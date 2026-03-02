高通先聲奪人 與合作夥伴2029年開始交付商用 6G 系統、華碩名列其中

隨著電信營運商將AI應用從實驗階段推向實際商用部署，並由傳統無線存取網路（RAN）轉型至開放式虛擬化架構，如何在真實世界規模下確保創新技術在網路中順利運作，已成為當前的重要挑戰。要取得成功，不僅仰賴單一模型或基礎設施層級，更需要開放的產業體系來開發電信級AI，能穩定運行的軟體，以及專為分散式邊緣部署所設計的高效能運算能力。

