宇瞻推新工業儲存方案 搶攻無人機等邊緣AI應用

中央社／ 記者張建中新竹3日電

記憶體模組廠宇瞻今天宣布，新推出工業級儲存解決方案系列，涵蓋工業microSD卡、PCIe SSD，以及創新的PT25R-Pi HATSSD，全面相容Raspberry Pi平台，鎖定無人機、智慧工廠、智慧路燈等企業端場域，協助加速邊緣AI應用部署。

宇瞻今天發布新聞稿表示，在全球人工智慧（AI）浪潮推動下，越來越多企業尋求以具彈性、可擴充的平台建構專有設備，Raspberry Pi平台正逐步成為企業發展邊緣運算的重要選項，特別在日本與歐洲市場展現高度成長潛力。

宇瞻總經理陳明達說，透過Raspberry Pi平台搭配工業級儲存解決方案，企業可在效能、穩定性與部署彈性之間取得良好平衡，為邊緣運算應用帶來更具競爭力的解決方案。

宇瞻表示，這次推出的Raspberry Pi相容工業儲存產品線，包含microSD卡與PCIe介面固態硬碟（SSD），可在Raspberry Pi平台上穩定運作。

為回應空間受限的邊緣AI與工業應用需求，宇瞻同時推出PT25R-Pi HAT SSD，將SSD直接整合至HAT（Hardware Attached on Top）外形尺寸中，一體式設計免除額外安裝組件與獨立儲存裝置，縮小設備體積、降低組裝複雜度與整體硬體成本。

固態硬碟

相關新聞

在台做整機外銷都騙人的！神基軍用無人機接單翻10倍 憑什麼喊第一？

強固型電腦大廠神基2日法說會，軍工布局備受關注，董事長黃明漢指出，公司定位為「無人機生態系第一大解決方案供應商」，會整合周邊設備夥伴推軟硬解決方案，歐美潛在或已轉換的軍工新客戶案例已經超過100家，一年來深入研究軍工無人機，他鐵口斷言：說能在台灣做軍用無人機「整機」都是騙人的。

台灣第一家！Arm入股通寶半導體打造AI生態圈

Arm安謀國際科技1月參與影像及智慧控制系統晶片業者通寶半導體（QBit）B輪募資，成為領投者，通寶半導體也成為Arm打造生態系計畫中第一家投資的台灣業者；這家團隊來自高通及英國音訊晶片廠CSR的IC設計業者，以三合一系統單晶片（SOC）研發能力獲得Arm青睞。

微星結合 NVIDIA AI Aerial 解決方案打造可擴展 AI-RAN

全球高效能伺服器解決方案領導品牌MSI微星（2377）於 MWC 2026展示其最新AI-vRAN解決方案，以因應次世代電信網路持續演進的需求。MSI的AI-vRAN軟體堆疊整合GPU伺服器解決方案，將AI能力導入網路核心運營架構，支援日益成長的電信工作負載，並加速行動網路邁向AI化的轉型。

苗栗北台積、南美光AI產業廊帶儼然成形 鍾東錦要求做最好準備

台灣美光記憶體股份有限公司收購力晶積成電子製造股份有限公司銅鑼科學園區P5晶圓廠，苗栗縣長鍾東錦宣示「北台積（台灣積體電路製造股份有限公司）、南美光」AI產業廊帶儼然成形，要求團隊盤點交通等配套，創造最大效益。

康寧推出強化落摔耐用性設計 將獲Motorola下一代摺疊裝置上採用

康寧公司（GLW）宣布推出Corning® Gorilla® Glass Ceramic 3，這是有史以來最堅韌的大猩猩玻璃陶瓷材料。Gorilla Glass Ceramic 3 專為提升裝置耐用性而設計，並搭載於摩托羅拉(Motorola)即將推出的 razr fold 裝置中。

以色列進入緊急狀態…成熟製程轉單 台廠得利

中東戰火延燒，以色列進入緊急狀態，以色列最大、全球前十大晶圓代工廠高塔（Tower）出貨受阻，傳出原在高塔投片的國際大咖紛紛轉單或擴大釋單台廠，世界先進因與高塔技術雷同度最高，成為首選，湧現急單；力積電亦證實，接單明顯增溫。

