中華電率先全台 導入永續財務資訊專章
中華電信今天宣布，率先全台提前一年全面導入IFRS S1與S2 ，並發布2025永續相關財務資訊專章，以領先透明揭露樹立永續治理新標竿、落實公司治理。
中華電信今天透過新聞稿宣布，已於2026年2月26日完成「2025年永續相關財務資訊專章」（永續專章）編製，並經董事會通過後發布。中華電信目前為全台首批、且提前一年全面導入國際永續揭露準則（IFRS S1與S2）的大型企業。
中華電董事長簡志誠表示，選擇在主管機關要求前一年即率先導入IFRS永續揭露準則，完成永續相關財務資訊的編製與揭露，展現永續治理的決心。
中華電表示，響應政策方向，率先成立跨部門專案小組，提前完成集團重大永續相關風險與機會的盤點及其財務影響評估，並納入包含電信服務、多線及專業零售商與配銷商、軟體與資訊科技服務及半導體產業集團行業指標資訊，確保揭露內容與國際標準接軌。
