iPhone 17e粉嫩登場！效能、相機全進化 支援MagSafe、容量翻倍不加價

蘋果深夜發新品！iPhone 17e「入門級完全體」加量不加價、還有M4 iPad Air

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
iPhone 17e配備Apple最新一代A19晶片、4800萬像素二合一相機系統，256GB起始儲存空間，以及便利的MagSafe。圖／Apple提供
iPhone 17e配備Apple最新一代A19晶片、4800萬像素二合一相機系統，256GB起始儲存空間，以及便利的MagSafe。圖／Apple提供

粉嫩嫩的iPhone17e驚喜登場！這次不僅硬體規格全面提升，耐用度與相機表現同步升級，還加入讓人用過就回不去的MagSafe功能，在預算有限的情況下，也能享有更完整的體驗。

iPhone 17e搭載採用先進3奈米技術打造的新一代A19晶片，執行Apple Intelligence與「消除」等AI功能時更加流暢。此次更配備與iPhone Air相同、Apple自研的C1X行動通訊數據機，連線速度較iPhone 16e所搭載的C1快達2倍，同時更為節能，讓iPhone17e在效能升級之餘，依舊維持出色續航力。

iPhone 17e同樣採用6.1吋Super Retina XDR顯示器，並換上全新的超瓷晶盾2面板，抗刮能力較前代提升3倍，同時抗反射能力也提升以降低眩光，顯著改善戶外閱讀體驗。

相機規格也有明顯進化，這次採用4800萬像素二合一相機系統，讓單鏡頭也能擁有更高的取景與編輯彈性，並支援新一代人像模式與4K/60fps杜比視界錄影，日常拍攝與影音創作都能更得心應手。

此外，iPhone 17e全面支援MagSafe與Qi2協定，無線充電由iPhone 16e的7.5W倍增至15W，速度更快，不只解鎖各種好用的MagSafe配件，對於有電力焦慮的用戶來說也更具有吸引力。更令人驚喜的是，台灣售價維持21,900元起，儲存容量卻從128GB直接翻倍至256GB，給足誠意。

iPhone17e提供黑色、白色及全新的嫩粉色，預計於台灣時間3月4日晚上10點15分開放預購，3月11日正式上市。

有了新一代人像照片，iPhone 17e使用者可以加上背景模糊效果，同時保持主體清晰銳利，並可於拍攝後調整焦點。圖／Apple提供
有了新一代人像照片，iPhone 17e使用者可以加上背景模糊效果，同時保持主體清晰銳利，並可於拍攝後調整焦點。圖／Apple提供

iPhone 17e支援MagSafe，帶來快速無線充電並串聯豐富的配件生態系。圖／Apple提供
iPhone 17e支援MagSafe，帶來快速無線充電並串聯豐富的配件生態系。圖／Apple提供

全新的iPhone 17e粉嫩登場，是iPhone 17家族中最實惠的成員。圖／Apple提供
全新的iPhone 17e粉嫩登場，是iPhone 17家族中最實惠的成員。圖／Apple提供

