聯發科與高通 MWC 秀實力 Wi-Fi 8 技術也是看點

AI伺服器與高速運算（HPC）需求強勁，帶動被動元件產業去年以來掀起全面漲價潮，產品線從鉭電容、磁珠、電感、晶片電阻，一路延燒至積層陶瓷電容（MLCC），呈現「全線齊揚」態勢。法人指出，國巨具有產品布局最完整、全球市占領先等優勢，將成此波漲價循環的最大受益者。

2026-03-03 02:33