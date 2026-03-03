快訊

苗栗北台積、南美光AI產業廊帶儼然成形 鍾東錦要求做最好準備

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣長鍾東錦今天在縣務會議，宣示「北台積、南美光」AI產業廊帶儼然成形。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦今天在縣務會議，宣示「北台積、南美光」AI產業廊帶儼然成形。記者范榮達／攝影

台灣美光記憶體股份有限公司收購力晶積成電子製造股份有限公司銅鑼科學園區P5晶圓廠，苗栗縣長鍾東錦宣示「北台積（台灣積體電路製造股份有限公司）、南美光」AI產業廊帶儼然成形，要求團隊盤點交通等配套，創造最大效益。

鍾東錦今天在縣務會議透露，他日前率團隊拜會美光交流，重點聚焦產業環境優化、園區基礎設施、人才培訓合作方向，及中央與地方協力機制等方面，雙方都釋出善意，團隊將循「一投資一專案」模式協助，尤其將來美光進駐銅科，預計明年下半年啟動產能，將來還會有銅科二、三廠的計畫，工作機會高達2500個，團隊要盤點聯外動線，因應可能的需求。

鍾東錦說，苗栗北邊有台積電竹南科學園區廠，南邊有美光銅科廠，台積電是先進晶圓製程核心，美光是記憶體大廠，AI產業最關鍵的就是算力、記憶體，苗栗同時掌握核心元素，全台少數具備完整AI半導體鏈結的縣市，AI重鎮儼然成形。

他表示，尤其是美光銅科廠進駐，可以提供銅鑼、三義、公館、頭屋，及苗栗市等苗南一帶年輕人工作機會，有助於留住人才，或是返鄉就業及置產，帶動地方發展。

縣府指出，美光收購力積電銅科12吋P5晶圓廠廠房及廠務設施，交易金額16.79億美元，不動產買賣契稅挹注銅鑼鄉公所9434萬元，縣府2358萬元，縣府印花稅約200萬元，挹注地方財源不無小補，工商發展處、交通工務處及地政處等相關局處，也會配套準備，創造多贏的局面。

美光 科學園區 基礎設施

