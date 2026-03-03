快訊

廣達、緯穎將迎重建新單

經濟日報／ 編譯陳律安、記者彭慧明蘇嘉維／綜合報導

北美最大雲端服務供應商（CSP）亞馬遜AWS傳出旗下位在阿聯的一座資料中心遭不明物體撞擊，引發火勢及連網問題，原因可能是受到美伊戰火影響。

市場預期，亞馬遜後續需要啟動新一波AI伺服器拉貨以恢復算力，廣達（2382）、緯穎（6669）等亞馬遜AI伺服器代工廠後續可望迎新單。

消息激勵下，廣達、緯穎昨（2）日股價逆勢走揚，收盤均漲逾3%，廣達重返300元大關、收301元；緯穎開高走高，終場漲150元、收4,150元。

彭博資訊報導，亞馬遜AWS指出，這起事件大約發生在杜拜當地時間1日下午4時30分，影響旗下一座資料中心的運作。據網站所述，消防單位滅火時切斷該設施的電力。該公司也在另一篇貼文表示，正調查巴林的連網與電力問題。

儘管這起事件的起因，是否與美伊衝突有關仍不明朗，但火災發生的時點，與伊朗因遭受美國、以色列聯合空襲，導致最高領袖哈米尼等高階官員身亡，進而對阿聯報復性發射物體，落在同一日。

亞馬遜AWS貼文表示，「我們其中一個可用區域受到擊中該資料中心的物體波及，引發火花與火勢」。根據杜拜時間2日上午10時46分的更新資訊，另一個區域的資料中心，受到當地電力問題影響。

亞馬遜AWS的資料中心遍及全球39個地區，共劃分為123個可用區域，其中，在阿聯的客戶包括AI Ghurair投資公司、杜拜伊斯蘭銀行。

據了解，亞馬遜AWS每個邏輯區域（資料中心）由三個或多個可用區域互相連接備援，亞馬遜確認，3月1日起開始調查位於阿聯的ME-CENTRAL-1區域相關問題，目前該區域中有多個可用區域有局部電力問題，亞馬遜AWS相關服務也受到影響。正在積極恢復電力和網路連接，對於可以遷移到其他亞馬遜AWS區域的客戶，建議暫時將服務遷移到其他區域。

以色列進入緊急狀態…成熟製程轉單 台廠得利

中東戰火延燒，以色列進入緊急狀態，以色列最大、全球前十大晶圓代工廠高塔（Tower）出貨受阻，傳出原在高塔投片的國際大咖紛紛轉單或擴大釋單台廠，世界先進因與高塔技術雷同度最高，成為首選，湧現急單；力積電亦證實，接單明顯增溫。

因應 AI 伺服器與基建強烈需求 代工族群募資大作戰

金馬年才剛開始，代工族群即展開募資大作戰，由鴻海、廣達與緯穎等三家指標大廠領跑，合計要籌資近2,000億元，以迎接金馬年AI伺服器與基礎建設的強烈需求。

搶產能 成熟製程代工價又要漲了

高塔（Tower）客戶傳出開始轉單台廠，成熟製程變搶手貨，業界預料將掀起新一波成熟製程代工漲價潮。業界透露，高塔原本開的價格就比較高，美伊大戰引發轉單，客戶勢必加價投片台廠，刺激成熟製程代工價格向上。

廣達、緯穎將迎重建新單

北美最大雲端服務供應商（CSP）亞馬遜AWS傳出旗下位在阿聯的一座資料中心遭不明物體撞擊，引發火勢及連網問題，原因可能是受到美伊戰火影響。

被動元件全線齊揚 國巨受益最大

AI伺服器與高速運算（HPC）需求強勁，帶動被動元件產業去年以來掀起全面漲價潮，產品線從鉭電容、磁珠、電感、晶片電阻，一路延燒至積層陶瓷電容（MLCC），呈現「全線齊揚」態勢。法人指出，國巨具有產品布局最完整、全球市占領先等優勢，將成此波漲價循環的最大受益者。

2026年 MWC 展秀實力 聯發科、高通 6G 前哨戰開打

2026年世界行動通訊大會（MWC）昨（2）日開展，晶片大廠高通與聯發科大打6G前哨戰，其中聯發科展出多項6G通訊的技術突破。高通更宣布與合作夥伴結盟，加速6G開發與部署，將從2029年開始交付6G商用系統，值得注意的是，華碩名列其合作夥伴名單。

