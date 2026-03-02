光寶整合NVIDIA AI Aerial與生態系夥伴 加速AI‑RAN商用化

光寶科技（2301）在2026 MWC世界行動通訊大會（MWC）展示其在 AI-RAN 領域最新進程，展現GPU加速架構如何推動產業從創新邁向商用化。

透過利用 NVIDIA AI Aerial 平台，光寶實現已驗證相容性、整合複雜度更低、且部署更快速的可擴展的AI原生無線存取網路（RAN）解決方案。同時，這讓光寶更能有效地與生態系夥伴合作，加速推動傳統電信網路的轉型，使其進化為具備智慧化、自適應性及感測能力的基礎設施。

光寶AI-RAN商用化策略的關鍵在於其無線電單元（Radio Unit, RU）架構，可為 AI-RAN 網路提供確定性（deterministic）、電信等級（carrier-grade）的穩定性。作為AI-RAN 系統的基礎層，RU 能確保一致的射頻效能、高精度時間與同步能力，以及可預測的前傳（fronthaul）行為，進而在多載波、多小區環境下，同時支援實體層靜態配置與 AI 工作負載的高效可靠運行。

此外，RU 平台支援具確定性的 O-RAN 7.2x 前傳架構，並提供標準化且穩定的 U-Plane 與 C-Plane 運作，大幅降低整合複雜度與部署門檻，助力營運商及生態系夥伴加速實現AI-RAN的規模化部屬。

光寶智能生活應用事業部總經理江鴻翔表示，生態系合作是推動AI-RAN從試驗擴展至商用網路規模化的關鍵，透過與 AI-RAN 夥伴的緊密合作，光寶正致力於打造一個靈活且開放的架構，串接 5G 基礎建設與 AI 運算能力，協助營運商將AI能力直接部屬於5G網路之中。

作為AI-RAN策略的一環，光寶與產業領導廠商 SynaXG 及Supermicro合作，在統一架構下整合無線存取網路與人工智慧的工作負載。透過結合高效能運算、加速網路技術以及 SynaXG 的 AI-RAN 軟體，光寶可在網路邊緣實現低延遲AI 推論，為智慧化網路應用開創全新契機。在 2026 年世界行動通訊大會上，光寶將與 SynaXG 共同展示NVIDIA技術驅動的 AI-RAN， 如何支援即時分析、智能最佳化以及整合AI 驅動的應用場景。