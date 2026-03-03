快訊

假離婚真切割？宥勝與「前妻」慈惠同行滑雪洩行蹤

周玉蔻誣指張淑娟與蔣孝嚴「滾床」 中央社長胡婉玲今出庭作證

高雄效應太成功！AAA宣布今年再戰南台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

Ayar Labs 募資5億美元估值38億 矽光子、CPO 題材升溫

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

AI資料中心的下一輪升級，正把重心從「堆算力」拉向「互連效率」。《華爾街日報》最新報導指出，矽光子新創 Ayar Labs 完成新一輪募資，募得5億美元、本輪交易對公司估值約 38億美元；參與投資人包括資產管理機構 Neuberger Berman、IC設計龍頭聯發科（2454）、以及卡達投資局（QIA） 等，Ayar Labs亦被形容為曾獲輝達超微支持的晶片新創。

聯發科方面，先前已公告透過子公司 Digimoc Holdings Limited 取得 Ayar Labs 1,722,759股特別股、總金額約 9,000萬美元（每股約 52.24美元），累計持股比重約 2.4%；就本輪募資規模 5億美元 來看，聯發科此筆投資屬於本輪資金來源之一。

Ayar Labs試圖翻轉伺服器機櫃內晶片之間的連結方式，將部分銅線電互連改以光纖／光學互連承載，讓資料以光子形式在晶片間高速傳輸，藉此降低功耗並提升效率；該公司並被視為少數深耕共封裝光學（CPO）等先進互連應用的業者之一。

市場解讀，隨著AI應用從大型語言模型訓練擴散到推論、聊天機器人與AI代理工具等更多落地場景，系統瓶頸逐漸延伸到資料搬運與互連耗電；在此背景下，CPO與矽光子互連路線的投資與生態系合作有升溫跡象，也使台灣光通訊／矽光子供應鏈再度被點名具受惠機會。

超微 輝達 矽光子

延伸閱讀

台灣第一家！Arm入股通寶半導體打造AI生態圈

AI 新創 Firmus 上市前獲大單

光通訊報喜 輝達投資Lumentum、Coherent各20億美元

亞馬遜、輝達、軟銀 投資ChatGPT

相關新聞

在台做整機外銷都騙人的！神基軍用無人機接單翻10倍 憑什麼喊第一？

強固型電腦大廠神基2日法說會，軍工布局備受關注，董事長黃明漢指出，公司定位為「無人機生態系第一大解決方案供應商」，會整合周邊設備夥伴推軟硬解決方案，歐美潛在或已轉換的軍工新客戶案例已經超過100家，一年來深入研究軍工無人機，他鐵口斷言：說能在台灣做軍用無人機「整機」都是騙人的。

台灣第一家！Arm入股通寶半導體打造AI生態圈

Arm安謀國際科技1月參與影像及智慧控制系統晶片業者通寶半導體（QBit）B輪募資，成為領投者，通寶半導體也成為Arm打造生態系計畫中第一家投資的台灣業者；這家團隊來自高通及英國音訊晶片廠CSR的IC設計業者，以三合一系統單晶片（SOC）研發能力獲得Arm青睞。

微星結合 NVIDIA AI Aerial 解決方案打造可擴展 AI-RAN

全球高效能伺服器解決方案領導品牌MSI微星（2377）於 MWC 2026展示其最新AI-vRAN解決方案，以因應次世代電信網路持續演進的需求。MSI的AI-vRAN軟體堆疊整合GPU伺服器解決方案，將AI能力導入網路核心運營架構，支援日益成長的電信工作負載，並加速行動網路邁向AI化的轉型。

苗栗北台積、南美光AI產業廊帶儼然成形 鍾東錦要求做最好準備

台灣美光記憶體股份有限公司收購力晶積成電子製造股份有限公司銅鑼科學園區P5晶圓廠，苗栗縣長鍾東錦宣示「北台積（台灣積體電路製造股份有限公司）、南美光」AI產業廊帶儼然成形，要求團隊盤點交通等配套，創造最大效益。

康寧推出強化落摔耐用性設計 將獲Motorola下一代摺疊裝置上採用

康寧公司（GLW）宣布推出Corning® Gorilla® Glass Ceramic 3，這是有史以來最堅韌的大猩猩玻璃陶瓷材料。Gorilla Glass Ceramic 3 專為提升裝置耐用性而設計，並搭載於摩托羅拉(Motorola)即將推出的 razr fold 裝置中。

以色列進入緊急狀態…成熟製程轉單 台廠得利

中東戰火延燒，以色列進入緊急狀態，以色列最大、全球前十大晶圓代工廠高塔（Tower）出貨受阻，傳出原在高塔投片的國際大咖紛紛轉單或擴大釋單台廠，世界先進因與高塔技術雷同度最高，成為首選，湧現急單；力積電亦證實，接單明顯增溫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。