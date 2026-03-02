快訊

晚上不該服用的3種保健食品 營養師：吃錯恐影響睡眠

路透：白宮官員透露 川普不顧期中選舉選情執意襲擊伊朗

經典賽／日本隊派6位MLB選手打輸歐力士 大谷翔平3打數掛蛋

聽新聞
0:00 / 0:00

光寶整合NVIDIA AI Aerial與生態系夥伴 加速AI‑RAN商用化

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北報導

光寶科技（2301）在2026 MWC世界行動通訊大會（MWC）展示其在 AI-RAN 領域最新進程，展現GPU加速架構如何推動產業從創新邁向商用化。

透過利用 NVIDIA AI Aerial 平台，光寶實現已驗證相容性、整合複雜度更低、且部署更快速的可擴展的AI原生無線存取網路（RAN）解決方案。同時，這讓光寶更能有效地與生態系夥伴合作，加速推動傳統電信網路的轉型，使其進化為具備智慧化、自適應性及感測能力的基礎設施

光寶AI-RAN商用化策略的關鍵在於其無線電單元（Radio Unit, RU）架構，可為 AI-RAN 網路提供確定性（deterministic）、電信等級（carrier-grade）的穩定性。作為AI-RAN 系統的基礎層，RU 能確保一致的射頻效能、高精度時間與同步能力，以及可預測的前傳（fronthaul）行為，進而在多載波、多小區環境下，同時支援實體層靜態配置與 AI 工作負載的高效可靠運行。

此外，RU 平台支援具確定性的 O-RAN 7.2x 前傳架構，並提供標準化且穩定的 U-Plane 與 C-Plane 運作，大幅降低整合複雜度與部署門檻，助力營運商及生態系夥伴加速實現AI-RAN的規模化部屬。

光寶智能生活應用事業部總經理江鴻翔表示，生態系合作是推動AI-RAN從試驗擴展至商用網路規模化的關鍵，透過與 AI-RAN 夥伴的緊密合作，光寶正致力於打造一個靈活且開放的架構，串接 5G 基礎建設與 AI 運算能力，協助營運商將AI能力直接部屬於5G網路之中。

作為AI-RAN策略的一環，光寶與產業領導廠商 SynaXG 及Supermicro合作，在統一架構下整合無線存取網路與人工智慧的工作負載。透過結合高效能運算、加速網路技術以及 SynaXG 的 AI-RAN 軟體，光寶可在網路邊緣實現低延遲AI 推論，為智慧化網路應用開創全新契機。在 2026 年世界行動通訊大會上，光寶將與 SynaXG 共同展示NVIDIA技術驅動的 AI-RAN， 如何支援即時分析、智能最佳化以及整合AI 驅動的應用場景。

MWC 光寶 行動通訊 網路 基礎設施

延伸閱讀

MWC 2026 AMD推動電信網路AI發展

是德科技攜手聯發科 優化無線接取網路模型全生命周期管理

NVIDIA與全球電信領導業者承諾 建構開放且安全的AI原生6G平台

廣達旗下雲達MWC秀新AI平台 瞄準未來通訊市場商機

相關新聞

因應 AI 伺服器與基建強烈需求 代工族群募資大作戰

金馬年才剛開始，代工族群即展開募資大作戰，由鴻海、廣達與緯穎等三家指標大廠領跑，合計要籌資近2,000億元，以迎接金馬年AI伺服器與基礎建設的強烈需求。

高通先聲奪人 與合作夥伴2029年開始交付商用 6G 系統、華碩名列其中

今年MWC於2日開展，晶片大廠高通宣布與合作夥伴結盟，以加速6G開發與部署，將從2029年開始交付6G商用系統，值得注意的是，華碩（2357）名列其合作夥伴名單。

光寶整合NVIDIA AI Aerial與生態系夥伴 加速AI‑RAN商用化

光寶科技（2301）在2026 MWC世界行動通訊大會（MWC）展示其在 AI-RAN 領域最新進程，展現GPU加速架構如何推動產業從創新邁向商用化。

緯創資通加碼投資高雄 斥資24億元研發大樓今天動工

緯創資通計畫在前鎮科技產業園區興建高雄研發大樓，第一期工程今天動工，經濟部次長賴建信、高雄市長陳其邁及緯創資通總經理林建勳等人參與。高市經發局表示，緯創資通預計投資24億元建研發大樓，未來約可創造3000個就業機會，累計投資高雄超過百億元。

MWC 2026 AMD推動電信網路AI發展

隨著電信營運商將AI應用從實驗階段推向實際商用部署，並由傳統無線存取網路（RAN）轉型至開放式虛擬化架構，如何在真實世界規模下確保創新技術在網路中順利運作，已成為當前的重要挑戰。要取得成功，不僅仰賴單一模型或基礎設施層級，更需要開放的產業體系來開發電信級AI，能穩定運行的軟體，以及專為分散式邊緣部署所設計的高效能運算能力。

神盾集團透過跨公司技術協同打造一體化解決方案 前進MWC展示戰力

神盾（6462）集團於2日宣布，神盾與旗下安格（6684）、安國（8054）、迅杰（6243）、芯鼎（6695）、鈺寶（3150）、神盾衛星、神雋等，於今年的MWC共同展示橫跨衛星物聯網、邊緣 AI 視覺感知、無人機整體解決方案，以及超低延遲無線傳輸、超低功耗 AI 晶片等技術的布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。