愛立信攜聯發科與 KDDI 完成全球首例 LTM 實網試驗 實現無縫連接體驗

愛立信攜手聯發科（2454）與日本電信商KDDI完成全球首例[ 實際網路環境中的第一層/第二層觸發式換手機制（L1/L2 Triggered Mobility, LTM）聯合試驗。該試驗於愛立信無線接取網路（RAN）上實現，顯示低延遲移動性相較於既有第3層移動性，能在基地台切換時將資料中斷時間降低25%，推進5G Advanced低延遲移動性關鍵里程碑。

愛立信的低延遲移動性技術基於3GPP LTM標準，並且是5G Advanced關鍵物聯網解決方案的一部分，透過創新軟體演算法縮短基地台切換期間的資料中斷時間，進一步提升使用者體驗與服務連續性。

對電信商而言，這項以3GPP標準為基礎且具高度擴充性的解決方案，有助於加速時間關鍵型服務的導入、提升整體網路效率，並為5G Advanced投資提供長期發展保障。愛立信的設計可沿用既有第3層量測機制、降低用戶設備（UE）需求，透過單一觸發即可實現下行、上行的提前同步，同時支援不同切換能力的行動裝置。

對個人與企業用戶而言，近乎無縫的移動性是XR與雲端應用、沉浸式視訊會議及關鍵任務操作的核心基礎，降低基地台切換期間的資料中斷，有助於避免使用者流失與負面觀感，同時降低安全風險、傳輸中斷，以及產線與設備停機等問題。

聯發科無線通訊系統發展本部總經理黃合淇表示，「作為全球通訊解決方案領導者，此次與KDDI及愛立信的合作，是將LTM技術發展推向另一個境界的重要里程碑。此次的技術將可確保所有頻繁移動的用戶，能享有更順暢的連線品質與更可靠的訊號切換體驗」。

愛立信東北亞區總裁兼資深副總裁藍尚立（Chafic Nassif）表示，「很高興KDDI率先採用愛立信的5G Advanced技術並導入低延遲移動性，所實現的低延遲表現對遠端控制與自動駕駛相當重要。我們也很高興能與聯發科技在重要技術領域持續合作，展現產業生態系在共同推動新世代行動通訊技術上的關鍵力量」。

除了全球首例LTM技術合作，愛立信也持續攜手產業夥伴拓展 5G Advanced在移動服務領域的應用版圖。在2026年世界行動通訊大會（MWC），愛立信與KDDI、Toyota共同展示以5G SA為基礎的次世代車聯網應用，以差異化連接服務提升用戶在移動過程中的連接體驗。透過標準化網路API與先進網路能力，電信與汽車產業得以跨域整合，加速移動服務創新落地。

隨著5G SA與5G Advanced持續演進，及全球網路API生態系逐步成熟，車聯網應用將進一步延伸至智慧座艙互動、遠端操作與自動駕駛支援等場景，為電信與汽車產業開創新一波成長動能。