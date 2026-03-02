快訊

鴻海旗下鴻騰CPO解決方案進入驗證階段 深化AI高速光互連布局

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）集團旗下鴻騰精密科技（FIT）宣布，該公司102.4T CPO External Laser Solution已完成關鍵開發並進入產業合作驗證階段。FIT將參展美西時間3月16日-19日的OFC26（Optical Fiber Communication Conference and Exposition），屆時將會在全球最大的光通訊國際技術盛會中，展現其對AI高速光互連基建發展的長期投入與戰略重視。

隨著AI訓練與推論算力需求持續攀升，資料中心對高頻寬、低功耗與可維護架構的要求同步提升。鴻騰依託既有高速連接與精密製造能力，將技術延伸至CPO光源模組與封裝層級整合，從元件供應走向系統級解決方案，積極參與新一代算力架構演進。

FIT 102.4T ELSFP提供可模組化與熱插拔設計的外置光源方案，在維修彈性與能效管理之間取得工程平衡。產品符合OIF-ELSFP 2.0與CMIS Rev 5.1標準，採用1310nm CW DFB Laser，輸出光功率超過20 dBm，整體功耗控制於10W以下，並具備20 dB光鏈路預算，滿足新一代AI交換平台之實際部署需求。

該方案亦獲NTT Innovative Devices技術驗證，對應IOWN架構下高效率光電整合方向。基於51.2T平台的成熟開發經驗，鴻騰在102.4T世代同步優化耦光精度、連接穩定性與散熱結構，確保設計具備規模化與長期運行穩定性。

102.4T ELSFP產品將於OFC 2026期間在FIT展位（Booth 1558）完整呈現其模組設計、工程細節及動態性能展示；於NTT Innovative Devices展位（Booth 629），該方案則納入系統級交換架構示範，並於現場技術標示中明確揭示FIT為外置光源解決方案供應方，展現雙方於次世代光電整合領域的實質協作。

相關新聞

因應 AI 伺服器與基建強烈需求 代工族群募資大作戰

金馬年才剛開始，代工族群即展開募資大作戰，由鴻海、廣達與緯穎等三家指標大廠領跑，合計要籌資近2,000億元，以迎接金馬年AI伺服器與基礎建設的強烈需求。

力智法說會／看好 AI 帶動單機價值、晶圓代工與封測價格走升

電源管理IC廠力智（6719）2日召開2025年第4季法說會，展望本季，總經理黃學偉指出，受客戶備貨節奏調整、CPU/GPU供貨吃緊與記憶體漲價等因素影響，短期消費型需求偏保守，首季營收將呈季減，但預期第2季可望逐步回升；毛利率則可望受惠高價值產品占比提升而改善。

緯創高雄研發大樓一期動土 預計2028年底完工

代工大廠緯創（3231）2日於高雄前鎮科技園區舉行「高雄研發大樓一期新建工程開工動土典禮」。典禮由緯創總經理暨執行長林建勳親自主持，高雄市市長陳其邁、經濟部常務次長賴建信及業界先進皆蒞臨共襄盛舉，共同見證緯創深耕南臺灣、建構高階研發據點的重要里程碑。高雄研發大樓一期新建工程預計於2028年12月興建完成。

緯創高雄研發大樓一期新建工程動土 強化深耕高雄研發布局

緯創（3231）2日於高雄前鎮科技園區舉行「高雄研發大樓一期新建工程開工動土典禮」。典禮由緯創總經理暨執行長林建勳親自主持，高雄市市長陳其邁、經濟部常務次長賴建信及業界先進皆蒞臨共襄盛舉，共同見證緯創深耕南臺灣、建構高階研發據點的重要里程碑。高雄研發大樓一期新建工程預計於117年12月興建完成。

技嘉於MWC推動電信AI轉型 以端到端AI基礎架構加速資料價值落地

以高效能運算與 AI 伺服器研發實力著稱的技嘉（2376）持續深化其 AI 基礎架構/設施 (AI Infrastructure) 平台能力，並於 MWC 2026 展出適用於電信產業的端到端 (End-to-end) 解決方案架構，協助電信業者將龐大的網路與用戶資料，轉化為可規模化的智慧營運、自動化流程與新型 AI 服務，讓電信網路不再只是資料通道，而是可以實現從 Telco 到 AI Platform 的轉型，成為 AI 價值的創造引擎。

大訊推伺服器機架 ABLERACK跨足L11領域

專業伺服器機殼與高階散熱解決方案供應商大訊科技（Ablecom Technology Inc.）發表全新AI伺服器機架解決方案ABLERACK，通過芮氏8.3級抗震與嚴苛的振動衝擊耐受測試，並針對應用於各級資料中心的高密度運算叢集，提供對接OCP標準的客製化規格，以精密且彈性的設計，快速生產的服務，協助客戶即時擴充戰力、不漏接任何AI商機。

