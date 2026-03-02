快訊

雲達科技發布AI-RAN伺服器 支援Nokia anyRAN與NVIDIA ARC-Pro

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

全球資料中心解決方案領導供應商雲達科技（QCT）今日於2026世界行動通訊大會（Mobile World Congress 2026, MWC26）發表多項全新AI加速平台。藉由在軟體定義的基礎設施上整合AI與無線接取網路（RAN），雲達科技與輝達（NVIDIA）、Nokia攜手打造智慧、可靠、具前瞻性的AI-RAN基礎設施，為5G和未來通訊技術奠定基礎。

雲達科技在MWC26首度亮相QuantaEdge EGN77C-2U——這是一款基於NVIDIA Aerial RAN Computer Pro（NVIDIA ARC‑Pro）平台、並整合Nokia anyRAN方法論的2U2N伺服器。這項解決方案以NVIDIA AI-RAN技術為基礎，結合邊緣AI與GPU加速、軟體定義的RAN，可提升無線電性能、增加能源效率，並讓RAN與AI工作負載能在同一個加速運算基礎設施上運作，為營運商開啟全新的營收機會，並協助電信營運商加速邁向軟體定義、人工智慧原生（AI原生）的5G與6G網路。Nokia也將加快在NVIDIA CUDA平台上推出5G與6G RAN軟體，以NVIDIA ARC‑Pro作為其AI-RAN解決方案的核心。

「我們在MWC26展示產業如何邁向AI原生的無線連結」，雲達科技總經理楊麒令表示。「透過結合雲達科技的QuantaEdge EGN77C-2U、NVIDIA AI Aerial平台與Nokia anyRAN軟體，我們打造出能無縫整合AI與下一代RAN的統一平台。這是邁向全面AI原生基礎設施的重要一步，將為電信營運商帶來更高效率、更高敏捷度，以及更清晰的演進藍圖」。

「未來的無線連結需要走向軟體定義與AI原生的網路，才能有效率地因應爆炸性成長的資料量與AI工作負載」，NVIDIA人工智慧與電信事業副總裁Soma Velayutham表示。「雲達科技與Nokia等產業領導者正運用NVIDIA ARC Pro平台，協助營運商加速過渡到6G時代」。

Nokia正在擴展其全球RAN產品組合，推出基於NVIDIA ARC Pro平台的新AI-RAN解決方案，採用anyRAN方法，為營運商帶來更大的部署彈性。這些新產品支援從既有RAN到未來AI-RAN的無縫演進，不論是在雲端RAN還是專用RAN環境中，都能釋放AI的創新潛能。

雲達科技於MWC26展出多項NVIDIA加速解決方案，包括：

QCT AI-RAN解決方案

採用QCT伺服器的整合式AI-RAN解決方案。藉由結合AI原生RAN軟體與基於NVIDIA Aerial RAN Computers（ARC）平台的QCT伺服器，雲達科技合作夥伴打造出可擴展的AI驅動網路，適合企業部署。

AI-on-RAN Orchestration

與生態系夥伴共同展示，如何運用由NVIDIA GH200 Grace Hopper平台所加速的RAN基礎設施，支援跨裝置、邊緣與雲端的即時AI推論，實現AI商業化。

QCT AI POD

一套預先配置、採用NVIDIA AI基礎設施的叢集層級解決方案，提供運算、儲存、網路與管理能力，以及快速AI部署。可支援包含NVIDIA Quantum InfiniBand與NVIDIA Spectrum Ethernet網路，以及NVIDIA Blackwell Ultra GPU 的配置。與NVIDIA AI Enterprise整合後，QCT AI POD能協助企業降低系統部署與管理複雜度，同時加速AI開發。

Nokia 行動通訊 軟體

因應 AI 伺服器與基建強烈需求 代工族群募資大作戰

金馬年才剛開始，代工族群即展開募資大作戰，由鴻海、廣達與緯穎等三家指標大廠領跑，合計要籌資近2,000億元，以迎接金馬年AI伺服器與基礎建設的強烈需求。

MWC 2026 AMD推動電信網路AI發展

隨著電信營運商將AI應用從實驗階段推向實際商用部署，並由傳統無線存取網路（RAN）轉型至開放式虛擬化架構，如何在真實世界規模下確保創新技術在網路中順利運作，已成為當前的重要挑戰。要取得成功，不僅仰賴單一模型或基礎設施層級，更需要開放的產業體系來開發電信級AI，能穩定運行的軟體，以及專為分散式邊緣部署所設計的高效能運算能力。

神盾集團透過跨公司技術協同打造一體化解決方案 前進MWC展示戰力

神盾（6462）集團於2日宣布，神盾與旗下安格（6684）、安國（8054）、迅杰（6243）、芯鼎（6695）、鈺寶（3150）、神盾衛星、神雋等，於今年的MWC共同展示橫跨衛星物聯網、邊緣 AI 視覺感知、無人機整體解決方案，以及超低延遲無線傳輸、超低功耗 AI 晶片等技術的布局。

NVIDIA與全球電信領導業者承諾 建構開放且安全的AI原生6G平台

輝達（NVIDIA ） 在世界行動通訊大會（MWC）登場前夕，宣布與 Booz Allen、BT Group、思科、Deutsche Telekom、Ericsson、MITRE、Nokia、OCUDU Ecosystem Foundation、ODC、SK Telecom、軟銀集團及T-Mobile等電信業者，共同承諾將基於人工智慧（AI）原生、開放、安全且值得信賴的平台，打造全球下一代無線網路。

緯創高雄研發大樓一期動土 預計2028年底完工

代工大廠緯創（3231）2日於高雄前鎮科技園區舉行「高雄研發大樓一期新建工程開工動土典禮」。典禮由緯創總經理暨執行長林建勳親自主持，高雄市市長陳其邁、經濟部常務次長賴建信及業界先進皆蒞臨共襄盛舉，共同見證緯創深耕南臺灣、建構高階研發據點的重要里程碑。高雄研發大樓一期新建工程預計於2028年12月興建完成。

緯創高雄研發大樓一期新建工程動土 強化深耕高雄研發布局

緯創（3231）2日於高雄前鎮科技園區舉行「高雄研發大樓一期新建工程開工動土典禮」。典禮由緯創總經理暨執行長林建勳親自主持，高雄市市長陳其邁、經濟部常務次長賴建信及業界先進皆蒞臨共襄盛舉，共同見證緯創深耕南臺灣、建構高階研發據點的重要里程碑。高雄研發大樓一期新建工程預計於117年12月興建完成。

