蘋果深夜發新品！iPhone 17e「入門級完全體」加量不加價、還有M4 iPad Air

蘋果發表平價iPhone 17e 售價2.19萬起容量加倍

中央社／ 台北2日電

蘋果公司（Apple）今晚在官網透過新聞稿發表平價手機iPhone 17e，搭載A19晶片、新一代自研數據機系統C1X和4800萬像素單鏡頭相機，售價新台幣2萬1900元起，起始儲存空間256GB為前一代機型的2倍，並支援快速無線充電。

iPhone 17e提供白色、黑色與嫩粉色3款配色，儲存空間選項包括256GB和512GB，將於3月4日起開放預購，3月11日起開始供貨。

蘋果同步推出搭載自研晶片M4的新款平板電腦iPadAir，配備更大記憶體、更快的中央處理器（CPU）與繪圖處理器（GPU），效能比M3版iPad Air快30%，售價與前一代同為1萬9900元起，將於日後在台灣開放訂購。

iPhone 17e採用航太等級鋁金屬設計，擁有IP68等級防潑抗水與防塵功能，並配備超瓷晶盾2面板，提升抗刮與抗反射能力。新機搭載以3奈米技術打造的A19晶片，升級的16核心神經網路引擎專為大型生成式模型最佳化，結合每個GPU內建的神經網路加速器，讓個人智慧系統Apple Intelligence和其他人工智慧（AI）模型執行速度比前一代機型更快。

iPhone 17e還搭載蘋果設計的全新C1X行動數據機系統，較前一代iPhone 16e搭載的C1快2倍；C1X耗電量較旗艦機iPhone 16 Pro的數據機降低30%，帶來全天候電池續航力，而透過USB-C快速有線充電，iPhone 17e可在30分鐘內充電至50%，並支援MagSafe和最高15W的Qi2無線充電。

此外，新款iPad Air搭載蘋果最新一代晶片連線技術N1與C1X，提供快速的無線與行動網路連線，並支援Wi-Fi 7，提升了「個人熱點」和AirDrop等功能的整體效能和穩定性。11吋機型iPad Air的起售價與前代同為1萬9900元，13吋機型為2萬6900元。

iPhone 17e粉嫩登場！效能、相機全進化 支援MagSafe、容量翻倍不加價

中東情勢緊張「高塔出貨受阻」 客戶轉單世界、力積電…新一波漲價潮蠢動

中東戰火延燒，以色列進入緊急狀態，以色列最大、全球前十大晶圓代工廠高塔（Tower）出貨受阻，傳出原在高塔投片的國際大咖紛紛轉單或擴大釋單台廠，世界先進（5347）因與高塔技術雷同度最高，成為首選，湧現急單；力積電（6770）亦證實，接單明顯增溫。

因應 AI 伺服器與基建強烈需求 代工族群募資大作戰

金馬年才剛開始，代工族群即展開募資大作戰，由鴻海、廣達與緯穎等三家指標大廠領跑，合計要籌資近2,000億元，以迎接金馬年AI伺服器與基礎建設的強烈需求。

iPhone 17e粉嫩登場！效能、相機全進化 支援MagSafe、容量翻倍不加價

粉嫩嫩的iPhone17e驚喜登場！這次不僅硬體規格全面提升，耐用度與相機表現同步升級，還加入讓人用過就回不去的MagSafe功能，在預算有限的情況下，也能享有更完整的體驗。

高通先聲奪人 與合作夥伴2029年開始交付商用 6G 系統、華碩名列其中

今年MWC於2日開展，晶片大廠高通宣布與合作夥伴結盟，以加速6G開發與部署，將從2029年開始交付6G商用系統，值得注意的是，華碩（2357）名列其合作夥伴名單。

光寶整合NVIDIA AI Aerial與生態系夥伴 加速AI‑RAN商用化

光寶科技（2301）在2026 MWC世界行動通訊大會（MWC）展示其在 AI-RAN 領域最新進程，展現GPU加速架構如何推動產業從創新邁向商用化。

緯創資通加碼投資高雄 斥資24億元研發大樓今天動工

緯創資通計畫在前鎮科技產業園區興建高雄研發大樓，第一期工程今天動工，經濟部次長賴建信、高雄市長陳其邁及緯創資通總經理林建勳等人參與。高市經發局表示，緯創資通預計投資24億元建研發大樓，未來約可創造3000個就業機會，累計投資高雄超過百億元。

