神盾集團透過跨公司技術協同打造一體化解決方案 前進MWC展示戰力

神盾（6462）集團於2日宣布，神盾與旗下安格（6684）、安國（8054）、迅杰（6243）、芯鼎（6695）、鈺寶（3150）、神盾衛星、神雋等，於今年的MWC共同展示橫跨衛星物聯網、邊緣 AI 視覺感知、無人機整體解決方案，以及超低延遲無線傳輸、超低功耗 AI 晶片等技術的布局。

神盾指出，該集團透過跨公司技術協同，打造從晶片、感測、通訊模組到系統整合的一體化解決方案，形成完整的智慧連結價值鏈。

其中安國採用 Arm CSS V3 CPU IP、乾瞻 UCIe 及台積電（2330） 3 奈米製程設計打造的Mobius100晶片，標榜將實現業界首款架構上符合 Arm 小晶片系統架構與未來OCP 規範的 Arm-based CSS CPU 小晶片，能對接 AI 運算小晶片，確保跨生態系的互操作性。

安格於MWC發表新一代「AI 之眼」多模態視覺感知系統，與欣普羅（6560）共同開發整體影像整合架構，系統也同時整合芯鼎 iCatch HSB模組，負責高速影像橋接與資料流優化，確保多模態感測資料在低延遲環境下穩定傳輸。同時，AI 之眼採用神銳科技最新架構 4D 感測元件，融合RGB、DVS、ToF多模態感測技術與邊緣 AI 推論能力，可於毫秒級完成感測、辨識與動作預測。

另外，迅杰首度進軍 MWC，發表完整無人機解決方案，其高端無人機平台整合集團戰力，即使在遠距或訊號受限環境下，仍可穩定操控，並以超低延遲回傳高清影像。

神盾衛星這次聚焦 Hybrid Satellite IoT 跨軌道整合成果，整合3GPP NTN多軌道衛星架構，與LoRaWAN、BLE Mesh、DECT NR+等多協定技術，實現天地網路無縫切換。

鈺寶展出專為無人機與機器人應用打造的 FalneX 超低延遲無線傳輸技術，強調在高速動態環境下，FalneX 可提供近乎同步的視覺回饋與精準操控能力。

神雋則展出Always-On超低功耗情境偵測 AI 晶片，可應用於筆電使用者行為辨識與智慧節能管理，延長電池續航並強化隱私保護。