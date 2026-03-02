愛立信、聯發科與KDDI完成LTM實網試驗 縮短基地台資料切換中斷時間

愛立信宣布，攜手聯發科（2454）與日本電信商KDDI完成全球首例在實際網路環境中的第一層/第二層觸發式換手機制（L1/L2 Triggered Mobility, LTM）聯合試驗。該試驗於愛立信無線接取網路（RAN）上實現，顯示低延遲移動性相較於既有第3層移動性，將基地台切換時資料中斷時間降低25%。

愛立信的低延遲移動性技術基於3GPP LTM標準，是5G Advanced關鍵物聯網解決方案的一部分，透過創新軟體演算法縮短基地台切換期間的資料中斷時間，進一步提升使用者體驗與服務連續性，實現近乎無縫的連線。

對電信商而言，這項以3GPP標準為基礎且具高度擴充性的解決方案，有助於加速時間關鍵型服務的導入、提升整體網路效率，並為5G Advanced投資提供長期發展保障。愛立信的設計可沿用既有第3層量測機制、降低用戶設備（UE）需求，透過單一觸發即可實現下行、上行的提前同步，同時支援不同切換能力的行動裝置。

對個人與企業用戶而言，此次成功的試驗為XR（延展實境）、遠端/自動化操作、工業自動化、公共安全等移動過程的即時行動應用發展奠定基礎，並結合AI與雲端應用。

愛立信持續攜手產業夥伴拓展5G Advanced在移動服務領域的應用版圖。在2026年世界行動通訊大會（MWC），愛立信與KDDI、Toyota共同展示以5G SA為基礎的次世代車聯網應用，透過標準化網路API與先進網路能力，電信與汽車產業得以跨域整合，加速移動服務創新落地。隨著5G SA與5G Advanced持續演進，以及全球網路API生態系逐步成熟，車聯網應用將進一步延伸至智慧座艙互動、遠端操作與自動駕駛支援等場景，為電信與汽車產業開創新一波成長動能。