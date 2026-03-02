高通推出全新智慧穿戴平台 獲Google、摩托羅拉與三星力挺

高通技術公司今日宣布推出Snapdragon Wear Elite 平台，是一款為實現新一代真正個人化、全天候運作的智慧型穿戴式運算裝置而生的個人AI （Personal AI）平台。個人 AI 裝置將成為 AI 時代智慧網路中的關鍵媒介，而Snapdragon Wear Elite是全球首款個人AI 穿戴式平台，支援Wear OS by Google、Android 與 Linux ，配備 NPU 以實現裝置上 AI，同時整合先進的超低功耗連線解決方案套件。

高通並宣布，Snapdragon Wear Elite 平台獲得多家全球領導品牌支持，包括 Google、摩托羅拉與三星。首批搭載 Snapdragon Wear Elite 的商用裝置預計將於未來數月內上市。

高通執行副總裁暨行動、運算與 XR（MCX）事業群總經理 Alex Katouzian 表示：「Snapdragon 正在透過打造全新類別的個人AI 裝置，重新定義個人運算體驗。這些裝置涵蓋多元的產品型態，不再只是智慧型手機的延伸，而是成為分散式 AI 網路中的主動節點，橫跨行動裝置、運算平台、XR、穿戴式裝置等多個領域。Snapdragon Wear Elite 透過整合式 NPU 架構與先進感測器處理技術，提供強大的邊緣 AI 能力，實現真正的個人化 AI 體驗。這是我們邁向「Ecosystem of You（以個人為核心的生態系）」願景的關鍵一步，讓智慧體驗無縫隨行，並能根據使用者情境，在其個人裝置間持續學習與調適。」

高通強調將個人的每項裝置如同一體協同運作時，個人AI才能發揮完整潛能，形成所謂的「Ecosystem of You」。在此生態系中，智慧化、多模態 AI 代理可隨行於使用者身邊，理解所在情境，並預測您在每個裝置上的需求。

高通強調Snapdragon Wear Elite 提供關鍵的裝置端能力，支援豐富且即時的代理式AI 體驗。透過整合 高通Hexagon NPU，使其可在邊緣端支援高達十億參數規模的模型運行，並結合先進的感測器融合技術、高效能且低功耗的連線與運算能力，Snapdragon Wear Elite 開創全新的個人化AI體驗類型，包括情境感知推薦、自然語音互動、生活紀錄，以及可代表使用者執行操作與協調任務的 AI 代理。

高通指出，全新 Snapdragon Wear 平台亦導入業界首創的多模式連線架構，整合六項先進技術，包括 5G RedCap、低功耗Wi-Fi、藍芽6.0、超寬頻技術、全球導航衛星系統（GNSS） 以及窄頻非地面網路（NB-NTN）。