時支援基地台與邊緣AI功能，該平台可同步處理RAN與AI工作負載，並提升整體運算資源利用率。除硬體之外，平台亦整合相關軟體，以滿足AI-vRAN的系統需求，讓 AI服務能高效率地於網路邊緣端運行。

MSI提供涵蓋2至8張可擴展的GPU加速卡伺服器配置，滿足無線接取網路、都會邊緣、核心網路及集中式雲端環境等多樣部署需求。此高度彈性使電信營運商能依不同工作負載調整系統配置，同時兼顧效能與營運效率。

MSI的AI平台基於NVIDIA MGX架構，已於全球AI資料中心廣泛應用，展現高度可靠性與可擴展性。如今，MSI進一步將這套成熟且經驗證的架構延伸至電信領域，導入資料中心等級的運算設計理念，以支援次世代行動網路在效能、擴展性與效率方面日益提升的需求。

微星結合 NVIDIA AI Aerial 解決方案打造可擴展 AI-RAN

