緯創啟動校園徵才計畫 3月全台舉辦九場校園巡迴
緯創（3231）啟動「2026校園徵才計畫」，於3月份在全台展開共9場校園巡迴博覽會與企業說明會。受惠AI伺服器強勁的市場需求，緯創在營收獲利與全球布局皆展現優異的爆發力，為打造向上成長動能，掌握AI領先優勢，將擴大招募具備關鍵能力的新世代人才。
緯創表示，本次徵才鎖定硬體、軟／韌體、機構、製造與商管等科系背景，釋出職缺高達20種以上。重點招募領域涵蓋「硬體研發」、「軟/韌體研發」、「電源設計」、「機構設計」、「研發驗證」、「專案管理」及「業務／供應鏈管理」等。
除了廣納應屆畢業生，緯創更積極向下札根，特別設計「未來之星」、「竹夢緯創」等實習計畫，讓實習生直接投入真實AI專案開發，讓優秀學子提前卡位核心研發團隊，實現畢業即就業。
在企業文化方面，緯創積極推動「數位賦能」，將AI融入企業DNA，為員工安排機器學習與人工智慧課程。目前AI技術已深入應用於緯創的研發設計、製造、供應鏈管理及ESG能源管理等層面，充分展現集團在AI浪潮下的超前部署與轉型成果。
