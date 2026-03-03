Ayar Labs 募資5億美元估值38億 矽光子、CPO 題材升溫

AI資料中心的下一輪升級，正把重心從「堆算力」拉向「互連效率」。《華爾街日報》最新報導指出，矽光子新創 Ayar Labs 完成新一輪募資，募得5億美元、本輪交易對公司估值約 38億美元；參與投資人包括資產管理機構 Neuberger Berman、IC設計龍頭聯發科（2454）、以及卡達投資局（QIA） 等，Ayar Labs亦被形容為曾獲輝達與超微支持的晶片新創。

聯發科方面，先前已公告透過子公司 Digimoc Holdings Limited 取得 Ayar Labs 1,722,759股特別股、總金額約 9,000萬美元（每股約 52.24美元），累計持股比重約 2.4%；就本輪募資規模 5億美元 來看，聯發科此筆投資屬於本輪資金來源之一。

Ayar Labs試圖翻轉伺服器機櫃內晶片之間的連結方式，將部分銅線電互連改以光纖／光學互連承載，讓資料以光子形式在晶片間高速傳輸，藉此降低功耗並提升效率；該公司並被視為少數深耕共封裝光學（CPO）等先進互連應用的業者之一。

市場解讀，隨著AI應用從大型語言模型訓練擴散到推論、聊天機器人與AI代理工具等更多落地場景，系統瓶頸逐漸延伸到資料搬運與互連耗電；在此背景下，CPO與矽光子互連路線的投資與生態系合作有升溫跡象，也使台灣光通訊／矽光子供應鏈再度被點名具受惠機會。