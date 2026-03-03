宇瞻推新工業儲存方案 搶攻無人機等邊緣AI應用

記憶體模組廠宇瞻今天宣布，新推出工業級儲存解決方案系列，涵蓋工業microSD卡、PCIe SSD，以及創新的PT25R-Pi HATSSD，全面相容Raspberry Pi平台，鎖定無人機、智慧工廠、智慧路燈等企業端場域，協助加速邊緣AI應用部署。

宇瞻今天發布新聞稿表示，在全球人工智慧（AI）浪潮推動下，越來越多企業尋求以具彈性、可擴充的平台建構專有設備，Raspberry Pi平台正逐步成為企業發展邊緣運算的重要選項，特別在日本與歐洲市場展現高度成長潛力。

宇瞻總經理陳明達說，透過Raspberry Pi平台搭配工業級儲存解決方案，企業可在效能、穩定性與部署彈性之間取得良好平衡，為邊緣運算應用帶來更具競爭力的解決方案。

宇瞻表示，這次推出的Raspberry Pi相容工業儲存產品線，包含microSD卡與PCIe介面固態硬碟（SSD），可在Raspberry Pi平台上穩定運作。

為回應空間受限的邊緣AI與工業應用需求，宇瞻同時推出PT25R-Pi HAT SSD，將SSD直接整合至HAT（Hardware Attached on Top）外形尺寸中，一體式設計免除額外安裝組件與獨立儲存裝置，縮小設備體積、降低組裝複雜度與整體硬體成本。