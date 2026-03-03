搶產能 成熟製程代工價又要漲了

高塔（Tower）客戶傳出開始轉單台廠，成熟製程變搶手貨，業界預料將掀起新一波成熟製程代工漲價潮。業界透露，高塔原本開的價格就比較高，美伊大戰引發轉單，客戶勢必加價投片台廠，刺激成熟製程代工價格向上。

隨著急單湧入，法人看好世界先進（5347）、力積電（6770）等台廠平均售價（ASP）及毛利率將明顯提升。

法人分析，世界先進長期深耕電源管理IC與功率分立元件，在8吋產能布局完整，與國際IDM客戶關係緊密，若轉單持續發酵，短期營收動能可望優於市場原先預期。

力積電方面，在成熟節點與功率相關製程具備承接能力，在代工價格有機會往上之際，再加上產能利用率的拉升，皆為兩家公司的中長期營運帶來強力的支撐。

業界說明，高塔過去在成熟與特殊製程市場具備較高報價能力，主因其產品結構與客戶組成不同於一般邏輯晶片代工廠，高塔產品主要應用於車用與工業領域，此類產品認證周期長、替代性低、對穩定供貨要求高，客戶更重視品質與可靠度，而非單純價格競爭，因此高塔長期維持相對較高的平均售價與毛利結構。

業界認為，美伊衝突引發供應鏈去風險化行動，下游客戶勢必加速尋找替代產能，由於轉單往往伴隨「時間成本溢價」，為確保供應不中斷，客戶有望以更高價格鎖定產能，形成價格上行推力，在緊急轉移訂單湧入下，台灣成熟製程廠的閒置產能將迅速被消化。

在產能趨緊環境中，世界與力積電成為主要受惠者。業界分析，當產能利用率回升至高檔，代工廠議價能力自然提升，不僅新接訂單價格上揚，既有合約亦有重新議價空間，有助拉抬整體產品均價與毛利率表現。