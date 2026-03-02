緯創資通加碼投資高雄 斥資24億元研發大樓今天動工

緯創資通計畫在前鎮科技產業園區興建高雄研發大樓，第一期工程今天動工，經濟部次長賴建信、高雄市長陳其邁及緯創資通總經理林建勳等人參與。高市經發局表示，緯創資通預計投資24億元建研發大樓，未來約可創造3000個就業機會，累計投資高雄超過百億元。

高雄研發大樓分三期興建，包括一棟園區宿舍及二棟產業研發辦公大樓。同樣位於前鎮科技園區內的「緯創高雄廠」預計今年內完工。

市長陳其邁表示，緯創2015年在捷運鹽埕埔站O2共構大樓建立高雄研發據點，2020年、2021年成立高雄研發中心及國泰研發中心，2025年啟用前鎮園區宿舍。此外「緯創高雄廠」投資百億元，象徵企業對高雄投資信心的持續深化。

緯創資通總經理暨執行長林建勳指出，第一階段園區宿舍去年4月完工並投入營運，提供逾1300個床位，目前入住率近八成。第二階段也就是今天動工的研發辦公大樓將打造地上11層、地下2層的黃金級綠建築。第三階段也將規畫研發辦公大樓，以建構更完整的高階研發基地。

經發局進一步說明，緯創11年來已在高雄設立多處辦公室及生產據點，吸引眾多高階人才進駐，隨著研發大樓及高雄廠陸續完工，研發與製造量能將更完整，鞏固高雄在智慧製造與前瞻科技產業版圖中的關鍵地位。

緯創資通總經理暨執行長林建勳說明，將逐步在高雄建構更完整的高階研發基地。圖／高市經發局提供

緯創資通設在高雄的研發辦公大樓今天動土。圖／高市經發局提供