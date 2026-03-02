快訊

伊朗發射最先進的飛彈 攻擊以色列總理內唐亞胡辦公室

柯文哲「補一刀」！繼沈慶京之後請求評鑑林俊言：惡檢入人於罪

台積電盤後鉅額交易刷新高…指路台股37K？ADR盤前與期貨夜盤卻變調

聽新聞
0:00 / 0:00

高通推出全新智慧穿戴平台 獲Google、摩托羅拉與三星力挺

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
半導體大廠高通（Qualcomm）在MWC開展宣布推出全新智慧穿戴平台，獲Google、摩托羅拉與三星力挺。（路透）
半導體大廠高通（Qualcomm）在MWC開展宣布推出全新智慧穿戴平台，獲Google、摩托羅拉與三星力挺。（路透）

高通技術公司今日宣布推出Snapdragon Wear Elite 平台，是一款為實現新一代真正個人化、全天候運作的智慧型穿戴式運算裝置而生的個人AI （Personal AI）平台。個人 AI 裝置將成為 AI 時代智慧網路中的關鍵媒介，而Snapdragon Wear Elite是全球首款個人AI 穿戴式平台，支援Wear OS by Google、Android 與 Linux ，配備 NPU 以實現裝置上 AI，同時整合先進的超低功耗連線解決方案套件。

高通並宣布，Snapdragon Wear Elite 平台獲得多家全球領導品牌支持，包括 Google、摩托羅拉與三星。首批搭載 Snapdragon Wear Elite 的商用裝置預計將於未來數月內上市。

高通執行副總裁暨行動、運算與 XR（MCX）事業群總經理 Alex Katouzian 表示：「Snapdragon 正在透過打造全新類別的個人AI 裝置，重新定義個人運算體驗。這些裝置涵蓋多元的產品型態，不再只是智慧型手機的延伸，而是成為分散式 AI 網路中的主動節點，橫跨行動裝置、運算平台、XR、穿戴式裝置等多個領域。Snapdragon Wear Elite 透過整合式 NPU 架構與先進感測器處理技術，提供強大的邊緣 AI 能力，實現真正的個人化 AI 體驗。這是我們邁向「Ecosystem of You（以個人為核心的生態系）」願景的關鍵一步，讓智慧體驗無縫隨行，並能根據使用者情境，在其個人裝置間持續學習與調適。」

高通強調將個人的每項裝置如同一體協同運作時，個人AI才能發揮完整潛能，形成所謂的「Ecosystem of You」。在此生態系中，智慧化、多模態 AI 代理可隨行於使用者身邊，理解所在情境，並預測您在每個裝置上的需求。

高通強調Snapdragon Wear Elite 提供關鍵的裝置端能力，支援豐富且即時的代理式AI 體驗。透過整合 高通Hexagon NPU，使其可在邊緣端支援高達十億參數規模的模型運行，並結合先進的感測器融合技術、高效能且低功耗的連線與運算能力，Snapdragon Wear Elite 開創全新的個人化AI體驗類型，包括情境感知推薦、自然語音互動、生活紀錄，以及可代表使用者執行操作與協調任務的 AI 代理。

高通指出，全新 Snapdragon Wear 平台亦導入業界首創的多模式連線架構，整合六項先進技術，包括 5G RedCap、低功耗Wi-Fi、藍芽6.0、超寬頻技術、全球導航衛星系統（GNSS） 以及窄頻非地面網路（NB-NTN）。

行動裝置 智慧型手機

延伸閱讀

MWC 2026 AMD推動電信網路AI發展

雲達科技發布AI-RAN伺服器 支援Nokia anyRAN與NVIDIA ARC-Pro

聯發科 MWC 秀肌肉 展出多項6G、資料中心相關技術

啓碁攜手輝達 搶進O-RU與AI-RAN通訊解決方案

相關新聞

因應 AI 伺服器與基建強烈需求 代工族群募資大作戰

金馬年才剛開始，代工族群即展開募資大作戰，由鴻海、廣達與緯穎等三家指標大廠領跑，合計要籌資近2,000億元，以迎接金馬年AI伺服器與基礎建設的強烈需求。

緯創資通加碼投資高雄 斥資24億元研發大樓今天動工

緯創資通計畫在前鎮科技產業園區興建高雄研發大樓，第一期工程今天動工，經濟部次長賴建信、高雄市長陳其邁及緯創資通總經理林建勳等人參與。高市經發局表示，緯創資通預計投資24億元建研發大樓，未來約可創造3000個就業機會，累計投資高雄超過百億元。

MWC 2026 AMD推動電信網路AI發展

隨著電信營運商將AI應用從實驗階段推向實際商用部署，並由傳統無線存取網路（RAN）轉型至開放式虛擬化架構，如何在真實世界規模下確保創新技術在網路中順利運作，已成為當前的重要挑戰。要取得成功，不僅仰賴單一模型或基礎設施層級，更需要開放的產業體系來開發電信級AI，能穩定運行的軟體，以及專為分散式邊緣部署所設計的高效能運算能力。

神盾集團透過跨公司技術協同打造一體化解決方案 前進MWC展示戰力

神盾（6462）集團於2日宣布，神盾與旗下安格（6684）、安國（8054）、迅杰（6243）、芯鼎（6695）、鈺寶（3150）、神盾衛星、神雋等，於今年的MWC共同展示橫跨衛星物聯網、邊緣 AI 視覺感知、無人機整體解決方案，以及超低延遲無線傳輸、超低功耗 AI 晶片等技術的布局。

NVIDIA與全球電信領導業者承諾 建構開放且安全的AI原生6G平台

輝達（NVIDIA ） 在世界行動通訊大會（MWC）登場前夕，宣布與 Booz Allen、BT Group、思科、Deutsche Telekom、Ericsson、MITRE、Nokia、OCUDU Ecosystem Foundation、ODC、SK Telecom、軟銀集團及T-Mobile等電信業者，共同承諾將基於人工智慧（AI）原生、開放、安全且值得信賴的平台，打造全球下一代無線網路。

緯創高雄研發大樓一期動土 預計2028年底完工

代工大廠緯創（3231）2日於高雄前鎮科技園區舉行「高雄研發大樓一期新建工程開工動土典禮」。典禮由緯創總經理暨執行長林建勳親自主持，高雄市市長陳其邁、經濟部常務次長賴建信及業界先進皆蒞臨共襄盛舉，共同見證緯創深耕南臺灣、建構高階研發據點的重要里程碑。高雄研發大樓一期新建工程預計於2028年12月興建完成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。