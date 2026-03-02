快訊

是德科技攜手聯發科 優化無線接取網路模型全生命周期管理

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
是德科技攜手聯發科，推進AI驅動的上行優化與無線接取網路模型全生命周期管理。（路透）
是德科技（Keysight）今日宣布與聯發科技共同完成工作原型驗證，推進人工智慧AI）驅動的上行鏈路優化與次世代無線接取網路（RAN）模型全生命周期管理技術的發展。 該原型將於今年世界行動通訊大會（MWC）亮相，重點展示基於AI賦能的RAN協作式智慧架構下，如何在提升上行鏈路傳輸效能的同時，通過實務模型再訓練與OTA無線更新機制，確保模型在長期運行中維持最佳效能，協助電信營運商與產業生態系夥伴加速邁向AI原生網路轉型。

是德科技表示，隨著行動網路持續演進，維持穩定且一致的上行效能面臨日益嚴峻的挑戰。城市、鄉村、室內及偏遠區域等不同場域下的覆蓋條件差異極大，傳統發射端分集技術多為靜態設計，難以在環境變化時保持最佳性能。同時，於特定場域下訓練的AI模型，往往難以在所有部署場景保持一致的性能，而在商用網路中更新模型也涉及複雜的運維流程。電信營運商亟需兼具精準度、場域感知能力與可持續維護的解決方案。

是德科技與聯發科透過在可控環境中結合RAN輔助AI決策、特定站點模型再訓練，以及OTA模型更新技術，對前述需求提供解決方案。該測試環境模擬真實網路條件，運用是德科技的Channel Studio RaySim、網路模擬與通道模擬解決方案，打造接近真實且可重複的驗證場景。相關成果實現了上行吞吐量、頻譜效率與可靠性的提升，同時顯著降低支援多元部署環境所需的運維複雜度。此項成果契合AI-RAN聯盟（AI-RAN Alliance）所倡議的目標，支持AI技術在無線接取網路架構中的規模化部署與持續優化。

聯發科 行動通訊 人工智慧 AI 網路

