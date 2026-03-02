國科會將發布量子國家戰略 吳誠文：台灣半導體實力成商轉關鍵

AI與量子科技的結合，正成為全球科技競賽的下一個賽道。國科會預計本周五舉辦「高速量子運算國家戰略發布會」，國科會文指出，將揭示台灣在量子技術與傳統高速運算（HPC）整合的新藍圖，並同步推進智慧機器人與主權AI的落地應用，展現台灣從半導體矽島轉型為人工智慧島的決心。

國科會主委吳誠文表示，量子運算雖然擁有完全不同的運算理論與架構，但未來必須與現有的CPU、GPU等傳統運算及AI整合，本周五宣布新的「高速量子國家戰略」，並展示第一期量子國家隊的執行成果，藉此向國際證明台灣在量子科技商業化的潛力。

吳誠文強調，台灣具備深厚的半導體實力，這將是未來高速量子運算落地、商轉的關鍵。對於全球量子科技領先的國家而言，如果願意跟台灣合作，是最有可能成功，而且可能是最快有機會，在量子高速運算領域進入商業應用；台灣優異的製造基礎，將是吸引國際夥伴共同推動量子技術普及化的最強籌碼。

除了量子技術外，智慧機器人與主權AI也是國科會今年施政的兩大核心。國科會副主委陳炳宇表示，量子國家隊除加強技術合作，更將深化與半導體領域的跨鏈結，並同步建構網路安全等配套。在智慧機器人方面，國科會已籌備成立國研院智慧機器人研究中心，推動範疇涵蓋前端研發到後端應用，目標是提升精密度，加速將AI機器人導入製造業等百工百業。

在主權AI的布局，陳炳宇補充，國科會也將著重於算力建設與技術層面，並與各部會緊密溝通，透過跨部會協作建構「全民智慧生活圈」，涵蓋智慧城市與智慧政府等面向。針對外界關注的《人工智慧基本法》，國科會也與數發部保持頻繁溝通，包含風險分級等規範都在積極研議中，未來將持續輔導各部會進行法規調適，以建構完善且安全的AI應用環境。