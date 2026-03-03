聽新聞
聯發科與高通 MWC 秀實力 Wi-Fi 8 技術也是看點
除了6G技術之外，聯發科（2454）與高通在今年MWC也大秀技術實力。聯發科展示全球首款整合Wi-Fi 8技術的5G-Advanced CPE裝置，並發表在資料中心應用領域為die-to-die資料互連所設計的自研UCIe-Advanced IP等。
高通除了發表Wi-Fi 8產品組合之外，也推出全球首款符合3GPP R19 標準的5G數據機晶片X105，以及全新Snapdragon Wear Elite平台。
聯發科展出全球首款整合Wi-Fi 8技術的5G-Advanced CPE裝置，並搭載其T930與Filogic 8000系列晶片。
該公司並展示全球首次應用於車載的5G NR NTN衛星視訊通話，提供影音串流、APP使用、網路連線等應用雙向高速衛星通訊能力。
