快訊

中華電信、台灣大3月5日起開賣 Google Pixel 10a

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Google Pixel 10系列平價款Pixel 10a將上市，中華電信（2412）2日宣布3月5日起正式開賣 Google Pixel 10a，新機搭配「精采5G」優惠方案，月繳1,399元（36個月）專案價手機0元起，並送旅充收納或行動電源，以及舊換新限時加碼折1,000元、VIP客戶加碼最高再折5,000元等超優惠購機組合等，可搭配加購Hami Video影劇館+或行動裝置保險，如搭配精采5G月繳999元以上購機方案，享精采5G應用服務KKBOX、防駭守門員行動版前三個月免月租。原廠也有Google One 100GB、YouTube Premium各三個月等相關服務限時免費。

台灣大（3045）也於3月5日正式開賣Google Pixel 10a，搭配指定5G資費專案，享專案價0元，再贈價值1,090元Google 45W USB-C充電器；符合指定續約資格還可享有多元購機折價優惠，月租費升續指定專案最高折1,000元、回娘家再加上舊換新加碼折價，最高折抵3,000元；VIP用戶續約最高可折5,000元。

台灣大指出，持續推動「AI 普惠」，從AI應用、AI裝置到AI服務三個層面，將科技帶進千萬用戶的生活中。自2019年起，台灣大長期支持Google多元機款與智慧終端裝置發展，透過專業的「AI 科技顧問」服務，讓用戶輕鬆掌握Gemini的日常應用場景，推升Google Pixel 10系列銷售量年增達近八成。

中華電信 台灣大 行動裝置

因應 AI 伺服器與基建強烈需求 代工族群募資大作戰

金馬年才剛開始，代工族群即展開募資大作戰，由鴻海、廣達與緯穎等三家指標大廠領跑，合計要籌資近2,000億元，以迎接金馬年AI伺服器與基礎建設的強烈需求。

MWC 2026 AMD推動電信網路AI發展

隨著電信營運商將AI應用從實驗階段推向實際商用部署，並由傳統無線存取網路（RAN）轉型至開放式虛擬化架構，如何在真實世界規模下確保創新技術在網路中順利運作，已成為當前的重要挑戰。要取得成功，不僅仰賴單一模型或基礎設施層級，更需要開放的產業體系來開發電信級AI，能穩定運行的軟體，以及專為分散式邊緣部署所設計的高效能運算能力。

神盾集團透過跨公司技術協同打造一體化解決方案 前進MWC展示戰力

神盾（6462）集團於2日宣布，神盾與旗下安格（6684）、安國（8054）、迅杰（6243）、芯鼎（6695）、鈺寶（3150）、神盾衛星、神雋等，於今年的MWC共同展示橫跨衛星物聯網、邊緣 AI 視覺感知、無人機整體解決方案，以及超低延遲無線傳輸、超低功耗 AI 晶片等技術的布局。

NVIDIA與全球電信領導業者承諾 建構開放且安全的AI原生6G平台

輝達（NVIDIA ） 在世界行動通訊大會（MWC）登場前夕，宣布與 Booz Allen、BT Group、思科、Deutsche Telekom、Ericsson、MITRE、Nokia、OCUDU Ecosystem Foundation、ODC、SK Telecom、軟銀集團及T-Mobile等電信業者，共同承諾將基於人工智慧（AI）原生、開放、安全且值得信賴的平台，打造全球下一代無線網路。

緯創高雄研發大樓一期動土 預計2028年底完工

代工大廠緯創（3231）2日於高雄前鎮科技園區舉行「高雄研發大樓一期新建工程開工動土典禮」。典禮由緯創總經理暨執行長林建勳親自主持，高雄市市長陳其邁、經濟部常務次長賴建信及業界先進皆蒞臨共襄盛舉，共同見證緯創深耕南臺灣、建構高階研發據點的重要里程碑。高雄研發大樓一期新建工程預計於2028年12月興建完成。

緯創高雄研發大樓一期新建工程動土 強化深耕高雄研發布局

緯創（3231）2日於高雄前鎮科技園區舉行「高雄研發大樓一期新建工程開工動土典禮」。典禮由緯創總經理暨執行長林建勳親自主持，高雄市市長陳其邁、經濟部常務次長賴建信及業界先進皆蒞臨共襄盛舉，共同見證緯創深耕南臺灣、建構高階研發據點的重要里程碑。高雄研發大樓一期新建工程預計於117年12月興建完成。

