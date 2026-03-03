快訊

攻擊伊朗行動擬持續4至5周 川普：美國有能力打更久

聽新聞
0:00 / 0:00

中華電率先揭露ESG財務資訊

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
中華電信董事長簡志誠。中華電信／提供
中華電信董事長簡志誠。中華電信／提供

中華電信（2412）宣布，今年2月26日已完成《2025年永續相關財務資訊專章》（永續專章）之編製，經董事會通過後正式發布。為全台首批、且提前一年全面導入國際永續揭露準則（IFRS S1與S2）的大型企業，展現在永續治理、資訊透明度與國際接軌上的領導地位。

中華電信董事長簡志誠表示，在主管機關要求前一年即率先導入IFRS永續揭露準則，完成永續相關財務資訊的編製與揭露。展現公司永續治理的高度決心，象徵中華電信以具體行動持續引領產業標準。

金管會2023年8月17日發布《我國接軌 IFRS 永續揭露準則藍圖》，強化資本市場對揭露品質的信賴。

中華電信率先成立跨部門專案小組，由總經理兼永續長督導，由財務長及技術長分別擔任召集人及協同召集人。專案小組提前完成集團重大永續相關風險與機會的盤點及其財務影響之評估，納入包含電信服務、多線及專業零售商與配銷商、軟體與資訊科技服務及半導體產業之集團行業指標資訊，確保揭露內容與國際標準全面接軌。

中華電信表示，本次永續專章全面呈現公司兼顧永續韌性與財務穩健的治理架構、策略主軸以及風險與機會辨識機制，揭露集團六大永續與氣候相關風險與機會，包括數位韌性、淨零碳排、氣候韌性以及資安與客戶隱私等核心議題。永續專章亦納入更具深度的財務影響分析，投資人能更清晰掌握永續議題對公司營運策略、資本配置與長期價值的影響，同時使揭露內容全面對應IFRS、ISSB、TCFD、GRI與金管會最新規範，確保資訊透明、完善並具備國際可比性。

中華電信不斷強化企業競爭力與治理韌性，透過率先導入IFRS永續揭露準則，中華電信為後續在減碳策略、投資決策、資本支出與供應鏈管理等面向奠定更精準的決策基礎，協助投資人與其利害關係人更全面掌握公司在永續發展與業務布局的整體方針。

中華電 中華電信 金管會

延伸閱讀

中華電率先全台 導入永續財務資訊專章

國泰金五大子公司 ESG 獲肯定

方元沂／馬年永續新格局

永續金融評鑑 三點待加強

相關新聞

因應 AI 伺服器與基建強烈需求 代工族群募資大作戰

金馬年才剛開始，代工族群即展開募資大作戰，由鴻海、廣達與緯穎等三家指標大廠領跑，合計要籌資近2,000億元，以迎接金馬年AI伺服器與基礎建設的強烈需求。

中華電率先揭露ESG財務資訊

中華電信宣布，今年2月26日已完成《2025年永續相關財務資訊專章》（永續專章）之編製，經董事會通過後正式發布。為全台首批、且提前一年全面導入國際永續揭露準則（IFRS S1與S2）的大型企業，展現在永續治理、資訊透明度與國際接軌上的領導地位。

串接半導體 國科會6日將發布量子戰略

國科會六日將在新竹的台灣半導體研究中心，舉辦「高速量子運算國家戰略發布會」，並公開第一期「量子國家隊」的執行成果。國科會主委吳誠文表示，將著眼於量子運算如何與台灣既有強項，包括半導體、高速運算與ＡＩ技術，彼此串接、共同發展。

iPhone 17e粉嫩登場…效能、相機全進化 支援MagSafe、容量翻倍不加價

粉嫩嫩的iPhone17e驚喜登場！這次不僅硬體規格全面提升，耐用度與相機表現同步升級，還加入讓人用過就回不去的MagSafe功能，在預算有限的情況下，也能享有更完整的體驗。

中東情勢緊張「高塔出貨受阻」 客戶轉單世界、力積電…新一波漲價潮蠢動

中東戰火延燒，以色列進入緊急狀態，以色列最大、全球前十大晶圓代工廠高塔（Tower）出貨受阻，傳出原在高塔投片的國際大咖紛紛轉單或擴大釋單台廠，世界先進（5347）因與高塔技術雷同度最高，成為首選，湧現急單；力積電（6770）亦證實，接單明顯增溫。

高通先聲奪人 與合作夥伴2029年開始交付商用 6G 系統、華碩名列其中

今年MWC於2日開展，晶片大廠高通宣布與合作夥伴結盟，以加速6G開發與部署，將從2029年開始交付6G商用系統，值得注意的是，華碩（2357）名列其合作夥伴名單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。