跟半導體串接加速布局 國科會本周公布高速量子國家戰略

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
國科會主委吳誠文。記者董俞佳/攝影
國科會主委吳誠文。記者董俞佳/攝影

國科會今舉辦媒體餐敘，主委吳誠文表示，國科會預計本周五將在新竹半導體中心，正式宣布「高速量子國家戰略」，並公開第一期「量子國家隊」的執行成果，展現台灣在量子科技發展上的最新進展與布局方向。

吳誠文指出，過去外界談到量子電腦、量子運算時，往往會將其視為一套完整且獨立於現行電腦體系之外的全新運算理論與架構，但實際上，量子運算未來的發展路徑，未必是完全取代傳統運算，而更可能是與既有高速運算系統相互整合。

他進一步說明，未來量子運算的發展，很可能也將走向類似模式，不會單獨存在，而是必須結合現有的CPU、GPU等傳統高速運算能力，以及人工智慧運算架構，形成一套整合式的新型運算體系。也因此，國科會此次將公布的「高速量子國家戰略」，不只是單純談量子電腦技術本身，而是著眼於量子運算如何與台灣既有強項，包括半導體、高速運算與AI技術，彼此串接、共同發展。

吳誠文說，第一期量子國家隊的成果，將有助於台灣建立更強信心。台灣已具備完整且具全球競爭力的半導體產業基礎，若未來量子高速運算逐步走向落地，甚至進入商業化應用階段，台灣將有機會成為國際最有機會成功、也最可能加速推動商轉的合作夥伴。

相關新聞

因應 AI 伺服器與基建強烈需求 代工族群募資大作戰

金馬年才剛開始，代工族群即展開募資大作戰，由鴻海、廣達與緯穎等三家指標大廠領跑，合計要籌資近2,000億元，以迎接金馬年AI伺服器與基礎建設的強烈需求。

力智法說會／看好 AI 帶動單機價值、晶圓代工與封測價格走升

電源管理IC廠力智（6719）2日召開2025年第4季法說會，展望本季，總經理黃學偉指出，受客戶備貨節奏調整、CPU/GPU供貨吃緊與記憶體漲價等因素影響，短期消費型需求偏保守，首季營收將呈季減，但預期第2季可望逐步回升；毛利率則可望受惠高價值產品占比提升而改善。

緯創高雄研發大樓一期動土 預計2028年底完工

代工大廠緯創（3231）2日於高雄前鎮科技園區舉行「高雄研發大樓一期新建工程開工動土典禮」。典禮由緯創總經理暨執行長林建勳親自主持，高雄市市長陳其邁、經濟部常務次長賴建信及業界先進皆蒞臨共襄盛舉，共同見證緯創深耕南臺灣、建構高階研發據點的重要里程碑。高雄研發大樓一期新建工程預計於2028年12月興建完成。

緯創高雄研發大樓一期新建工程動土 強化深耕高雄研發布局

緯創（3231）2日於高雄前鎮科技園區舉行「高雄研發大樓一期新建工程開工動土典禮」。典禮由緯創總經理暨執行長林建勳親自主持，高雄市市長陳其邁、經濟部常務次長賴建信及業界先進皆蒞臨共襄盛舉，共同見證緯創深耕南臺灣、建構高階研發據點的重要里程碑。高雄研發大樓一期新建工程預計於117年12月興建完成。

技嘉於MWC推動電信AI轉型 以端到端AI基礎架構加速資料價值落地

以高效能運算與 AI 伺服器研發實力著稱的技嘉（2376）持續深化其 AI 基礎架構/設施 (AI Infrastructure) 平台能力，並於 MWC 2026 展出適用於電信產業的端到端 (End-to-end) 解決方案架構，協助電信業者將龐大的網路與用戶資料，轉化為可規模化的智慧營運、自動化流程與新型 AI 服務，讓電信網路不再只是資料通道，而是可以實現從 Telco 到 AI Platform 的轉型，成為 AI 價值的創造引擎。

大訊推伺服器機架 ABLERACK跨足L11領域

專業伺服器機殼與高階散熱解決方案供應商大訊科技（Ablecom Technology Inc.）發表全新AI伺服器機架解決方案ABLERACK，通過芮氏8.3級抗震與嚴苛的振動衝擊耐受測試，並針對應用於各級資料中心的高密度運算叢集，提供對接OCP標準的客製化規格，以精密且彈性的設計，快速生產的服務，協助客戶即時擴充戰力、不漏接任何AI商機。

