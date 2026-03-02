快訊

伊朗「飛彈雨」攻擊波灣多國 傳美駐科威特使館遇襲影片曝光

iPhone用戶快搶！Apple Pay綁定JCB信用卡加值Suica送10%回饋 規則一次看

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「如魚得水」：賺錢像喝水一樣

中東局勢干擾台股震盪收跌 CPO、航運股逆勢上揚

中央社／ 台北2日電

中東局勢緊張，台股今天早盤開低，一度重挫809點，隨後跌幅收斂，終場收35095.09點，下跌319.40點，跌幅為0.90%，成交金額為新台幣9668.47億元。

權王台積電開盤下跌55元至1940元，不過盤中拉回，終場下跌20元，收1975元。

其他權值股表現，鴻海下跌4元，收239元；聯發科下跌45元，收1900元；台達電下跌5元，為1425元。

電子類股指數下跌0.87%、金融類股指數下跌2.15%，代表中小型股票的櫃買指數下跌0.23%。

美伊戰爭題材帶動部分航運股走揚。貨櫃三雄長榮、萬海、陽明分別上漲6.6%、4.58%、4.53%。

CPO矽光子概念股表現持續受市場關注，多檔個股攻上漲停，包括聯亞、采鈺、全新、光聖分別以1375元、376元、239元、2355元攻上漲停；華星光與環宇-KY盤中攻漲停後拉回，終場分別上漲9.73%、7.83%。

投顧指出，台股指數近期持續受到地緣政治風險影響，須觀察美伊開火的後續影響，以及美國總統川普的關稅戰後續，本週市場還將關注製造業採購經理人指數（PMI）與美國就業報告等經濟指標。

因應 AI 伺服器與基建強烈需求 代工族群募資大作戰

金馬年才剛開始，代工族群即展開募資大作戰，由鴻海、廣達與緯穎等三家指標大廠領跑，合計要籌資近2,000億元，以迎接金馬年AI伺服器與基礎建設的強烈需求。

賴總統：2040前培植50萬AI人才 創造15兆元產值

賴清德總統2日接見「2025資訊月傑出資訊人才獎」獲獎者。他重申，政府提出「AI新十大建設」，預計在2040年之前，培植50萬個人才、創造15兆元產值。同時，將積極布局矽光子、 量子科技、機器人等三大關鍵技術研發，希望持續擴大算力基礎建設，打造智慧生活圈。

聯發科 MWC 秀肌肉 展出多項6G、資料中心相關技術

聯發科（2454）宣布，將於2026世界行動通訊大會（MWC）以「AI for Life: From Edge to Cloud」為主題，由總經理陳冠州發表主題演講，並展出一系列最新技術，包含6G通訊的技術突破、搭載 Wi-Fi 8技術的5G-Advanced CPE平台、邊緣 AI在智慧型手機與物聯網裝置上的應用、車載通訊技術，以及次世代資料中心技術等，展現該公司以先進晶片及AI技術推動智慧、無縫連結生態系的領先地位。

弘塑與台科大簽署五年期、5,000萬元產學合作協議

因應AI與高效能運算(HPC)帶動先進封裝技術快速更迭，半導體設備與材料研發需面臨更高標準與更短時程的挑戰，半導體濕製程設備廠商弘塑（3131）2日宣布，與台科大正式簽署五年期、總經費5,000萬元的產學合作協議，聚焦半導體設備與關鍵材料研發，同步推動高階科技人才培育。

研華機器人營收拚倍增

研華搶搭AI商機，共同總經理張家豪指出，研華挾邊緣運算高市占優勢，在機器人產業占據制高點，並積極與輝達等國際巨頭合作，以整合解決方案串起機器人生態系，伴隨AI技術邁入實體AI（Physical AI）階段，研華在無人機、人形機器人營收翻倍成長。

半導體風雲／輝達率先押寶A16製程晶片 台積電領軍供應鏈

輝達（NVIDIA） GTC 2026大會預定3月15日在美國加州聖荷西登場，這場盛會堪稱全球AI發展風向球。全球投資圈和半導體供應鏈，聚焦輝達在GTC上將發表推升AI發展的全新技術和產品。輝達執行長黃仁勳日前接受韓媒採訪時暗示將在GTC大會展示「從未見過」的技術進步，韓媒預測，輝達將發表的是革命性AI晶片Feynman，這款將是搭載全球首款1.6奈米製程的產品，最需要的是台積電的晶片...

