高通先聲奪人 與合作夥伴2029年開始交付商用 6G 系統、華碩名列其中
今年MWC於2日開展，晶片大廠高通宣布與合作夥伴結盟，以加速6G開發與部署，將從2029年開始交付6G商用系統，值得注意的是，華碩（2357）名列其合作夥伴名單。
高通總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）將於歐洲中部時間3日在MWC以「為AI時代建構6G架構」為題發表主題演講。
高通表示，該公司與前述夥伴的合作會聚焦於設備、網路和雲端基礎設施，參與合作的業者將致力於共同推動6G發展，使其成為智慧化、原生支援AI的設備和網路平台。這當中包括推動關鍵6G標準及時制定、早期系統驗證，以及在2028年展示符合6G規範的預商用設備和網路、建立6G就緒的產業通用基準等，並從2029年開始初步部署具全球性與互用性的商用6G系統。同時，還將共同建構新的商業模式和服務能力，以加速6G的普及應用。
高通提到，6G被設計為原生支援AI的系統，並有三大支柱，包括連接性、廣域感知與高效能運算，新一代網路將具備許多全新先進功能。6G是電信產業轉型與成長的世代契機，這要靠無線通訊技術、高效能運算與AI融合來實現。艾蒙指出，6G不僅是無線通訊演進的下一步，也是未來AI原生的基礎，將分布於裝置、邊緣與雲端，並讓網路供應商轉型為AI驅動型企業。
