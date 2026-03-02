廣達旗下雲達MWC秀新AI平台 瞄準未來通訊市場商機

廣達（2382）旗下資料中心解決方案供應商雲達科技（QCT）2日於2026世界行動通訊大會（MWC）發表多項全新AI加速平台。藉由在軟體定義的基礎設施上整合AI與無線接取網路（RAN），雲達科技與輝達（NVIDIA）、Nokia攜手打造智慧、可靠、具前瞻性的AI-RAN基礎設施，為5G和未來通訊技術奠定基礎。

雲達科技在MWC26首度亮相QuantaEdge EGN77C-2U，這是一款基於輝達Aerial RAN Computer Pro（NVIDIA ARC‑Pro）平台、並整合Nokia anyRAN方法論的2U2N伺服器。這項解決方案可協助電信營運商加速邁向軟體定義、人工智慧原生（AI原生）的5G與6G網路。Nokia也將加快在NVIDIA CUDA平台上推出5G與6G RAN軟體，以NVIDIA ARC‑Pro作為其AI-RAN解決方案的核心。

雲達科技總經理楊麒令表示，「我們在MWC26展示產業如何邁向AI原生的無線連結，透過結合雲達科技的QuantaEdge EGN77C-2U、NVIDIA AI Aerial平台與Nokia anyRAN軟體，我們打造出能無縫整合AI與下一代RAN的統一平台。這是邁向全面AI原生基礎設施的重要一步，將為電信營運商帶來更高效率、更高敏捷度，以及更清晰的演進藍圖」。

QuantaEdge EGN77C 2U每個節點搭載一顆72核心NVIDIA Grace CPU、最高512GB LPDDR5X記憶體、NVIDIA ConnectX 8 Ethernet SuperNICs、配置16個25GbE與2個400GbE網路介面，以及一張NVIDIA RTX PRO GPU。

作為NVIDIA AI-Aerial參考架構的一部分，NVIDIA ARC Pro支援內聯式（inline）GPU加速的RAN訊號處理，使它在電信等級、適合基地台實際部署的緊湊型外觀中，提供更高能源效率、更佳頻譜效率、更低延遲，具備因應未來6G技術的能力。

雲達科技在MWC所展示的最新解決方案以NVIDIA AI-RAN技術為基礎，結合邊緣AI與GPU加速、軟體定義的RAN。這個方法可提升無線電性能、增加能源效率，並讓RAN與AI工作負載能在同一個加速運算基礎設施上運作，為營運商開啟全新的營收機會。透過與Nokia等領先生態系夥伴合作，運用NVIDIA AI Aerial平台與ARC Pro參考設計加速AI-RAN的商轉導入。