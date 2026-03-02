台灣大攜AST簽合作備忘錄 布局手機直連衛星

台灣大哥大今天宣布，與全球通訊業者AST SpaceMobile，在MWC簽署「低軌衛星通訊服務策略合作備忘錄」，將在台灣推動太空基地台與既有行動網路協同運作，加速星地整合通訊架構落地，強化全時全地連網能力與通訊韌性。

台灣大哥大發布新聞稿宣布，與全球首家實現手機直連衛星的通訊業者AST SpaceMobile，在MWC（全球行動通訊大會）簽署「低軌衛星通訊服務策略合作備忘錄」。

台灣大表示，AST SpaceMobile獲Google等國際科技巨擘策略投資，並深化作業系統與衛星連結應用布局，可使標準行動通訊裝置在無地面覆蓋區域仍可維持連線，補足偏遠地區、海上及災害或緊急情境下的「涵蓋缺口」。

台灣大強調，合作不僅強化台灣大與國際科技及電信生態系的連結，更展現在星地整合通訊布局上與全球一級營運商同步的戰略高度，為全域連網與台灣通訊韌性發展奠定基礎。

台灣大接續說明，本次合作聚焦利用位於500公里以上高空的AST SpaceMobile衛星，發射台灣大的行動通訊訊號，以直接連接標準智慧型手機（Direct toCellular, D2C）技術，讓使用者在既有行動通訊裝置上，無需更換或加裝專用設備，即可於基地台訊號難以覆蓋區域，或特定時段與情境下無法取得行動服務時，仍維持基本連線能力。

台灣大指出，相較於傳統衛星通訊須搭配專用衛星終端與大型天線設備，D2C技術可直接透過消費者隨身攜帶的終端設備取得衛星服務，使衛星連接更為便利且具成本效益。AST SpaceMobile目前已與AT&T、Verizon、Vodafone、Rakuten、Google、American Tower及Bell等國際電信業者建立策略合作關係，推動D2C服務發展。

台灣大總經理林之晨表示，此次與AST SpaceMobile簽署「低軌衛星通訊服務策略合作備忘錄」，象徵台灣大在星地整合通訊布局上的關鍵一步，將持續推進星地整合布局，逐步拓展消費者、企業應用及緊急應變等多元場景。