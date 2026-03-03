快訊

記憶體缺貨 智慧手機銷售恐銳減

經濟日報／ 記者彭慧明陳昱翔／台北報導

記憶體缺貨大漲價重創全球智慧手機市場，研調機構Counterpoint Research最新報告示警，受記憶體大漲價影響，今年全球智慧手機出貨量恐較去年銳減12.4%，為歷來最大年度衰退幅度，且市場調整期可能一路延續到2027年。

此前，研調機構大多預測今年全球智慧手機出貨量將較去年個位數年減，Counterpoint Research最新報告衰退幅度擴大為雙位數百分比，是現階段最悲觀的預測。法人憂心，智慧手機銷售恐比預期差，且可能一路壞到明年，聯發科（2454）、大立光（3008）等以手機為主要終端應用的台廠壓力也會更大。

Counterpoint Research指出，記憶體供應不足、零組件價格快速上升，以及部分低階OEM結構性承壓，將成為影響2026年手機市場表現的主要因素，且市場調整期可能延續至2027年，待新增記憶體產能逐步釋出後，才有機會回到相對穩定的發展軌道。

根據統計，2025年第4季全球智慧手機出貨量年增3.8%，連續四季維持成長，創下2021年以來最佳旺季表現。除中國大陸與東歐外，多數地區皆呈現年增趨勢，但預估2026年全球出貨量將跌破11億支，回到2013年水準。

Counterpoint Research首席分析師Yang Wang指出，記憶體產能擴張通常需時數季，供應改善預期將延後至2027年下半年，預料入門與中低階機種面臨較大壓力，部分OEM已調整產品上市時程、精簡產品線，並在規格配置上作出取捨，2026年1月部分Android品牌產品價格上調約10%至20%。

此外，各價位帶手機受影響程度不一，預估高階市場仍可維持個位數成長。

大立光 聯發科 OEM

