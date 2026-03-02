快訊

國科會將發布量子國家戰略 吳誠文：台灣半導體實力成商轉關鍵

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
國科會主委吳誠文。記者董俞佳／攝影
AI與量子科技的結合，正成為全球科技競賽的下一個賽道。國科會預計本周五舉辦「高速量子運算國家戰略發布會」，國科會文指出，將揭示台灣在量子技術與傳統高速運算（HPC）整合的新藍圖，並同步推進智慧機器人與主權AI的落地應用，展現台灣從半導體矽島轉型為人工智慧島的決心。

國科會主委吳誠文表示，量子運算雖然擁有完全不同的運算理論與架構，但未來必須與現有的CPU、GPU等傳統運算及AI整合，本周五宣布新的「高速量子國家戰略」，並展示第一期量子國家隊的執行成果，藉此向國際證明台灣在量子科技商業化的潛力。

吳誠文強調，台灣具備深厚的半導體實力，這將是未來高速量子運算落地、商轉的關鍵。對於全球量子科技領先的國家而言，如果願意跟台灣合作，是最有可能成功，而且可能是最快有機會，在量子高速運算領域進入商業應用；台灣優異的製造基礎，將是吸引國際夥伴共同推動量子技術普及化的最強籌碼。

除了量子技術外，智慧機器人與主權AI也是國科會今年施政的兩大核心。國科會副主委陳炳宇表示，量子國家隊除加強技術合作，更將深化與半導體領域的跨鏈結，並同步建構網路安全等配套。在智慧機器人方面，國科會已籌備成立國研院智慧機器人研究中心，推動範疇涵蓋前端研發到後端應用，目標是提升精密度，加速將AI機器人導入製造業等百工百業。

在主權AI的布局，陳炳宇補充，國科會也將著重於算力建設與技術層面，並與各部會緊密溝通，透過跨部會協作建構「全民智慧生活圈」，涵蓋智慧城市與智慧政府等面向。針對外界關注的《人工智慧基本法》，國科會也與數發部保持頻繁溝通，包含風險分級等規範都在積極研議中，未來將持續輔導各部會進行法規調適，以建構完善且安全的AI應用環境。

半導體 國科會 吳誠文

相關新聞

因應 AI 伺服器與基建強烈需求 代工族群募資大作戰

金馬年才剛開始，代工族群即展開募資大作戰，由鴻海、廣達與緯穎等三家指標大廠領跑，合計要籌資近2,000億元，以迎接金馬年AI伺服器與基礎建設的強烈需求。

力智法說會／看好 AI 帶動單機價值、晶圓代工與封測價格走升

電源管理IC廠力智（6719）2日召開2025年第4季法說會，展望本季，總經理黃學偉指出，受客戶備貨節奏調整、CPU/GPU供貨吃緊與記憶體漲價等因素影響，短期消費型需求偏保守，首季營收將呈季減，但預期第2季可望逐步回升；毛利率則可望受惠高價值產品占比提升而改善。

緯創高雄研發大樓一期動土 預計2028年底完工

代工大廠緯創（3231）2日於高雄前鎮科技園區舉行「高雄研發大樓一期新建工程開工動土典禮」。典禮由緯創總經理暨執行長林建勳親自主持，高雄市市長陳其邁、經濟部常務次長賴建信及業界先進皆蒞臨共襄盛舉，共同見證緯創深耕南臺灣、建構高階研發據點的重要里程碑。高雄研發大樓一期新建工程預計於2028年12月興建完成。

緯創高雄研發大樓一期新建工程動土 強化深耕高雄研發布局

緯創（3231）2日於高雄前鎮科技園區舉行「高雄研發大樓一期新建工程開工動土典禮」。典禮由緯創總經理暨執行長林建勳親自主持，高雄市市長陳其邁、經濟部常務次長賴建信及業界先進皆蒞臨共襄盛舉，共同見證緯創深耕南臺灣、建構高階研發據點的重要里程碑。高雄研發大樓一期新建工程預計於117年12月興建完成。

技嘉於MWC推動電信AI轉型 以端到端AI基礎架構加速資料價值落地

以高效能運算與 AI 伺服器研發實力著稱的技嘉（2376）持續深化其 AI 基礎架構/設施 (AI Infrastructure) 平台能力，並於 MWC 2026 展出適用於電信產業的端到端 (End-to-end) 解決方案架構，協助電信業者將龐大的網路與用戶資料，轉化為可規模化的智慧營運、自動化流程與新型 AI 服務，讓電信網路不再只是資料通道，而是可以實現從 Telco 到 AI Platform 的轉型，成為 AI 價值的創造引擎。

大訊推伺服器機架 ABLERACK跨足L11領域

專業伺服器機殼與高階散熱解決方案供應商大訊科技（Ablecom Technology Inc.）發表全新AI伺服器機架解決方案ABLERACK，通過芮氏8.3級抗震與嚴苛的振動衝擊耐受測試，並針對應用於各級資料中心的高密度運算叢集，提供對接OCP標準的客製化規格，以精密且彈性的設計，快速生產的服務，協助客戶即時擴充戰力、不漏接任何AI商機。

