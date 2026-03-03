以色列進入緊急狀態…成熟製程轉單 台廠得利

中東戰火延燒，以色列進入緊急狀態，以色列最大、全球前十大晶圓代工廠高塔（Tower）出貨受阻，傳出原在高塔投片的國際大咖紛紛轉單或擴大釋單台廠，世界先進（5347）因與高塔技術雷同度最高，成為首選，湧現急單；力積電（6770）亦證實，接單明顯增溫。

高塔主攻特殊／高壓成熟製程，客戶群涵蓋安森美（onsemi）、Vishay等功率半導體元件巨頭，以及博通、Skyworks乃至於英特爾、三星等大廠，全球晶圓代工市占率與世界、力積電等台灣同業相當，先前更是英特爾有意收購的對象，凸顯高塔的特殊性。

對於相關轉單潮，世界昨（2）日表示，不對客戶動態置評。力積電則證實，訂單確實有升溫的現象，密切關注市場變化。

消息人士指出，在高塔下單的國際大廠原本希望台積電（2330）支援，但台積電正逐步淡出成熟製程，並已要求既有客戶轉單世界先進，加上世界既有技術與高塔雷同度最高，都是主攻特殊／高壓成熟製程，且相關尋求轉單或擴大下單的國際大廠也普遍有在世界下單，轉單潮因而湧向世界。

力積電與高塔的製程重疊性也頗高，加上高塔長期承接功率半導體大廠安森美與Vishay等訂單，安森美、Vishay同時與世界、力積電維持深厚合作關係，這次以色列陷入中東戰火，不僅世界湧現急單，力積電也是國際大廠尋求協助的對象。

業界指出，以色列為高塔生產大本營，聚焦高壓與特殊製程技術，涵蓋電源管理IC、功率元件、CIS感測器、射頻、MEMS及類比訊號IC等，主力製程落在0.18微米至0.13微米，相關技術也是力積電擅長領域。

就高塔主要客戶來看，安森美長期將部分8吋成熟製程委外，世界為其重要代工夥伴，投片重點集中在電源管理晶片、中低壓MOSFET與BCD製程產品；力積電則在功率分立元件與邏輯／模擬混合訊號領域與安森美往來密切。

Vishay更是世界老牌客戶，大量下單溝槽式MOSFET與TVS產品，近年更因地緣政治考量，將部分原在中國生產的訂單轉向台灣與新加坡廠區，若高塔供應受限，市場研判，相關客戶將進一步強化備援布局。