搶產能 成熟製程代工價又要漲了

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

高塔（Tower）客戶傳出開始轉單台廠，成熟製程變搶手貨，業界預料將掀起新一波成熟製程代工漲價潮。業界透露，高塔原本開的價格就比較高，美伊大戰引發轉單，客戶勢必加價投片台廠，刺激成熟製程代工價格向上。

隨著急單湧入，法人看好世界先進（5347）、力積電（6770）等台廠平均售價（ASP）及毛利率將明顯提升。

法人分析，世界先進長期深耕電源管理IC與功率分立元件，在8吋產能布局完整，與國際IDM客戶關係緊密，若轉單持續發酵，短期營收動能可望優於市場原先預期。

力積電方面，在成熟節點與功率相關製程具備承接能力，在代工價格有機會往上之際，再加上產能利用率的拉升，皆為兩家公司的中長期營運帶來強力的支撐。

業界說明，高塔過去在成熟與特殊製程市場具備較高報價能力，主因其產品結構與客戶組成不同於一般邏輯晶片代工廠，高塔產品主要應用於車用與工業領域，此類產品認證周期長、替代性低、對穩定供貨要求高，客戶更重視品質與可靠度，而非單純價格競爭，因此高塔長期維持相對較高的平均售價與毛利結構。

業界認為，美伊衝突引發供應鏈去風險化行動，下游客戶勢必加速尋找替代產能，由於轉單往往伴隨「時間成本溢價」，為確保供應不中斷，客戶有望以更高價格鎖定產能，形成價格上行推力，在緊急轉移訂單湧入下，台灣成熟製程廠的閒置產能將迅速被消化。

在產能趨緊環境中，世界與力積電成為主要受惠者。業界分析，當產能利用率回升至高檔，代工廠議價能力自然提升，不僅新接訂單價格上揚，既有合約亦有重新議價空間，有助拉抬整體產品均價與毛利率表現。

中東情勢緊張「高塔出貨受阻」 客戶轉單世界、力積電…新一波漲價潮蠢動

力智法說會／看好 AI 帶動單機價值、晶圓代工與封測價格走升

搶搭AI商機 研華機器人營收拚倍增

欣興華通 挑長天期

以色列進入緊急狀態…成熟製程轉單 台廠得利

中東戰火延燒，以色列進入緊急狀態，以色列最大、全球前十大晶圓代工廠高塔（Tower）出貨受阻，傳出原在高塔投片的國際大咖紛紛轉單或擴大釋單台廠，世界先進因與高塔技術雷同度最高，成為首選，湧現急單；力積電亦證實，接單明顯增溫。

因應 AI 伺服器與基建強烈需求 代工族群募資大作戰

金馬年才剛開始，代工族群即展開募資大作戰，由鴻海、廣達與緯穎等三家指標大廠領跑，合計要籌資近2,000億元，以迎接金馬年AI伺服器與基礎建設的強烈需求。

廣達、緯穎將迎重建新單

北美最大雲端服務供應商（CSP）亞馬遜AWS傳出旗下位在阿聯的一座資料中心遭不明物體撞擊，引發火勢及連網問題，原因可能是受到美伊戰火影響。

被動元件全線齊揚 國巨受益最大

AI伺服器與高速運算（HPC）需求強勁，帶動被動元件產業去年以來掀起全面漲價潮，產品線從鉭電容、磁珠、電感、晶片電阻，一路延燒至積層陶瓷電容（MLCC），呈現「全線齊揚」態勢。法人指出，國巨具有產品布局最完整、全球市占領先等優勢，將成此波漲價循環的最大受益者。

2026年 MWC 展秀實力 聯發科、高通 6G 前哨戰開打

2026年世界行動通訊大會（MWC）昨（2）日開展，晶片大廠高通與聯發科大打6G前哨戰，其中聯發科展出多項6G通訊的技術突破。高通更宣布與合作夥伴結盟，加速6G開發與部署，將從2029年開始交付6G商用系統，值得注意的是，華碩名列其合作夥伴名單。

