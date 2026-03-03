串接半導體 國科會6日將發布量子戰略

國科會六日將在新竹的台灣半導體研究中心，舉辦「高速量子運算國家戰略發布會」，並公開第一期「量子國家隊」的執行成果。國科會主委吳誠文表示，將著眼於量子運算如何與台灣既有強項，包括半導體、高速運算與ＡＩ技術，彼此串接、共同發展。

吳誠文指出，過去外界談到量子電腦、量子運算時，往往會將其視為一套完整且獨立於現行電腦體系之外的全新運算理論與架構，但實際上，量子運算未來的發展路徑，未必是完全取代傳統運算，而更可能是與既有高速運算系統相互整合。

他以人工智慧發展為例指出，ＡＩ運算模式就已經與傳統ＣＰＵ架構的運算邏輯不同，而是建立在機器學習、神經網路等基礎上的另一種運算方式。

國科會此次將公布的「高速量子國家戰略」，不只是單純談量子電腦技術本身，而是著眼於量子運算如何與台灣既有強項，包括半導體、高速運算與ＡＩ技術，彼此串接、共同發展。

吳誠文說，第一期量子國家隊的成果，將有助於台灣建立更強信心。台灣已具備完整且具全球競爭力的半導體產業基礎，若未來量子高速運算逐步走向落地，甚至進入商業化應用階段，台灣將有機會成為國際最有機會成功、也最可能加速推動商轉的合作夥伴。

他表示，這項政策將進一步對外展示台灣在量子科技領域的階段性成果，讓外界看見台灣不僅在傳統半導體製造領域具備優勢，也正積極布局下一世代高速運算與量子科技的關鍵機會。

除了量子技術外，國科會今年的施政核心還包括智慧機器人與主權ＡＩ。

國科會副主委陳炳宇表示，量子國家隊除加強技術合作，更將深化與半導體領域的跨鏈結，並同步建構網路安全等等。智慧機器人方面，國科會已籌備成立國研院智慧機器人研究中心，範疇涵蓋前端研發到後端應用，加速將ＡＩ機器人導入製造業等百工百業。