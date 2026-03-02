大訊推伺服器機架 ABLERACK跨足L11領域

專業伺服器機殼與高階散熱解決方案供應商大訊科技（Ablecom Technology Inc.）發表全新AI伺服器機架解決方案ABLERACK，通過芮氏8.3級抗震與嚴苛的振動衝擊耐受測試，並針對應用於各級資料中心的高密度運算叢集，提供對接OCP標準的客製化規格，以精密且彈性的設計，快速生產的服務，協助客戶即時擴充戰力、不漏接任何AI商機。

憑藉多年來服務CSP客戶及伺服器系統大廠的經驗，大訊產品線從機殼設計到散熱系統、再到硬體整合，自行設計開發多項關鍵技術，解決方案囊括客戶L6到L10的需求。隨著高運算密度的AI伺服器叢集需求崛起，大訊為新客戶推出ABLERACK解決方案，進一步跨入L11領域，整合高能源效率、電力布建與模組化維護系統，提供客戶完整DFM (Design for manufacturing) 服務。

大訊以精密機殼加工製造服務起家，持續突破空間效率的天花板，滿足客戶不斷升級的要求，從2004年推出模組化刀鋒架構，打破傳統伺服器空間限制，大幅提升空間利用率；獨家研發1U封裝雙運算核心的Twin系列，以翻倍的運算密度與減半的功耗，成為當時全球巨頭客戶的首選架構；2008年起開始生產EIA標準機櫃，可滿足14U至52U超大型AI機櫃需求；2015年即以卓越的熱模擬技術，移除風扇、實現全密閉傳導散熱，讓伺服器級的運算力能深入礦區、工廠等極端場域，挑戰物理極限；2025年大訊已開始為客戶生產對接OCP&ORV3 Rack標準的機架，研發具備更高能源效率、集中供電與模組化維護能力的機櫃系統。

大訊的ABLERACK機架產品經過抗震防禦測試，模擬危險因素包括振動、堆碼壓力、沖擊等，評估產品與包裝件在運輸周期中的耐受能力，以確保伺服器可安全承受物流運送，並在資料中心的高速運算環境中穩定運作，滿足資料中心對結構完整性與功能維持的要求。

其中ABLERACK機架L11整機櫃系統載重2,500kg通過地震測試（GR-63-CORE Zone 4 等級）可耐受芮氏規模8.3級地震（受測機型為ORV3 Rack）；同時通過最嚴苛的高階伺服器振動測試與耐衝擊測試，隨機振動試驗（ASTM D4169）、旋轉跌落試驗（ASTM D4169）、傾斜衝擊試驗/側面衝擊試驗（ASTM D4169）。

為提供新客戶更多元的伺服器解決方案，並對應不同資料中心環境的基礎設施，大訊ABLERACK機架提供空間配置、散熱、電源、配線等專業級精密規劃與量產設計服務，例如特殊匯流排布建到專有的電線管理通道，達到高維護性、可擴充性以及極致安全性，乃至跨國異地布建等需求，均可一應滿足。