台灣第一家！Arm入股通寶半導體打造AI生態圈

經濟日報／ 記者王郁倫/台北報導
Arm領投通寶半導體B輪增資，成為股東，這也是Arm投資AI生態系新創中，第一家台灣半導體業者。通寶提供
Arm安謀國際科技1月參與影像及智慧控制系統晶片業者通寶半導體（QBit）B輪募資，成為領投者，通寶半導體也成為Arm打造生態系計畫中第一家投資的台灣業者；這家團隊來自高通及英國音訊晶片廠CSR的IC設計業者，以三合一系統單晶片（SOC）研發能力獲得Arm青睞。

AI算力晶片市場在NVIDIA稱霸資料中心，並揮軍推論市場下再掀新戰局，Arm也打破傳統，透過 Flexible Access 授權模式降低新進業者跨入Arm平台晶片設計門檻，擴大Arm架構在AI與資料中心市場的滲透率，近年更罕見策略性投資各國獨角獸，藉此壯大AI生態系，另外Arm也推出生態系扶植計畫「Silicon Startups Program」鼓勵新創低成本用IP。

通寶半導體2日發布官方聲明，於1月剛完成的B輪增資中，獲得Arm領投，這除是Arm一連串投資名單中，第一家台灣IC晶片業者，也顯示台灣IC設計新創實力已獲肯定。而通寶半導體究竟什麼來頭？

根據官方新聞稿揭露，台灣政府法人機構也持有通寶半導體約6%的股權，隨Arm加入，股東陣營結構日益壯大，通寶也宣布今年將有IPO計畫，預計第4季向台灣證券交易所申請上市。

回顧Arm近一年投資案例，包括入股美國AI加速晶片新創Positron及韓國推論晶片獨角獸Rebellions，大量扶植生態系業者立場鮮明，期望藉此取代GPU在推論市場的市佔率。

對於Arm此次投資通寶半導體，業者分析，應是看重其影像運算、機電整合與資安技術整合能力，由於通寶在智慧影像列印市場市佔率高，期望藉由插旗獨角獸在邊緣影像推論市場搶先輝達。

對此首度投資台灣IC設計公司，安謀執行副總裁暨商務長 Will Abbey表示，Arm計畫透過廣泛的策略，打造具差異化、可擴展的解決方案，涵蓋高效系統到具成本效益的裝置，藉此帶動不同類別產品的成長。

通寶半導體是一家本土IC設計公司，成立於2016年，總位於台灣台北，並於美國波士頓與日本東京設有研發據點，其核心工程團隊成員來自高通與英國CSR團隊，擁有超過20年深厚的半導體設計與系統整合產業經驗。

通寶半導體以多功能印表機SOC晶片起家，自主掌握影像處理運算、機電整合控制及節能感知管理技術，其主要客戶為日美系多功能印表機大廠，其開發的三合一系統單晶片SoC已廣泛供應多家國際一線印表機品牌。

隨生成式AI應用興起，邊緣裝置對影像訊息即時處理功能要求提高，通寶半導體解決方案也開始廣泛運用於醫療、零售、工業等應用市場，終端裝置包括醫療用印表機、相片印表機、掃描器、條碼印表機及工業印表機。

通寶半導體創辦人暨執行長沈軾榮則表示，未來，將持續強化在印表機影像市場的領導地位，並將積極拓展業務至更廣泛的影像相關領域。

通寶半導體表示，下一步也計畫將SOC技術拓展至互動式多媒體自動服務機（Kiosk）、機器人及無人機等新興應用領域。

相關新聞

