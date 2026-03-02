快訊

大訊推伺服器機架 ABLERACK跨足L11領域

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
大訊推伺服器機架ABLERACK 跨足L11。大訊／提供
專業伺服器機殼與高階散熱解決方案供應商大訊科技（Ablecom Technology Inc.）發表全新AI伺服器機架解決方案ABLERACK，通過芮氏8.3級抗震與嚴苛的振動衝擊耐受測試，並針對應用於各級資料中心的高密度運算叢集，提供對接OCP標準的客製化規格，以精密且彈性的設計，快速生產的服務，協助客戶即時擴充戰力、不漏接任何AI商機。

憑藉多年來服務CSP客戶及伺服器系統大廠的經驗，大訊產品線從機殼設計到散熱系統、再到硬體整合，自行設計開發多項關鍵技術，解決方案囊括客戶L6到L10的需求。隨著高運算密度的AI伺服器叢集需求崛起，大訊為新客戶推出ABLERACK解決方案，進一步跨入L11領域，整合高能源效率、電力布建與模組化維護系統，提供客戶完整DFM (Design for manufacturing) 服務。

大訊以精密機殼加工製造服務起家，持續突破空間效率的天花板，滿足客戶不斷升級的要求，從2004年推出模組化刀鋒架構，打破傳統伺服器空間限制，大幅提升空間利用率；獨家研發1U封裝雙運算核心的Twin系列，以翻倍的運算密度與減半的功耗，成為當時全球巨頭客戶的首選架構；2008年起開始生產EIA標準機櫃，可滿足14U至52U超大型AI機櫃需求；2015年即以卓越的熱模擬技術，移除風扇、實現全密閉傳導散熱，讓伺服器級的運算力能深入礦區、工廠等極端場域，挑戰物理極限；2025年大訊已開始為客戶生產對接OCP&ORV3 Rack標準的機架，研發具備更高能源效率、集中供電與模組化維護能力的機櫃系統。

大訊的ABLERACK機架產品經過抗震防禦測試，模擬危險因素包括振動、堆碼壓力、沖擊等，評估產品與包裝件在運輸周期中的耐受能力，以確保伺服器可安全承受物流運送，並在資料中心的高速運算環境中穩定運作，滿足資料中心對結構完整性與功能維持的要求。

其中ABLERACK機架L11整機櫃系統載重2,500kg通過地震測試（GR-63-CORE Zone 4 等級）可耐受芮氏規模8.3級地震（受測機型為ORV3 Rack）；同時通過最嚴苛的高階伺服器振動測試與耐衝擊測試，隨機振動試驗（ASTM D4169）、旋轉跌落試驗（ASTM D4169）、傾斜衝擊試驗/側面衝擊試驗（ASTM D4169）。

為提供新客戶更多元的伺服器解決方案，並對應不同資料中心環境的基礎設施，大訊ABLERACK機架提供空間配置、散熱、電源、配線等專業級精密規劃與量產設計服務，例如特殊匯流排布建到專有的電線管理通道，達到高維護性、可擴充性以及極致安全性，乃至跨國異地布建等需求，均可一應滿足。

因應 AI 伺服器與基建強烈需求 代工族群募資大作戰

金馬年才剛開始，代工族群即展開募資大作戰，由鴻海、廣達與緯穎等三家指標大廠領跑，合計要籌資近2,000億元，以迎接金馬年AI伺服器與基礎建設的強烈需求。

力智法說會／看好 AI 帶動單機價值、晶圓代工與封測價格走升

電源管理IC廠力智（6719）2日召開2025年第4季法說會，展望本季，總經理黃學偉指出，受客戶備貨節奏調整、CPU/GPU供貨吃緊與記憶體漲價等因素影響，短期消費型需求偏保守，首季營收將呈季減，但預期第2季可望逐步回升；毛利率則可望受惠高價值產品占比提升而改善。

緯創高雄研發大樓一期動土 預計2028年底完工

代工大廠緯創（3231）2日於高雄前鎮科技園區舉行「高雄研發大樓一期新建工程開工動土典禮」。典禮由緯創總經理暨執行長林建勳親自主持，高雄市市長陳其邁、經濟部常務次長賴建信及業界先進皆蒞臨共襄盛舉，共同見證緯創深耕南臺灣、建構高階研發據點的重要里程碑。高雄研發大樓一期新建工程預計於2028年12月興建完成。

緯創高雄研發大樓一期新建工程動土 強化深耕高雄研發布局

緯創（3231）2日於高雄前鎮科技園區舉行「高雄研發大樓一期新建工程開工動土典禮」。典禮由緯創總經理暨執行長林建勳親自主持，高雄市市長陳其邁、經濟部常務次長賴建信及業界先進皆蒞臨共襄盛舉，共同見證緯創深耕南臺灣、建構高階研發據點的重要里程碑。高雄研發大樓一期新建工程預計於117年12月興建完成。

技嘉於MWC推動電信AI轉型 以端到端AI基礎架構加速資料價值落地

以高效能運算與 AI 伺服器研發實力著稱的技嘉（2376）持續深化其 AI 基礎架構/設施 (AI Infrastructure) 平台能力，並於 MWC 2026 展出適用於電信產業的端到端 (End-to-end) 解決方案架構，協助電信業者將龐大的網路與用戶資料，轉化為可規模化的智慧營運、自動化流程與新型 AI 服務，讓電信網路不再只是資料通道，而是可以實現從 Telco 到 AI Platform 的轉型，成為 AI 價值的創造引擎。

