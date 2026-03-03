廣達、緯穎將迎重建新單

北美最大雲端服務供應商（CSP）亞馬遜AWS傳出旗下位在阿聯的一座資料中心遭不明物體撞擊，引發火勢及連網問題，原因可能是受到美伊戰火影響。

市場預期，亞馬遜後續需要啟動新一波AI伺服器拉貨以恢復算力，廣達（2382）、緯穎（6669）等亞馬遜AI伺服器代工廠後續可望迎新單。

消息激勵下，廣達、緯穎昨（2）日股價逆勢走揚，收盤均漲逾3%，廣達重返300元大關、收301元；緯穎開高走高，終場漲150元、收4,150元。

彭博資訊報導，亞馬遜AWS指出，這起事件大約發生在杜拜當地時間1日下午4時30分，影響旗下一座資料中心的運作。據網站所述，消防單位滅火時切斷該設施的電力。該公司也在另一篇貼文表示，正調查巴林的連網與電力問題。

儘管這起事件的起因，是否與美伊衝突有關仍不明朗，但火災發生的時點，與伊朗因遭受美國、以色列聯合空襲，導致最高領袖哈米尼等高階官員身亡，進而對阿聯報復性發射物體，落在同一日。

亞馬遜AWS貼文表示，「我們其中一個可用區域受到擊中該資料中心的物體波及，引發火花與火勢」。根據杜拜時間2日上午10時46分的更新資訊，另一個區域的資料中心，受到當地電力問題影響。

亞馬遜AWS的資料中心遍及全球39個地區，共劃分為123個可用區域，其中，在阿聯的客戶包括AI Ghurair投資公司、杜拜伊斯蘭銀行。

據了解，亞馬遜AWS每個邏輯區域（資料中心）由三個或多個可用區域互相連接備援，亞馬遜確認，3月1日起開始調查位於阿聯的ME-CENTRAL-1區域相關問題，目前該區域中有多個可用區域有局部電力問題，亞馬遜AWS相關服務也受到影響。正在積極恢復電力和網路連接，對於可以遷移到其他亞馬遜AWS區域的客戶，建議暫時將服務遷移到其他區域。