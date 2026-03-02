快訊

晚上不該服用的3種保健食品 營養師：吃錯恐影響睡眠

路透：白宮官員透露 川普不顧期中選舉選情執意襲擊伊朗

經典賽／日本隊派6位MLB選手打輸歐力士 大谷翔平3打數掛蛋

聽新聞
0:00 / 0:00

緯創啟動校園徵才計畫 3月全台舉辦九場校園巡迴

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

緯創（3231）啟動「2026校園徵才計畫」，於3月份在全台展開共9場校園巡迴博覽會與企業說明會。受惠AI伺服器強勁的市場需求，緯創在營收獲利與全球布局皆展現優異的爆發力，為打造向上成長動能，掌握AI領先優勢，將擴大招募具備關鍵能力的新世代人才。

緯創表示，本次徵才鎖定硬體、軟／韌體、機構、製造與商管等科系背景，釋出職缺高達20種以上。重點招募領域涵蓋「硬體研發」、「軟/韌體研發」、「電源設計」、「機構設計」、「研發驗證」、「專案管理」及「業務／供應鏈管理」等。

除了廣納應屆畢業生，緯創更積極向下札根，特別設計「未來之星」、「竹夢緯創」等實習計畫，讓實習生直接投入真實AI專案開發，讓優秀學子提前卡位核心研發團隊，實現畢業即就業。

在企業文化方面，緯創積極推動「數位賦能」，將AI融入企業DNA，為員工安排機器學習與人工智慧課程。目前AI技術已深入應用於緯創的研發設計、製造、供應鏈管理及ESG能源管理等層面，充分展現集團在AI浪潮下的超前部署與轉型成果。

緯創 人工智慧 校園

延伸閱讀

緯創高雄研發大樓一期動土 預計2028年底完工

緯創高雄研發大樓一期新建工程動土 強化深耕高雄研發布局

保誠人壽啟動2026年度儲備幹部計畫 迎戰 AI 世代的人才轉型

緯創走入校園招募新世代人才 打造AI成長動能

相關新聞

因應 AI 伺服器與基建強烈需求 代工族群募資大作戰

金馬年才剛開始，代工族群即展開募資大作戰，由鴻海、廣達與緯穎等三家指標大廠領跑，合計要籌資近2,000億元，以迎接金馬年AI伺服器與基礎建設的強烈需求。

高通先聲奪人 與合作夥伴2029年開始交付商用 6G 系統、華碩名列其中

今年MWC於2日開展，晶片大廠高通宣布與合作夥伴結盟，以加速6G開發與部署，將從2029年開始交付6G商用系統，值得注意的是，華碩（2357）名列其合作夥伴名單。

光寶整合NVIDIA AI Aerial與生態系夥伴 加速AI‑RAN商用化

光寶科技（2301）在2026 MWC世界行動通訊大會（MWC）展示其在 AI-RAN 領域最新進程，展現GPU加速架構如何推動產業從創新邁向商用化。

緯創資通加碼投資高雄 斥資24億元研發大樓今天動工

緯創資通計畫在前鎮科技產業園區興建高雄研發大樓，第一期工程今天動工，經濟部次長賴建信、高雄市長陳其邁及緯創資通總經理林建勳等人參與。高市經發局表示，緯創資通預計投資24億元建研發大樓，未來約可創造3000個就業機會，累計投資高雄超過百億元。

MWC 2026 AMD推動電信網路AI發展

隨著電信營運商將AI應用從實驗階段推向實際商用部署，並由傳統無線存取網路（RAN）轉型至開放式虛擬化架構，如何在真實世界規模下確保創新技術在網路中順利運作，已成為當前的重要挑戰。要取得成功，不僅仰賴單一模型或基礎設施層級，更需要開放的產業體系來開發電信級AI，能穩定運行的軟體，以及專為分散式邊緣部署所設計的高效能運算能力。

神盾集團透過跨公司技術協同打造一體化解決方案 前進MWC展示戰力

神盾（6462）集團於2日宣布，神盾與旗下安格（6684）、安國（8054）、迅杰（6243）、芯鼎（6695）、鈺寶（3150）、神盾衛星、神雋等，於今年的MWC共同展示橫跨衛星物聯網、邊緣 AI 視覺感知、無人機整體解決方案，以及超低延遲無線傳輸、超低功耗 AI 晶片等技術的布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。