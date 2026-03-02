快訊

台企銀前董座劉佩真涉詐領薪資獎金86萬 內部居家辦公相關辦法成關鍵

被伊朗報復攻擊？科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

綠營誰戰蔣萬安？非王世堅、鄭麗君、賈永婕...北市操盤手點名「他」

聽新聞
0:00 / 0:00

緯創高雄研發大樓一期新建工程動土 強化深耕高雄研發布局

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
緯創資通高雄研發大樓一期新建工程動土儀式。業者／提供
緯創資通高雄研發大樓一期新建工程動土儀式。業者／提供

緯創（3231）2日於高雄前鎮科技園區舉行「高雄研發大樓一期新建工程開工動土典禮」。典禮由緯創總經理暨執行長林建勳親自主持，高雄市市長陳其邁、經濟部常務次長賴建信及業界先進皆蒞臨共襄盛舉，共同見證緯創深耕南臺灣、建構高階研發據點的重要里程碑。高雄研發大樓一期新建工程預計於117年12月興建完成。

本項整體投資計畫共分為三階段逐步落實。2日動土之標的為計畫中第二階段的首棟研發辦公大樓，將打造地上11層、地下2層，總樓地板面積約7,122坪，符合黃金級綠建築之研發大樓。隨著計畫進度推進，第三階段也將規劃為研發辦公大樓，以建構更完整的高階研發基地。

在此計畫中，第一階段員工宿舍已於去(2025)年4月完工投入營運，提供逾1,300個床位，目前入住率已近八成，展現了公司在擴展研發版圖的同時，優先提供優質的工作與生活配套環境，落實對同仁生活福祉的照顧。

緯創深耕高雄多年，現設有兩處研發中心及一個廠區。位於前鎮科技園區內的「緯創高雄廠」即將於今年完工，加上未來落成的研發大樓，不僅創造更多在地就業機會，更藉由緯創在AI前瞻科技及智慧製造之優勢，為南臺灣及科技產業發展注入實質影響力。

左為緯創資通總經理暨執行長林建勳，右為高雄市長陳其邁。業者／提供
左為緯創資通總經理暨執行長林建勳，右為高雄市長陳其邁。業者／提供

緯創 陳其邁 高雄

延伸閱讀

緯創走入校園招募新世代人才 打造AI成長動能

弘塑與台科大簽署五年期、5,000萬元產學合作協議

緯創GPU機櫃今年出貨成長50% 並將出貨超微伺服器、增添新成長力道

距台積電1.5公里 高捷R17世運站A6街廓公辦都更啟動招商

相關新聞

因應 AI 伺服器與基建強烈需求 代工族群募資大作戰

金馬年才剛開始，代工族群即展開募資大作戰，由鴻海、廣達與緯穎等三家指標大廠領跑，合計要籌資近2,000億元，以迎接金馬年AI伺服器與基礎建設的強烈需求。

力智法說會／看好 AI 帶動單機價值、晶圓代工與封測價格走升

電源管理IC廠力智（6719）2日召開2025年第4季法說會，展望本季，總經理黃學偉指出，受客戶備貨節奏調整、CPU/GPU供貨吃緊與記憶體漲價等因素影響，短期消費型需求偏保守，首季營收將呈季減，但預期第2季可望逐步回升；毛利率則可望受惠高價值產品占比提升而改善。

緯創高雄研發大樓一期動土 預計2028年底完工

代工大廠緯創（3231）2日於高雄前鎮科技園區舉行「高雄研發大樓一期新建工程開工動土典禮」。典禮由緯創總經理暨執行長林建勳親自主持，高雄市市長陳其邁、經濟部常務次長賴建信及業界先進皆蒞臨共襄盛舉，共同見證緯創深耕南臺灣、建構高階研發據點的重要里程碑。高雄研發大樓一期新建工程預計於2028年12月興建完成。

緯創高雄研發大樓一期新建工程動土 強化深耕高雄研發布局

緯創（3231）2日於高雄前鎮科技園區舉行「高雄研發大樓一期新建工程開工動土典禮」。典禮由緯創總經理暨執行長林建勳親自主持，高雄市市長陳其邁、經濟部常務次長賴建信及業界先進皆蒞臨共襄盛舉，共同見證緯創深耕南臺灣、建構高階研發據點的重要里程碑。高雄研發大樓一期新建工程預計於117年12月興建完成。

技嘉於MWC推動電信AI轉型 以端到端AI基礎架構加速資料價值落地

以高效能運算與 AI 伺服器研發實力著稱的技嘉（2376）持續深化其 AI 基礎架構/設施 (AI Infrastructure) 平台能力，並於 MWC 2026 展出適用於電信產業的端到端 (End-to-end) 解決方案架構，協助電信業者將龐大的網路與用戶資料，轉化為可規模化的智慧營運、自動化流程與新型 AI 服務，讓電信網路不再只是資料通道，而是可以實現從 Telco 到 AI Platform 的轉型，成為 AI 價值的創造引擎。

大訊推伺服器機架 ABLERACK跨足L11領域

專業伺服器機殼與高階散熱解決方案供應商大訊科技（Ablecom Technology Inc.）發表全新AI伺服器機架解決方案ABLERACK，通過芮氏8.3級抗震與嚴苛的振動衝擊耐受測試，並針對應用於各級資料中心的高密度運算叢集，提供對接OCP標準的客製化規格，以精密且彈性的設計，快速生產的服務，協助客戶即時擴充戰力、不漏接任何AI商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。