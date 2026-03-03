快訊

假離婚真切割？宥勝與「前妻」慈惠同行滑雪洩行蹤

周玉蔻誣指張淑娟與蔣孝嚴「滾床」 中央社長胡婉玲今出庭作證

高雄效應太成功！AAA宣布今年再戰南台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

中華電MWC推動網通國家隊　助台廠搶6G商機

中央社／ 記者吳家豪台北3日電

世界行動通訊大會（MWC）2日在西班牙巴塞隆納開展，中華電信連續第4年攜手經濟部產業發展署舉辦MWC台灣館國際交流酒會，邀請來自全球逾百位產業代表齊聚，面對面交流合作契機，期盼共創pre-6G與6G次世代通訊新商機。

中華電信今天透過新聞稿指出，MWC不僅是展現前瞻技術實力的國際舞台，更是鏈結全球生態系夥伴、共創產業價值的重要平台。中華電信期盼透過持續舉辦台灣館交流活動，扮演台灣通訊產業與國際市場間的關鍵橋樑，橋接「台灣網通國家隊」與國際大廠，拓展全球布局。

中華電信總經理林榮賜在酒會中表示，科技是推動全球經濟與社會持續進步的重要力量，而台灣已是國際公認的全球科技重鎮。他表示，中華電信做為台灣的電信領導品牌，協助台灣產業在地進行產品測試與應用驗證，助力台廠設備與解決方案打入國際供應鏈。

中華電信近年來持續於國內建置5G O-RAN（開放式無線接取網路）、衛星通訊與全光網路等實驗環境，攜手國產設備商進行在地產品開發與互通測試。關於國際高度關注的衛星通訊，中華電信已建構OneWeb低軌、SES中軌及ST-2高軌的多軌衛星商用服務，並預計於2026年底前新增啟用Astranis主權衛星。

MWC 中華電信 衛星通訊

延伸閱讀

2026年 MWC 展秀實力 聯發科、高通 6G 前哨戰開打

台灣大前進 MWC 秀肌肉 整合星地通訊架構

遠傳總座井琪率團參訪 MWC 2026與合作夥伴展出兩大應用

愛立信揪聯發科、蘋果攻6G

相關新聞

在台做整機外銷都騙人的！神基軍用無人機接單翻10倍 憑什麼喊第一？

強固型電腦大廠神基2日法說會，軍工布局備受關注，董事長黃明漢指出，公司定位為「無人機生態系第一大解決方案供應商」，會整合周邊設備夥伴推軟硬解決方案，歐美潛在或已轉換的軍工新客戶案例已經超過100家，一年來深入研究軍工無人機，他鐵口斷言：說能在台灣做軍用無人機「整機」都是騙人的。

台灣第一家！Arm入股通寶半導體打造AI生態圈

Arm安謀國際科技1月參與影像及智慧控制系統晶片業者通寶半導體（QBit）B輪募資，成為領投者，通寶半導體也成為Arm打造生態系計畫中第一家投資的台灣業者；這家團隊來自高通及英國音訊晶片廠CSR的IC設計業者，以三合一系統單晶片（SOC）研發能力獲得Arm青睞。

微星結合 NVIDIA AI Aerial 解決方案打造可擴展 AI-RAN

全球高效能伺服器解決方案領導品牌MSI微星（2377）於 MWC 2026展示其最新AI-vRAN解決方案，以因應次世代電信網路持續演進的需求。MSI的AI-vRAN軟體堆疊整合GPU伺服器解決方案，將AI能力導入網路核心運營架構，支援日益成長的電信工作負載，並加速行動網路邁向AI化的轉型。

苗栗北台積、南美光AI產業廊帶儼然成形 鍾東錦要求做最好準備

台灣美光記憶體股份有限公司收購力晶積成電子製造股份有限公司銅鑼科學園區P5晶圓廠，苗栗縣長鍾東錦宣示「北台積（台灣積體電路製造股份有限公司）、南美光」AI產業廊帶儼然成形，要求團隊盤點交通等配套，創造最大效益。

康寧推出強化落摔耐用性設計 將獲Motorola下一代摺疊裝置上採用

康寧公司（GLW）宣布推出Corning® Gorilla® Glass Ceramic 3，這是有史以來最堅韌的大猩猩玻璃陶瓷材料。Gorilla Glass Ceramic 3 專為提升裝置耐用性而設計，並搭載於摩托羅拉(Motorola)即將推出的 razr fold 裝置中。

以色列進入緊急狀態…成熟製程轉單 台廠得利

中東戰火延燒，以色列進入緊急狀態，以色列最大、全球前十大晶圓代工廠高塔（Tower）出貨受阻，傳出原在高塔投片的國際大咖紛紛轉單或擴大釋單台廠，世界先進因與高塔技術雷同度最高，成為首選，湧現急單；力積電亦證實，接單明顯增溫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。