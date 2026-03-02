MWC 2026 AMD推動電信網路AI發展

隨著電信營運商將AI應用從實驗階段推向實際商用部署，並由傳統無線存取網路（RAN）轉型至開放式虛擬化架構，如何在真實世界規模下確保創新技術在網路中順利運作，已成為當前的重要挑戰。要取得成功，不僅仰賴單一模型或基礎設施層級，更需要開放的產業體系來開發電信級AI，能穩定運行的軟體，以及專為分散式邊緣部署所設計的高效能運算能力。

在西班牙巴塞隆納舉行的MWC 2026大會上，AMD展示其對Open Telco AI在內的開放且跨界合作產業倡議的支持。同時，AMD透過完整產品組合，展示如何提供符合實際需求規模的端對端解決方案，協助客戶將AI願景從藍圖轉化為實際生產力，涵蓋企業級AI軟體、領先業界的CPU、GPU、網路技術以及自行調適運算等多元層面。

AMD表示，電信網路是全球最複雜且最關鍵任務導向（mission-critical）的系統之一。營運商仰賴AI進行動態網路最佳化、自動化營運，並且在不中斷數十億使用者所依賴的即時服務下提升網路韌性。然而，儘管AI模型正快速進步，這些進展卻尚未穩定轉化為電信領域的實際效能提升。正如GSMA的報告所指出，目前僅有16%的生成式AI部署實際落地電信網路。

有鑒於此，AMD攜手AT&T、TensorWave等電信業界領袖，共同參與由GSM協會（GSMA）主導並在MWC大會上宣布的全新全球倡議Open Telco AI，透過開放式協作加速電信級AI模型與系統的發展。此倡議以open-telco.ai平台的推出為核心，旨在匯聚營運商、供應商、研究人員與開發人員，共享資源、資料集、工具與基準測試。該計畫整合AT&T的全新開放式電信模型、AMD的高效能運算能力，以及TensorWave的代管服務，推動大規模部署規模。

在本次合作中，AMD Instinct GPU負責訓練Open Telco AI模型，將共享資料集與基準測試轉化為可實際應用於電信場域的模型基礎。同時，AMD Instinct GPU搭配開放且快速演進的AMD ROCm軟體平台，提供完整且開放式訓練與推論基礎，協助團隊在從實驗階段邁向驗證階段的過程中，加速迭代。

此外，隨著開放式與虛擬化網路規模擴大，所面臨的挑戰也日益嚴峻，例如能源成本、邊緣環境資源限制、自動化管理與長期擴展性等。在此背景下，模型與軟體層仰賴高效能的CPU基礎，以支援分散式部署所需的功耗效率、空間優化與穩定可靠性。