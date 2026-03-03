被動元件全線齊揚 國巨受益最大

AI伺服器與高速運算（HPC）需求強勁，帶動被動元件產業去年以來掀起全面漲價潮，產品線從鉭電容、磁珠、電感、晶片電阻，一路延燒至積層陶瓷電容（MLCC），呈現「全線齊揚」態勢。法人指出，國巨（2327）具有產品布局最完整、全球市占領先等優勢，將成此波漲價循環的最大受益者。

根據國巨釋出的資料，2025年第4季磁性元件營收占比達26.4%、鉭電容21.7%、積層陶瓷電容17.7%、晶片電阻（R-Chip）13.6%、感測元件11.2%。以全球被動元件產業地位來看，國巨為鉭電容與晶片電阻龍頭，積層陶瓷電容則為第三大。

業界指出，國巨旗下所有產品線，可說是在AI應用中的高階要角。在AI主板高頻、高瞬時電流特性下，積層陶瓷電容在去耦與穩壓功能上不可或缺，尤其高容值、低ESR產品用量明顯增加，帶動產品規格與單價同步提升。

晶片電阻則在電流偵測、分壓與功率控制環節扮演核心角色，AI系統對高精度與高穩定性要求提高，使高階電阻比重上揚。

法人正向看待，AI基礎建設持續擴張，積層陶瓷電容與晶片電阻需求屬結構性成長，有助國巨營收、毛利率穩步走揚。磁珠與電感方面，業界分析，隨著AI伺服器功耗提升與電源架構升級，高頻濾波與電流穩定需求大增，帶動報價走揚。

整體來說，國巨產品線橫跨電阻、電容與電感三大領域，在漲價潮中具「全產品受惠」優勢，能同時推升營收規模與毛利率表現，尤其在B／B值維持大於1之下，訂單能見度穩健，若AI需求延續至明後年，獲利動能有望逐季墊高。