中東局勢干擾台股震盪收跌 CPO、航運股逆勢上揚
中東局勢緊張，台股今天早盤開低，一度重挫809點，隨後跌幅收斂，終場收35095.09點，下跌319.40點，跌幅為0.90%，成交金額為新台幣9668.47億元。
權王台積電開盤下跌55元至1940元，不過盤中拉回，終場下跌20元，收1975元。
其他權值股表現，鴻海下跌4元，收239元；聯發科下跌45元，收1900元；台達電下跌5元，為1425元。
電子類股指數下跌0.87%、金融類股指數下跌2.15%，代表中小型股票的櫃買指數下跌0.23%。
美伊戰爭題材帶動部分航運股走揚。貨櫃三雄長榮、萬海、陽明分別上漲6.6%、4.58%、4.53%。
CPO矽光子概念股表現持續受市場關注，多檔個股攻上漲停，包括聯亞、采鈺、全新、光聖分別以1375元、376元、239元、2355元攻上漲停；華星光與環宇-KY盤中攻漲停後拉回，終場分別上漲9.73%、7.83%。
投顧指出，台股指數近期持續受到地緣政治風險影響，須觀察美伊開火的後續影響，以及美國總統川普的關稅戰後續，本週市場還將關注製造業採購經理人指數（PMI）與美國就業報告等經濟指標。
