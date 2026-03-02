快訊

緯創資通加碼投資高雄 斥資24億元研發大樓今天動工

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
緯創資通高雄研發大樓今天動土，經濟部次長賴建信（右五）、園管局長楊志清（右三）、高市府市長陳其邁（右六）、緯創資通總經理暨執行長林建勳（左六）等人出席。圖／高市經發局提供
緯創資通計畫在前鎮科技產業園區興建高雄研發大樓，第一期工程今天動工，經濟部次長賴建信、高雄市長陳其邁及緯創資通總經理林建勳等人參與。高市經發局表示，緯創資通預計投資24億元建研發大樓，未來約可創造3000個就業機會，累計投資高雄超過百億元。

高雄研發大樓分三期興建，包括一棟園區宿舍及二棟產業研發辦公大樓。同樣位於前鎮科技園區內的「緯創高雄廠」預計今年內完工。

市長陳其邁表示，緯創2015年在捷運鹽埕埔站O2共構大樓建立高雄研發據點，2020年、2021年成立高雄研發中心及國泰研發中心，2025年啟用前鎮園區宿舍。此外「緯創高雄廠」投資百億元，象徵企業對高雄投資信心的持續深化。

緯創資通總經理暨執行長林建勳指出，第一階段園區宿舍去年4月完工並投入營運，提供逾1300個床位，目前入住率近八成。第二階段也就是今天動工的研發辦公大樓將打造地上11層、地下2層的黃金級綠建築。第三階段也將規畫研發辦公大樓，以建構更完整的高階研發基地。

經發局進一步說明，緯創11年來已在高雄設立多處辦公室及生產據點，吸引眾多高階人才進駐，隨著研發大樓及高雄廠陸續完工，研發與製造量能將更完整，鞏固高雄在智慧製造與前瞻科技產業版圖中的關鍵地位。

緯創資通總經理暨執行長林建勳說明，將逐步在高雄建構更完整的高階研發基地。圖／高市經發局提供
緯創資通設在高雄的研發辦公大樓今天動土。圖／高市經發局提供
緯創資通將打造地上11層、地下2層，總樓地板面積約7122坪的研發辦公大樓。圖／高市經發局提供
緯創 經濟部 總經理 高雄

相關新聞

因應 AI 伺服器與基建強烈需求 代工族群募資大作戰

金馬年才剛開始，代工族群即展開募資大作戰，由鴻海、廣達與緯穎等三家指標大廠領跑，合計要籌資近2,000億元，以迎接金馬年AI伺服器與基礎建設的強烈需求。

緯創資通加碼投資高雄 斥資24億元研發大樓今天動工

緯創資通計畫在前鎮科技產業園區興建高雄研發大樓，第一期工程今天動工，經濟部次長賴建信、高雄市長陳其邁及緯創資通總經理林建勳等人參與。高市經發局表示，緯創資通預計投資24億元建研發大樓，未來約可創造3000個就業機會，累計投資高雄超過百億元。

MWC 2026 AMD推動電信網路AI發展

隨著電信營運商將AI應用從實驗階段推向實際商用部署，並由傳統無線存取網路（RAN）轉型至開放式虛擬化架構，如何在真實世界規模下確保創新技術在網路中順利運作，已成為當前的重要挑戰。要取得成功，不僅仰賴單一模型或基礎設施層級，更需要開放的產業體系來開發電信級AI，能穩定運行的軟體，以及專為分散式邊緣部署所設計的高效能運算能力。

神盾集團透過跨公司技術協同打造一體化解決方案 前進MWC展示戰力

神盾（6462）集團於2日宣布，神盾與旗下安格（6684）、安國（8054）、迅杰（6243）、芯鼎（6695）、鈺寶（3150）、神盾衛星、神雋等，於今年的MWC共同展示橫跨衛星物聯網、邊緣 AI 視覺感知、無人機整體解決方案，以及超低延遲無線傳輸、超低功耗 AI 晶片等技術的布局。

NVIDIA與全球電信領導業者承諾 建構開放且安全的AI原生6G平台

輝達（NVIDIA ） 在世界行動通訊大會（MWC）登場前夕，宣布與 Booz Allen、BT Group、思科、Deutsche Telekom、Ericsson、MITRE、Nokia、OCUDU Ecosystem Foundation、ODC、SK Telecom、軟銀集團及T-Mobile等電信業者，共同承諾將基於人工智慧（AI）原生、開放、安全且值得信賴的平台，打造全球下一代無線網路。

緯創高雄研發大樓一期動土 預計2028年底完工

代工大廠緯創（3231）2日於高雄前鎮科技園區舉行「高雄研發大樓一期新建工程開工動土典禮」。典禮由緯創總經理暨執行長林建勳親自主持，高雄市市長陳其邁、經濟部常務次長賴建信及業界先進皆蒞臨共襄盛舉，共同見證緯創深耕南臺灣、建構高階研發據點的重要里程碑。高雄研發大樓一期新建工程預計於2028年12月興建完成。

