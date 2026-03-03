2026年 MWC 展秀實力 聯發科、高通 6G 前哨戰開打

2026年世界行動通訊大會（MWC）昨（2）日開展，晶片大廠高通與聯發科（2454）大打6G前哨戰，其中聯發科展出多項6G通訊的技術突破。高通更宣布與合作夥伴結盟，加速6G開發與部署，將從2029年開始交付6G商用系統，值得注意的是，華碩（2357）名列其合作夥伴名單。

高通總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）將於歐洲時間3日在MWC以「為AI時代建構6G架構」為題發表主題演講，而聯發科總經理陳冠州也將於4日以「AI for Life：From Edge to Cloud」為題發表演講。

高通表示，公司與前述夥伴的合作會聚焦於設備、網路和雲端基礎設施，參與合作的業者將致力於共同推動6G發展，使其成為智慧化、原生支援AI的設備和網路平台。這當中包括推動關鍵6G標準及時制定、早期系統驗證，以及在2028年展示符合6G規範的預商用設備和網路、建立6G就緒的產業通用基準等，並從2029年開始初步部署具全球性與互用性的商用6G系統。同時，還將共同建構新的商業模式和服務能力，以加速6G的普及應用。

高通提到， 6G被設計為原生支援AI的系統，並有三大支柱，包括連接性、廣域感知與高效能運算，新一代網路將具備許多全新先進功能。6G是電信產業轉型與成長的世代契機，這要靠無線通訊技術、高效能運算與AI融合來實現。艾蒙指出，6G不僅是無線通訊演進的下一步，也是未來AI原生的基礎，將分布於裝置、邊緣與雲端，並讓網路供應商轉型為AI驅動型企業。

此外，聯發科在MWC會場中將展出一系列最新技術，包含全球首次「6G無線接取互通性」成果，標榜在傳輸速率、網路延遲與功耗優化間可達到前所未有的調度彈性，並成為支援未來新興生成式AI與代理人服務的技術基礎。

聯發科也提出「個人裝置雲」的技術願景，在此架構下，AI代理（AI agent）能透過Wi-Fi或6G網路，在安全且不中斷的運算環境下，於個人及家庭裝置間進行無縫協作。另外還有專為6G設計的「AI強化上行發射分集（AI-accelerated TxD）」技術，能透過AI動態學習並適應多變的網路環境，顯著提升上行傳輸效能。同時，聯發科將展示6G如何有效賦能次世代機器人技術（robotics），運用邊緣運算服務，隨需提供具備高即時反應且運算密集型的應用效能。