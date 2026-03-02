跟半導體串接加速布局 國科會本周公布高速量子國家戰略

國科會今舉辦媒體餐敘，主委吳誠文表示，國科會預計本周五將在新竹半導體中心，正式宣布「高速量子國家戰略」，並公開第一期「量子國家隊」的執行成果，展現台灣在量子科技發展上的最新進展與布局方向。

吳誠文指出，過去外界談到量子電腦、量子運算時，往往會將其視為一套完整且獨立於現行電腦體系之外的全新運算理論與架構，但實際上，量子運算未來的發展路徑，未必是完全取代傳統運算，而更可能是與既有高速運算系統相互整合。

他進一步說明，未來量子運算的發展，很可能也將走向類似模式，不會單獨存在，而是必須結合現有的CPU、GPU等傳統高速運算能力，以及人工智慧運算架構，形成一套整合式的新型運算體系。也因此，國科會此次將公布的「高速量子國家戰略」，不只是單純談量子電腦技術本身，而是著眼於量子運算如何與台灣既有強項，包括半導體、高速運算與AI技術，彼此串接、共同發展。

吳誠文說，第一期量子國家隊的成果，將有助於台灣建立更強信心。台灣已具備完整且具全球競爭力的半導體產業基礎，若未來量子高速運算逐步走向落地，甚至進入商業化應用階段，台灣將有機會成為國際最有機會成功、也最可能加速推動商轉的合作夥伴。