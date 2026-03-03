快訊

元宵血月有災禍？專家傻眼闢謠 指點3必做、4生肖才要「躲月」

聽新聞
0:00 / 0:00

被動元件全線齊揚 國巨受益最大

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

AI伺服器與高速運算（HPC）需求強勁，帶動被動元件產業去年以來掀起全面漲價潮，產品線從鉭電容、磁珠、電感、晶片電阻，一路延燒至積層陶瓷電容（MLCC），呈現「全線齊揚」態勢。法人指出，國巨（2327）具有產品布局最完整、全球市占領先等優勢，將成此波漲價循環的最大受益者。

根據國巨釋出的資料，2025年第4季磁性元件營收占比達26.4%、鉭電容21.7%、積層陶瓷電容17.7%、晶片電阻（R-Chip）13.6%、感測元件11.2%。以全球被動元件產業地位來看，國巨為鉭電容與晶片電阻龍頭，積層陶瓷電容則為第三大。

業界指出，國巨旗下所有產品線，可說是在AI應用中的高階要角。在AI主板高頻、高瞬時電流特性下，積層陶瓷電容在去耦與穩壓功能上不可或缺，尤其高容值、低ESR產品用量明顯增加，帶動產品規格與單價同步提升。

晶片電阻則在電流偵測、分壓與功率控制環節扮演核心角色，AI系統對高精度與高穩定性要求提高，使高階電阻比重上揚。

法人正向看待，AI基礎建設持續擴張，積層陶瓷電容與晶片電阻需求屬結構性成長，有助國巨營收、毛利率穩步走揚。磁珠與電感方面，業界分析，隨著AI伺服器功耗提升與電源架構升級，高頻濾波與電流穩定需求大增，帶動報價走揚。

整體來說，國巨產品線橫跨電阻、電容與電感三大領域，在漲價潮中具「全產品受惠」優勢，能同時推升營收規模與毛利率表現，尤其在B／B值維持大於1之下，訂單能見度穩健，若AI需求延續至明後年，獲利動能有望逐季墊高。

營收 被動元件 基礎建設

延伸閱讀

力智法說會／看好 AI 帶動單機價值、晶圓代工與封測價格走升

今年獲利翻倍可期 法人高喊這檔台積電供應鏈上千元

AI需求強勁…漲價概念股 Q1不看淡

仁寶今年資本支出倍增

相關新聞

以色列進入緊急狀態…成熟製程轉單 台廠得利

中東戰火延燒，以色列進入緊急狀態，以色列最大、全球前十大晶圓代工廠高塔（Tower）出貨受阻，傳出原在高塔投片的國際大咖紛紛轉單或擴大釋單台廠，世界先進因與高塔技術雷同度最高，成為首選，湧現急單；力積電亦證實，接單明顯增溫。

因應 AI 伺服器與基建強烈需求 代工族群募資大作戰

金馬年才剛開始，代工族群即展開募資大作戰，由鴻海、廣達與緯穎等三家指標大廠領跑，合計要籌資近2,000億元，以迎接金馬年AI伺服器與基礎建設的強烈需求。

搶產能 成熟製程代工價又要漲了

高塔（Tower）客戶傳出開始轉單台廠，成熟製程變搶手貨，業界預料將掀起新一波成熟製程代工漲價潮。業界透露，高塔原本開的價格就比較高，美伊大戰引發轉單，客戶勢必加價投片台廠，刺激成熟製程代工價格向上。

廣達、緯穎將迎重建新單

北美最大雲端服務供應商（CSP）亞馬遜AWS傳出旗下位在阿聯的一座資料中心遭不明物體撞擊，引發火勢及連網問題，原因可能是受到美伊戰火影響。

被動元件全線齊揚 國巨受益最大

AI伺服器與高速運算（HPC）需求強勁，帶動被動元件產業去年以來掀起全面漲價潮，產品線從鉭電容、磁珠、電感、晶片電阻，一路延燒至積層陶瓷電容（MLCC），呈現「全線齊揚」態勢。法人指出，國巨具有產品布局最完整、全球市占領先等優勢，將成此波漲價循環的最大受益者。

2026年 MWC 展秀實力 聯發科、高通 6G 前哨戰開打

2026年世界行動通訊大會（MWC）昨（2）日開展，晶片大廠高通與聯發科大打6G前哨戰，其中聯發科展出多項6G通訊的技術突破。高通更宣布與合作夥伴結盟，加速6G開發與部署，將從2029年開始交付6G商用系統，值得注意的是，華碩名列其合作夥伴名單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。