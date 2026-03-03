中華電MWC推動網通國家隊　助台廠搶6G商機

世界行動通訊大會（MWC）2日在西班牙巴塞隆納開展，中華電信連續第4年攜手經濟部產業發展署舉辦MWC台灣館國際交流酒會，邀請來自全球逾百位產業代表齊聚，面對面交流合作契機，期盼共創pre-6G與6G次世代通訊新商機。

中華電信今天透過新聞稿指出，MWC不僅是展現前瞻技術實力的國際舞台，更是鏈結全球生態系夥伴、共創產業價值的重要平台。中華電信期盼透過持續舉辦台灣館交流活動，扮演台灣通訊產業與國際市場間的關鍵橋樑，橋接「台灣網通國家隊」與國際大廠，拓展全球布局。

中華電信總經理林榮賜在酒會中表示，科技是推動全球經濟與社會持續進步的重要力量，而台灣已是國際公認的全球科技重鎮。他表示，中華電信做為台灣的電信領導品牌，協助台灣產業在地進行產品測試與應用驗證，助力台廠設備與解決方案打入國際供應鏈。

中華電信近年來持續於國內建置5G O-RAN（開放式無線接取網路）、衛星通訊與全光網路等實驗環境，攜手國產設備商進行在地產品開發與互通測試。關於國際高度關注的衛星通訊，中華電信已建構OneWeb低軌、SES中軌及ST-2高軌的多軌衛星商用服務，並預計於2026年底前新增啟用Astranis主權衛星。