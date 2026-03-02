中華電信、台灣大3月5日起開賣 Google Pixel 10a

Google Pixel 10系列平價款Pixel 10a將上市，中華電信（2412）2日宣布3月5日起正式開賣 Google Pixel 10a，新機搭配「精采5G」優惠方案，月繳1,399元（36個月）專案價手機0元起，並送旅充收納或行動電源，以及舊換新限時加碼折1,000元、VIP客戶加碼最高再折5,000元等超優惠購機組合等，可搭配加購Hami Video影劇館+或行動裝置保險，如搭配精采5G月繳999元以上購機方案，享精采5G應用服務KKBOX、防駭守門員行動版前三個月免月租。原廠也有Google One 100GB、YouTube Premium各三個月等相關服務限時免費。

台灣大（3045）也於3月5日正式開賣Google Pixel 10a，搭配指定5G資費專案，享專案價0元，再贈價值1,090元Google 45W USB-C充電器；符合指定續約資格還可享有多元購機折價優惠，月租費升續指定專案最高折1,000元、回娘家再加上舊換新加碼折價，最高折抵3,000元；VIP用戶續約最高可折5,000元。

台灣大指出，持續推動「AI 普惠」，從AI應用、AI裝置到AI服務三個層面，將科技帶進千萬用戶的生活中。自2019年起，台灣大長期支持Google多元機款與智慧終端裝置發展，透過專業的「AI 科技顧問」服務，讓用戶輕鬆掌握Gemini的日常應用場景，推升Google Pixel 10系列銷售量年增達近八成。