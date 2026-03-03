在台做整機外銷都騙人的！神基軍用無人機接單翻10倍 憑什麼喊第一？

強固型電腦大廠神基2日法說會，軍工布局備受關注，董事長黃明漢指出，公司定位為「無人機生態系第一大解決方案供應商」，會整合周邊設備夥伴推軟硬解決方案，歐美潛在或已轉換的軍工新客戶案例已經超過100家，一年來深入研究軍工無人機，他鐵口斷言：說能在台灣做軍用無人機「整機」都是騙人的。

神基為全球前三大強固電腦品牌業者，由於地緣政治效應，歐美各國紛紛提高軍事預算強化自主國防戰力，神基去年就宣布會布局軍用無人機市場，去年接洽潛在專案10~20件，一年過去，黃明漢2日主持2026年第一場法說會，他表示，歐盟編列的國防預算從GDP的1.9%預計要拉高至3%，甚至於5%，需求爆發性成長接洽或潛在轉換訂單數超過100件，成長10倍。

神基在強固電腦市場佔有率已高，正積極尋求新成長動能，目前已獲多國中央軍事客戶認可。黃明漢透露，無人機客戶多是過去沒有合作的新面孔，但軍工驗證期要半年到一年，加上少量多樣，他強調千萬別太樂觀今年有大業績，實際專案效益要到2026年底甚至2027年才會轉換成營收。

神基的軍工業務不只是賣硬體，而是迎合各國軍隊「現代化、自動化、數位化」的C5ISR趨勢（指指揮、控制、通訊、資訊、情報、監視、偵察及AI與資安）。他表示，未來的「數位士兵」需要具備強大算力、內建高階GPU的強固型設備將用來協助士兵數位化能力，在前線提供運算力

法人關心神基在軍用無人機產業做什麼？黃明漢表示，神基自己能提供軟硬體方案，包括地面控制系統（GCS；Ground Control Station）、軟體控制方案、邊緣運算、影像識別酬載系統，也會跟合作夥伴合作搭載通訊模組與衛星通訊、廣播設備等，隨客戶需求而定。

他指出，歐美大型的無人機或軍事專案在開發時，需要非常多這類的輔助設備來提供足夠的資訊。

他強調神基不單打獨鬥，而是將公司定位為「無人機應用生態系的第一大解決方案供應商。「絕對不會做無人機整機」，因為軍事設備整機涉及高度軍事敏感性，若在台灣製造整機會面臨極大的出口限制，但神基會推整套解決方案，跟台灣夥伴一起把產品賣到海外，客戶在地組裝，他也透露若任何廠商說可以在台灣組裝軍事無人機整機賣到海外，都是騙人的。

從2025年第4季到今年，包含 DDR4、DDR5 記憶體以及 CPU 都出現嚴重的持續性缺貨與價格飆漲。由於成本高漲到無法單方面吸收，神基在過年前率先向客戶發出漲價通知，兩大對手過年後也宣布漲價，漲幅更高。

他表示，政府與軍方採購人員過去40年來習慣了電子產品「只會跌價、不會漲價」，突然面臨漲價，將使他們難以達成預算採購量目標（如原本預算可買100台變只能買90台），他們必須向上級請示報告，但在採購方首度經歷相關事件上要理解狀況需要時間，將可能導致第1季出現訂單遞延。

神基坦言第1季與第2季的業績可能會經歷一小段「顛簸」，毛利率或受到侵蝕，但會確保毛利總額跟市占率成長。他預估，調漲報價後預估要30到45天的反應期，同業也跟進漲價，客戶最終勢必要接受，在此情形下，神基目標是優先搶下市占率，度過轉換期後他預期營運將回穩。