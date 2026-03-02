鴻海旗下鴻騰CPO解決方案進入驗證階段 深化AI高速光互連布局

鴻海（2317）集團旗下鴻騰精密科技（FIT）宣布，該公司102.4T CPO External Laser Solution已完成關鍵開發並進入產業合作驗證階段。FIT將參展美西時間3月16日-19日的OFC26（Optical Fiber Communication Conference and Exposition），屆時將會在全球最大的光通訊國際技術盛會中，展現其對AI高速光互連基建發展的長期投入與戰略重視。

隨著AI訓練與推論算力需求持續攀升，資料中心對高頻寬、低功耗與可維護架構的要求同步提升。鴻騰依託既有高速連接與精密製造能力，將技術延伸至CPO光源模組與封裝層級整合，從元件供應走向系統級解決方案，積極參與新一代算力架構演進。

FIT 102.4T ELSFP提供可模組化與熱插拔設計的外置光源方案，在維修彈性與能效管理之間取得工程平衡。產品符合OIF-ELSFP 2.0與CMIS Rev 5.1標準，採用1310nm CW DFB Laser，輸出光功率超過20 dBm，整體功耗控制於10W以下，並具備20 dB光鏈路預算，滿足新一代AI交換平台之實際部署需求。

該方案亦獲NTT Innovative Devices技術驗證，對應IOWN架構下高效率光電整合方向。基於51.2T平台的成熟開發經驗，鴻騰在102.4T世代同步優化耦光精度、連接穩定性與散熱結構，確保設計具備規模化與長期運行穩定性。

102.4T ELSFP產品將於OFC 2026期間在FIT展位（Booth 1558）完整呈現其模組設計、工程細節及動態性能展示；於NTT Innovative Devices展位（Booth 629），該方案則納入系統級交換架構示範，並於現場技術標示中明確揭示FIT為外置光源解決方案供應方，展現雙方於次世代光電整合領域的實質協作。