NVIDIA與全球電信領導業者承諾 建構開放且安全的AI原生6G平台

輝達（NVIDIA ） 在世界行動通訊大會（MWC）登場前夕，宣布與 Booz Allen、BT Group、思科、Deutsche Telekom、Ericsson、MITRE、Nokia、OCUDU Ecosystem Foundation、ODC、SK Telecom、軟銀集團及T-Mobile等電信業者，共同承諾將基於人工智慧（AI）原生、開放、安全且值得信賴的平台，打造全球下一代無線網路。

此倡議代表各方的共同承諾，確保作為全球未來連網根基的 6G 基礎設施具備開放性、智慧化與韌性，同時加速創新並守護全球信任。

超越傳統連網功能，6G 無線網路將成為物理 AI 的核心支柱，驅動數十億台自主機器、車輛、感測器與機器人運作，並將大幅提升對於安全與信任的要求。由於既有的無線架構並非為了滿足這些要求而設計，當網路複雜度持續攀升，便會出現挑戰。

為此，NVIDIA 正凝聚產業力量，共同推動建立在開放與可信賴原則之上的 AI 原生、軟體定義無線平台。透過在無線接取網路（RAN）、邊緣與核心層全面嵌入 AI，6G 必須實現安全的整合感測與通訊、智慧與決策能力，同時支援互通性、供應鏈韌性與加速創新。

NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳表示：「AI正在重新定義運算，並推動人類史上規模最大的基礎設施建置浪潮，而電信產業將是下一個。NVIDIA 正與全球產業領導者共同打造 AI-RAN，讓全球電信網路轉型成為無所不在的 AI 基礎設施。」

6G 將AI原生且由軟體定義，讓無線網路得以配合創新速度發展。基於 AI-RAN 架構的 6G 網路將透過軟體不斷演進，實現即時智慧與快速升級。這項變革也為多元化的生態系開啟可能性，從全球營運商與技術供應商，到新創、研究人員與開發者，所有參與者都能透過開放且可程式化的平台做出貢獻。

NVIDIA 透過參與全球公私部門倡議，以推動 6G 創新，並貢獻開源軟體、開放平台，以及聯合研發專案，包括：在美國，NVIDIA 加入由 FutureG Office 主導的 OCUDU Initiative，與政府及產業夥伴合作，加速推進開放、軟體定義且 AI 原生的 6G 架構。

此外，NVIDIA 是 AI-RAN 聯盟的創始成員之一，該聯盟目前已有超過 130 家公司參與，共同推動 AI-RAN 創新。