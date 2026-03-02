蘋果發表平價iPhone 17e 售價2.19萬起容量加倍

蘋果公司（Apple）今晚在官網透過新聞稿發表平價手機iPhone 17e，搭載A19晶片、新一代自研數據機系統C1X和4800萬像素單鏡頭相機，售價新台幣2萬1900元起，起始儲存空間256GB為前一代機型的2倍，並支援快速無線充電。

iPhone 17e提供白色、黑色與嫩粉色3款配色，儲存空間選項包括256GB和512GB，將於3月4日起開放預購，3月11日起開始供貨。

蘋果同步推出搭載自研晶片M4的新款平板電腦iPadAir，配備更大記憶體、更快的中央處理器（CPU）與繪圖處理器（GPU），效能比M3版iPad Air快30%，售價與前一代同為1萬9900元起，將於日後在台灣開放訂購。

iPhone 17e採用航太等級鋁金屬設計，擁有IP68等級防潑抗水與防塵功能，並配備超瓷晶盾2面板，提升抗刮與抗反射能力。新機搭載以3奈米技術打造的A19晶片，升級的16核心神經網路引擎專為大型生成式模型最佳化，結合每個GPU內建的神經網路加速器，讓個人智慧系統Apple Intelligence和其他人工智慧（AI）模型執行速度比前一代機型更快。

iPhone 17e還搭載蘋果設計的全新C1X行動數據機系統，較前一代iPhone 16e搭載的C1快2倍；C1X耗電量較旗艦機iPhone 16 Pro的數據機降低30%，帶來全天候電池續航力，而透過USB-C快速有線充電，iPhone 17e可在30分鐘內充電至50%，並支援MagSafe和最高15W的Qi2無線充電。

此外，新款iPad Air搭載蘋果最新一代晶片連線技術N1與C1X，提供快速的無線與行動網路連線，並支援Wi-Fi 7，提升了「個人熱點」和AirDrop等功能的整體效能和穩定性。11吋機型iPad Air的起售價與前代同為1萬9900元，13吋機型為2萬6900元。