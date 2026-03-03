HTC VIVERSE 推出「VIVERSE 合作夥伴計畫」 提供創作者經濟新模式

宏達電旗下3D 沉浸式網路生態 VIVERSE，3日宣布推出全新「VIVERSE 合作夥伴計畫（VIVERSE Partner Program）」，打造以真實觀眾互動為基礎的績效型收益機制，為遊戲、影片、互動網頁應用、數位藝術與沉浸式內容創作者提供更透明且可預測的收入管道。

「VIVERSE 合作夥伴計畫（VIVERSE Partner Program）」依據「有效觀看」與「互動時間」計算收益。當使用者觀看、遊玩或與內容互動達 30 秒以上，即視為一次有效觀看並開始累積收益。創作者的收入將根據獨立觀看人數及互動表現計算，並於累積達 50 美元門檻後申請提領。

該計畫免費開放加入，且無最低粉絲數或流量門檻限制，所有創作者皆可申請參與。收益自達成有效觀看門檻起即開始累積，為創作者建立一條不依賴廣告分潤的直接收入來源。

隨著 Web原生遊戲、互動藝術、沉浸式影片與 Web 應用日益成熟，創作者在發佈管道上擁有高度自由，但收益模式上卻往往受限於廣告分潤與不透明演算法。

HTC VIVERSE 成長事業負責人 Andranik Aslanyan 表示，「在現今的數位經濟體系下，創作者多半必須仰賴廣告曝光才能變現，收益容易受到廣告庫存、攔截工具、地區因素及市場需求變動影響，使預期的 CPM 與實際入帳金額產生差距。VIVERSE 透過以真實互動為基礎的獎勵機制，消除這種不確定性，讓創作者因觀眾實質參與而獲得回報，而非依賴廣告曝光。」

「VIVERSE合作夥伴計畫」採非獨家機制，創作者可發佈並變現其作品，包括已於其他平台上架的內容。創作者保有作品的完整所有權，VIVERSE 不會將創作者內容用於 AI 或機器學習模型訓練，所有智慧財產權皆歸創作者所有。

發佈於 VIVERSE 的內容可透過瀏覽器直接開啟，無需額外下載安裝，並可支援以 iFrame 形式嵌入第三方網站，包括創作者自有網站、作品集頁面或專案頁面。嵌入頁面所產生的有效觀看同樣納入收益計算，有助於提升觀看量、互動表現與整體收益。

計畫適用於各類型創作者，包括遊戲開發者、影片創作者、應用程式開發者及數位藝術創作者。VIVERSE 支援多種格式與與引擎的網頁內容，包括 Godot、Three.js 與 Unity WebGL 等，無須使用專屬工具或特定檔案類型，創作者可使用熟悉的開發環境快速上線內容，降低發佈門檻。目前平台上已涵蓋 Web 遊戲、互動應用、數位藝術與影音內容，並支援數位分身、3D Gaussian splats 及實景攝影測量等進階格式，持續拓展 Web 3D 體驗的應用範疇。

創作者亦可透過平台掌握透明的數據報表，包括獨立觀看人數與互動時間等核心指標，收益將依據上述數據計算。