M4版iPad Air來了！記憶體大升級瞄準AI應用 工作、娛樂輕鬆切換

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
更快的神經網路引擎，非常適合各種運用裝置端AI的日常任務，例如在Goodnotes等app中發揮實用的功能。圖／Apple提供
更快的神經網路引擎，非常適合各種運用裝置端AI的日常任務，例如在Goodnotes等app中發揮實用的功能。圖／Apple提供

Apple新品連發！除了iPhone 17e，同步登場的還有搭載M4晶片的全新iPad Air，在維持原有起售價的前提下，帶來顯著效能升級與更強連線能力，結合全面進化的iPadOS 26，成為今年理想的升級選擇。

新款iPad Air採用M4晶片，配備8核心CPU與9核心GPU，整體效能最高較M3版提升30%，較M1版提升最高達2.3倍。9核心GPU並支援第2代硬體加速網格著色與光線追蹤技術，3D專業級算繪速度相較M1機型最高提升4倍，無論是剪輯影片、合成照片或執行大型遊戲，整體表現都更為流暢。如果你還在使用M1甚至更早的機型，此次升級幅度絕對相當有感。

在AI運算方面，M4搭載16核心神經網路引擎，速度較M1提升最高3倍。統一系統記憶體由前代提升50%至12GB，記憶體頻寬達120GB/s，可更快速處理裝置端AI模型與高負荷的多工任務。無論是逐字稿整理、影像辨識搜尋，或在專業app中進行智慧分析，皆能展現更即時的回應能力。

連線能力也是本次升級重點之一，M4版iPad Air搭載Apple自研N1無線晶片與C1X數據機系統，並升級支援Wi-Fi 7。相較M3機型，行動數據效能最高提升50%，數據機能源消耗可降低最多30%，對於經常需要大量行動傳輸的商務人士、學生、或行動工作者都更具使用優勢。

配合全新iPadOS 26，iPad Air導入更直覺的視窗管理系統與選單列設計，並強化「檔案」與「預覽」app功能，近一步提升專業工作流程效率。

新款iPad Air維持藍色、紫色、星光色和太空灰色4款色系可供挑選，提供11吋、13吋雙尺寸選擇，可與先前已經推出的Apple Pencil (USB-C) 和Apple Pencil Pro，以及適用於iPad Air的巧控鍵盤搭配使用。台灣並非首波開賣市場，將於日後在台開放訂購。

iPad Air首度採用N1無線網路晶片和C1X數據機系統，帶來更快速的連接能力。圖／Apple提供
iPad Air首度採用N1無線網路晶片和C1X數據機系統，帶來更快速的連接能力。圖／Apple提供

Apple Pencil和巧控鍵盤為iPad Air上的創作和工作效率解鎖全新境界。圖／Apple提供
Apple Pencil和巧控鍵盤為iPad Air上的創作和工作效率解鎖全新境界。圖／Apple提供

新款iPad Air具備卓越效能、更大的記憶體、強化的連線能力，將iPadOS 26功能徹底發揮。圖／Apple提供
新款iPad Air具備卓越效能、更大的記憶體、強化的連線能力，將iPadOS 26功能徹底發揮。圖／Apple提供

無論是用Pixelmator Pro合成照片，或是在Pixelmator Pro等app中進行影片剪輯，使用者在各種操作中都能感受到M4帶來的極速表現。圖／Apple提供
無論是用Pixelmator Pro合成照片，或是在Pixelmator Pro等app中進行影片剪輯，使用者在各種操作中都能感受到M4帶來的極速表現。圖／Apple提供

iPad Air

