快訊

高通先聲奪人 與合作夥伴2029年開始交付商用 6G 系統、華碩名列其中

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
高通總裁暨執行長艾蒙(Cristiano Amon)。聯合報系資料照
今年MWC於2日開展，晶片大廠高通宣布與合作夥伴結盟，以加速6G開發與部署，將從2029年開始交付6G商用系統，值得注意的是，華碩（2357）名列其合作夥伴名單。

高通總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）將於歐洲中部時間3日在MWC以「為AI時代建構6G架構」為題發表主題演講。

高通表示，該公司與前述夥伴的合作會聚焦於設備、網路和雲端基礎設施，參與合作的業者將致力於共同推動6G發展，使其成為智慧化、原生支援AI的設備和網路平台。這當中包括推動關鍵6G標準及時制定、早期系統驗證，以及在2028年展示符合6G規範的預商用設備和網路、建立6G就緒的產業通用基準等，並從2029年開始初步部署具全球性與互用性的商用6G系統。同時，還將共同建構新的商業模式和服務能力，以加速6G的普及應用。

高通提到，6G被設計為原生支援AI的系統，並有三大支柱，包括連接性、廣域感知與高效能運算，新一代網路將具備許多全新先進功能。6G是電信產業轉型與成長的世代契機，這要靠無線通訊技術、高效能運算與AI融合來實現。艾蒙指出，6G不僅是無線通訊演進的下一步，也是未來AI原生的基礎，將分布於裝置、邊緣與雲端，並讓網路供應商轉型為AI驅動型企業。

無線通訊 高通 基礎設施

相關新聞

因應 AI 伺服器與基建強烈需求 代工族群募資大作戰

金馬年才剛開始，代工族群即展開募資大作戰，由鴻海、廣達與緯穎等三家指標大廠領跑，合計要籌資近2,000億元，以迎接金馬年AI伺服器與基礎建設的強烈需求。

高通先聲奪人 與合作夥伴2029年開始交付商用 6G 系統、華碩名列其中

今年MWC於2日開展，晶片大廠高通宣布與合作夥伴結盟，以加速6G開發與部署，將從2029年開始交付6G商用系統，值得注意的是，華碩（2357）名列其合作夥伴名單。

光寶整合NVIDIA AI Aerial與生態系夥伴 加速AI‑RAN商用化

光寶科技（2301）在2026 MWC世界行動通訊大會（MWC）展示其在 AI-RAN 領域最新進程，展現GPU加速架構如何推動產業從創新邁向商用化。

緯創資通加碼投資高雄 斥資24億元研發大樓今天動工

緯創資通計畫在前鎮科技產業園區興建高雄研發大樓，第一期工程今天動工，經濟部次長賴建信、高雄市長陳其邁及緯創資通總經理林建勳等人參與。高市經發局表示，緯創資通預計投資24億元建研發大樓，未來約可創造3000個就業機會，累計投資高雄超過百億元。

MWC 2026 AMD推動電信網路AI發展

隨著電信營運商將AI應用從實驗階段推向實際商用部署，並由傳統無線存取網路（RAN）轉型至開放式虛擬化架構，如何在真實世界規模下確保創新技術在網路中順利運作，已成為當前的重要挑戰。要取得成功，不僅仰賴單一模型或基礎設施層級，更需要開放的產業體系來開發電信級AI，能穩定運行的軟體，以及專為分散式邊緣部署所設計的高效能運算能力。

神盾集團透過跨公司技術協同打造一體化解決方案 前進MWC展示戰力

神盾（6462）集團於2日宣布，神盾與旗下安格（6684）、安國（8054）、迅杰（6243）、芯鼎（6695）、鈺寶（3150）、神盾衛星、神雋等，於今年的MWC共同展示橫跨衛星物聯網、邊緣 AI 視覺感知、無人機整體解決方案，以及超低延遲無線傳輸、超低功耗 AI 晶片等技術的布局。

