雲達科技發布AI-RAN伺服器 支援Nokia anyRAN與NVIDIA ARC-Pro

全球資料中心解決方案領導供應商雲達科技（QCT）今日於2026世界行動通訊大會（Mobile World Congress 2026, MWC26）發表多項全新AI加速平台。藉由在軟體定義的基礎設施上整合AI與無線接取網路（RAN），雲達科技與輝達（NVIDIA）、Nokia攜手打造智慧、可靠、具前瞻性的AI-RAN基礎設施，為5G和未來通訊技術奠定基礎。

雲達科技在MWC26首度亮相QuantaEdge EGN77C-2U——這是一款基於NVIDIA Aerial RAN Computer Pro（NVIDIA ARC‑Pro）平台、並整合Nokia anyRAN方法論的2U2N伺服器。這項解決方案以NVIDIA AI-RAN技術為基礎，結合邊緣AI與GPU加速、軟體定義的RAN，可提升無線電性能、增加能源效率，並讓RAN與AI工作負載能在同一個加速運算基礎設施上運作，為營運商開啟全新的營收機會，並協助電信營運商加速邁向軟體定義、人工智慧原生（AI原生）的5G與6G網路。Nokia也將加快在NVIDIA CUDA平台上推出5G與6G RAN軟體，以NVIDIA ARC‑Pro作為其AI-RAN解決方案的核心。

「我們在MWC26展示產業如何邁向AI原生的無線連結」，雲達科技總經理楊麒令表示。「透過結合雲達科技的QuantaEdge EGN77C-2U、NVIDIA AI Aerial平台與Nokia anyRAN軟體，我們打造出能無縫整合AI與下一代RAN的統一平台。這是邁向全面AI原生基礎設施的重要一步，將為電信營運商帶來更高效率、更高敏捷度，以及更清晰的演進藍圖」。

「未來的無線連結需要走向軟體定義與AI原生的網路，才能有效率地因應爆炸性成長的資料量與AI工作負載」，NVIDIA人工智慧與電信事業副總裁Soma Velayutham表示。「雲達科技與Nokia等產業領導者正運用NVIDIA ARC Pro平台，協助營運商加速過渡到6G時代」。

Nokia正在擴展其全球RAN產品組合，推出基於NVIDIA ARC Pro平台的新AI-RAN解決方案，採用anyRAN方法，為營運商帶來更大的部署彈性。這些新產品支援從既有RAN到未來AI-RAN的無縫演進，不論是在雲端RAN還是專用RAN環境中，都能釋放AI的創新潛能。

雲達科技於MWC26展出多項NVIDIA加速解決方案，包括：

QCT AI-RAN解決方案

採用QCT伺服器的整合式AI-RAN解決方案。藉由結合AI原生RAN軟體與基於NVIDIA Aerial RAN Computers（ARC）平台的QCT伺服器，雲達科技合作夥伴打造出可擴展的AI驅動網路，適合企業部署。

AI-on-RAN Orchestration

與生態系夥伴共同展示，如何運用由NVIDIA GH200 Grace Hopper平台所加速的RAN基礎設施，支援跨裝置、邊緣與雲端的即時AI推論，實現AI商業化。

QCT AI POD

一套預先配置、採用NVIDIA AI基礎設施的叢集層級解決方案，提供運算、儲存、網路與管理能力，以及快速AI部署。可支援包含NVIDIA Quantum InfiniBand與NVIDIA Spectrum Ethernet網路，以及NVIDIA Blackwell Ultra GPU 的配置。與NVIDIA AI Enterprise整合後，QCT AI POD能協助企業降低系統部署與管理複雜度，同時加速AI開發。