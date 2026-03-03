中華電率先揭露ESG財務資訊

中華電信（2412）宣布，今年2月26日已完成《2025年永續相關財務資訊專章》（永續專章）之編製，經董事會通過後正式發布。為全台首批、且提前一年全面導入國際永續揭露準則（IFRS S1與S2）的大型企業，展現在永續治理、資訊透明度與國際接軌上的領導地位。

中華電信董事長簡志誠表示，在主管機關要求前一年即率先導入IFRS永續揭露準則，完成永續相關財務資訊的編製與揭露。展現公司永續治理的高度決心，象徵中華電信以具體行動持續引領產業標準。

金管會2023年8月17日發布《我國接軌 IFRS 永續揭露準則藍圖》，強化資本市場對揭露品質的信賴。

中華電信率先成立跨部門專案小組，由總經理兼永續長督導，由財務長及技術長分別擔任召集人及協同召集人。專案小組提前完成集團重大永續相關風險與機會的盤點及其財務影響之評估，納入包含電信服務、多線及專業零售商與配銷商、軟體與資訊科技服務及半導體產業之集團行業指標資訊，確保揭露內容與國際標準全面接軌。

中華電信表示，本次永續專章全面呈現公司兼顧永續韌性與財務穩健的治理架構、策略主軸以及風險與機會辨識機制，揭露集團六大永續與氣候相關風險與機會，包括數位韌性、淨零碳排、氣候韌性以及資安與客戶隱私等核心議題。永續專章亦納入更具深度的財務影響分析，投資人能更清晰掌握永續議題對公司營運策略、資本配置與長期價值的影響，同時使揭露內容全面對應IFRS、ISSB、TCFD、GRI與金管會最新規範，確保資訊透明、完善並具備國際可比性。

中華電信不斷強化企業競爭力與治理韌性，透過率先導入IFRS永續揭露準則，中華電信為後續在減碳策略、投資決策、資本支出與供應鏈管理等面向奠定更精準的決策基礎，協助投資人與其利害關係人更全面掌握公司在永續發展與業務布局的整體方針。