快訊

亞馬遜阿聯資料中心遭不明物體擊中斷線 疑似遭美伊戰火波及

中職／4年前冷血殺害岳父 曾中職出賽2場大聯盟洋投遭判終身監禁

外資「三管齊下」大賣0050、台積電與009816 台股竟守住35,000點

聽新聞
0:00 / 0:00

神盾集團透過跨公司技術協同打造一體化解決方案 前進MWC展示戰力

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
神盾董事長羅森洲。聯合報系資料照
神盾董事長羅森洲。聯合報系資料照

神盾（6462）集團於2日宣布，神盾與旗下安格（6684）、安國（8054）、迅杰（6243）、芯鼎（6695）、鈺寶（3150）、神盾衛星、神雋等，於今年的MWC共同展示橫跨衛星物聯網、邊緣 AI 視覺感知、無人機整體解決方案，以及超低延遲無線傳輸、超低功耗 AI 晶片等技術的布局。

神盾指出，該集團透過跨公司技術協同，打造從晶片、感測、通訊模組到系統整合的一體化解決方案，形成完整的智慧連結價值鏈。

其中安國採用 Arm CSS V3 CPU IP、乾瞻 UCIe 及台積電（2330） 3 奈米製程設計打造的Mobius100晶片，標榜將實現業界首款架構上符合 Arm 小晶片系統架構與未來OCP 規範的 Arm-based CSS CPU 小晶片，能對接 AI 運算小晶片，確保跨生態系的互操作性。

安格於MWC發表新一代「AI 之眼」多模態視覺感知系統，與欣普羅（6560）共同開發整體影像整合架構，系統也同時整合芯鼎 iCatch HSB模組，負責高速影像橋接與資料流優化，確保多模態感測資料在低延遲環境下穩定傳輸。同時，AI 之眼採用神銳科技最新架構 4D 感測元件，融合RGB、DVS、ToF多模態感測技術與邊緣 AI 推論能力，可於毫秒級完成感測、辨識與動作預測。

另外，迅杰首度進軍 MWC，發表完整無人機解決方案，其高端無人機平台整合集團戰力，即使在遠距或訊號受限環境下，仍可穩定操控，並以超低延遲回傳高清影像。

神盾衛星這次聚焦 Hybrid Satellite IoT 跨軌道整合成果，整合3GPP NTN多軌道衛星架構，與LoRaWAN、BLE Mesh、DECT NR+等多協定技術，實現天地網路無縫切換。

鈺寶展出專為無人機與機器人應用打造的 FalneX 超低延遲無線傳輸技術，強調在高速動態環境下，FalneX 可提供近乎同步的視覺回饋與精準操控能力。

神雋則展出Always-On超低功耗情境偵測 AI 晶片，可應用於筆電使用者行為辨識與智慧節能管理，延長電池續航並強化隱私保護。

MWC 晶片

延伸閱讀

廣達旗下雲達MWC秀新AI平台 瞄準未來通訊市場商機

技嘉於MWC推動電信AI轉型 以端到端AI基礎架構加速資料價值落地

聯發科 MWC 秀肌肉 展出多項6G、資料中心相關技術

啓碁MWC秀AI-RAN解決方案 與輝達合作6G創新

相關新聞

因應 AI 伺服器與基建強烈需求 代工族群募資大作戰

金馬年才剛開始，代工族群即展開募資大作戰，由鴻海、廣達與緯穎等三家指標大廠領跑，合計要籌資近2,000億元，以迎接金馬年AI伺服器與基礎建設的強烈需求。

MWC 2026 AMD推動電信網路AI發展

隨著電信營運商將AI應用從實驗階段推向實際商用部署，並由傳統無線存取網路（RAN）轉型至開放式虛擬化架構，如何在真實世界規模下確保創新技術在網路中順利運作，已成為當前的重要挑戰。要取得成功，不僅仰賴單一模型或基礎設施層級，更需要開放的產業體系來開發電信級AI，能穩定運行的軟體，以及專為分散式邊緣部署所設計的高效能運算能力。

神盾集團透過跨公司技術協同打造一體化解決方案 前進MWC展示戰力

神盾（6462）集團於2日宣布，神盾與旗下安格（6684）、安國（8054）、迅杰（6243）、芯鼎（6695）、鈺寶（3150）、神盾衛星、神雋等，於今年的MWC共同展示橫跨衛星物聯網、邊緣 AI 視覺感知、無人機整體解決方案，以及超低延遲無線傳輸、超低功耗 AI 晶片等技術的布局。

NVIDIA與全球電信領導業者承諾 建構開放且安全的AI原生6G平台

輝達（NVIDIA ） 在世界行動通訊大會（MWC）登場前夕，宣布與 Booz Allen、BT Group、思科、Deutsche Telekom、Ericsson、MITRE、Nokia、OCUDU Ecosystem Foundation、ODC、SK Telecom、軟銀集團及T-Mobile等電信業者，共同承諾將基於人工智慧（AI）原生、開放、安全且值得信賴的平台，打造全球下一代無線網路。

緯創高雄研發大樓一期動土 預計2028年底完工

代工大廠緯創（3231）2日於高雄前鎮科技園區舉行「高雄研發大樓一期新建工程開工動土典禮」。典禮由緯創總經理暨執行長林建勳親自主持，高雄市市長陳其邁、經濟部常務次長賴建信及業界先進皆蒞臨共襄盛舉，共同見證緯創深耕南臺灣、建構高階研發據點的重要里程碑。高雄研發大樓一期新建工程預計於2028年12月興建完成。

緯創高雄研發大樓一期新建工程動土 強化深耕高雄研發布局

緯創（3231）2日於高雄前鎮科技園區舉行「高雄研發大樓一期新建工程開工動土典禮」。典禮由緯創總經理暨執行長林建勳親自主持，高雄市市長陳其邁、經濟部常務次長賴建信及業界先進皆蒞臨共襄盛舉，共同見證緯創深耕南臺灣、建構高階研發據點的重要里程碑。高雄研發大樓一期新建工程預計於117年12月興建完成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。