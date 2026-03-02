快訊

台企銀前董座劉佩真涉詐領薪資獎金86萬 內部居家辦公相關辦法成關鍵

被伊朗報復攻擊？科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

綠營誰戰蔣萬安？非王世堅、鄭麗君、賈永婕...北市操盤手點名「他」

聽新聞
0:00 / 0:00

愛立信、聯發科與KDDI完成LTM實網試驗 縮短基地台資料切換中斷時間

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

愛立信宣布，攜手聯發科（2454）與日本電信商KDDI完成全球首例在實際網路環境中的第一層/第二層觸發式換手機制（L1/L2 Triggered Mobility, LTM）聯合試驗。該試驗於愛立信無線接取網路（RAN）上實現，顯示低延遲移動性相較於既有第3層移動性，將基地台切換時資料中斷時間降低25%。

愛立信的低延遲移動性技術基於3GPP LTM標準，是5G Advanced關鍵物聯網解決方案的一部分，透過創新軟體演算法縮短基地台切換期間的資料中斷時間，進一步提升使用者體驗與服務連續性，實現近乎無縫的連線。

對電信商而言，這項以3GPP標準為基礎且具高度擴充性的解決方案，有助於加速時間關鍵型服務的導入、提升整體網路效率，並為5G Advanced投資提供長期發展保障。愛立信的設計可沿用既有第3層量測機制、降低用戶設備（UE）需求，透過單一觸發即可實現下行、上行的提前同步，同時支援不同切換能力的行動裝置

對個人與企業用戶而言，此次成功的試驗為XR（延展實境）、遠端/自動化操作、工業自動化、公共安全等移動過程的即時行動應用發展奠定基礎，並結合AI與雲端應用。

愛立信持續攜手產業夥伴拓展5G Advanced在移動服務領域的應用版圖。在2026年世界行動通訊大會（MWC），愛立信與KDDI、Toyota共同展示以5G SA為基礎的次世代車聯網應用，透過標準化網路API與先進網路能力，電信與汽車產業得以跨域整合，加速移動服務創新落地。隨著5G SA與5G Advanced持續演進，以及全球網路API生態系逐步成熟，車聯網應用將進一步延伸至智慧座艙互動、遠端操作與自動駕駛支援等場景，為電信與汽車產業開創新一波成長動能。

MWC 聯發科 行動裝置 愛立信 基地台

延伸閱讀

遠傳總經理井琪赴MWC 秀台灣創新實力

遠傳總座井琪率團參訪 MWC 2026與合作夥伴展出兩大應用

聯發科 MWC 秀肌肉 展出多項6G、資料中心相關技術

啓碁攜手輝達 搶進O-RU與AI-RAN通訊解決方案

相關新聞

因應 AI 伺服器與基建強烈需求 代工族群募資大作戰

金馬年才剛開始，代工族群即展開募資大作戰，由鴻海、廣達與緯穎等三家指標大廠領跑，合計要籌資近2,000億元，以迎接金馬年AI伺服器與基礎建設的強烈需求。

力智法說會／看好 AI 帶動單機價值、晶圓代工與封測價格走升

電源管理IC廠力智（6719）2日召開2025年第4季法說會，展望本季，總經理黃學偉指出，受客戶備貨節奏調整、CPU/GPU供貨吃緊與記憶體漲價等因素影響，短期消費型需求偏保守，首季營收將呈季減，但預期第2季可望逐步回升；毛利率則可望受惠高價值產品占比提升而改善。

緯創高雄研發大樓一期動土 預計2028年底完工

代工大廠緯創（3231）2日於高雄前鎮科技園區舉行「高雄研發大樓一期新建工程開工動土典禮」。典禮由緯創總經理暨執行長林建勳親自主持，高雄市市長陳其邁、經濟部常務次長賴建信及業界先進皆蒞臨共襄盛舉，共同見證緯創深耕南臺灣、建構高階研發據點的重要里程碑。高雄研發大樓一期新建工程預計於2028年12月興建完成。

緯創高雄研發大樓一期新建工程動土 強化深耕高雄研發布局

緯創（3231）2日於高雄前鎮科技園區舉行「高雄研發大樓一期新建工程開工動土典禮」。典禮由緯創總經理暨執行長林建勳親自主持，高雄市市長陳其邁、經濟部常務次長賴建信及業界先進皆蒞臨共襄盛舉，共同見證緯創深耕南臺灣、建構高階研發據點的重要里程碑。高雄研發大樓一期新建工程預計於117年12月興建完成。

技嘉於MWC推動電信AI轉型 以端到端AI基礎架構加速資料價值落地

以高效能運算與 AI 伺服器研發實力著稱的技嘉（2376）持續深化其 AI 基礎架構/設施 (AI Infrastructure) 平台能力，並於 MWC 2026 展出適用於電信產業的端到端 (End-to-end) 解決方案架構，協助電信業者將龐大的網路與用戶資料，轉化為可規模化的智慧營運、自動化流程與新型 AI 服務，讓電信網路不再只是資料通道，而是可以實現從 Telco 到 AI Platform 的轉型，成為 AI 價值的創造引擎。

大訊推伺服器機架 ABLERACK跨足L11領域

專業伺服器機殼與高階散熱解決方案供應商大訊科技（Ablecom Technology Inc.）發表全新AI伺服器機架解決方案ABLERACK，通過芮氏8.3級抗震與嚴苛的振動衝擊耐受測試，並針對應用於各級資料中心的高密度運算叢集，提供對接OCP標準的客製化規格，以精密且彈性的設計，快速生產的服務，協助客戶即時擴充戰力、不漏接任何AI商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。