康寧推出強化落摔耐用性設計 將獲Motorola下一代摺疊裝置上採用
康寧公司（GLW）宣布推出Corning® Gorilla® Glass Ceramic 3，這是有史以來最堅韌的大猩猩玻璃陶瓷材料。Gorilla Glass Ceramic 3 專為提升裝置耐用性而設計，並搭載於摩托羅拉(Motorola)即將推出的 razr fold 裝置中。
Corning® Gorilla® Glass副總裁暨商業技術總監 Lori Hamilton 表示：「我們在研發材料時重視長久耐用性，而非僅僅考量初期性能。憑藉我們在玻璃與陶瓷科學上無與倫比的專業知識，我們打造了 Gorilla Glass Ceramic 3，以提供穩定且可靠的耐用性，並經得起時間考驗。」
消費性裝置經常暴露在各種堅硬且嚴苛的表面，因此必須進行真實的測試。為了準確評估日常使用下的耐用性，康寧在多種模擬真實環境表面上測試其創新保護材料。
在康寧實驗室測試中，Gorilla Glass Ceramic 3展現出卓越的落摔表現，能承受超過2公尺以上的高度落摔至模擬混凝土的表面——這是消費性裝置中最具挑戰性的衝擊表面之一。這些結果展現了該材料有助於裝置更好地抵禦日常意外的能力。
Gorilla Glass Ceramic 3 在反覆落摔情境中也展現出顯著優勢。在康寧實驗室測試中，該材料至少經歷了二十次從1公尺高度反覆落摔至模擬瀝青表面的測試—這是另一個常見的裝置掉落表面。相較之下，競品的鋁矽酸鹽玻璃通常在第一次落摔時即會破裂，突顯康寧玻璃陶瓷技術在長期耐用性的優勢。
摩托羅拉產品研發副總裁Leo Liu表示：「大家期望手機能在日常使用中具備堅固耐用的表現。」「將 Gorilla Glass Ceramic 3 整合進 razr fold，不僅強化了我們產品設計的耐用性，同時實現我們致力於提供值得消費者長期信賴裝置的承諾。」
Corning Gorilla Glass已廣泛應用於全球領先的裝置製造商，包括摩托羅拉，為全球數十億裝置提供保護。結合康寧先進的玻璃陶瓷技術與摩托羅拉卓越的產品設計，這款 razr fold 裝置將成為市場上首款搭載 Gorilla Glass Ceramic 3 的智慧型手機，讓消費者在日常使用中更加放心。
摩托羅拉將於2026年世界行動通訊大會（Mobile World Congress）Fira Gran Via會議中心3館 #3N30 展位展示其最新技術，包括razr fold。
